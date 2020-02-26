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شبورة تصل إلى حد الضباب.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٢ ص
أمطار - صورة أرشيفية
أمطار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، تصاحبه شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب، كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على الأنحاء كافة. وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 11 21شبين الكوم 10 20طنطا 10 20دمنهور 11 20الإسكندرية 12 21بلطيم 12 20مطروح 10 20السلوم 09 21سيوة 06 21بورسعيد 12 20دمياط 12 19الزقازيق 10 21الإسماعيلية 09 22السويس 10 21العريش 10 20رفح 09 19رأس سدر 13 20نخل 03 19نويبع 12 21طابا 09 18كاترين
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فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (2)

التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، وبحسب ما أعلنته الوزارة، تبدأ امتحانات الدور الأول في 7 يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثاني 15 أغسطس المقبل. وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، في تصريحات له، إنه تم إعلان مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، على موقع الوزارة لإجراء حوار مجتمعى عليه من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يصدر قرارا وزاريا خلال الفترة المقبلة بموعد بدء الامتحانات رسميا.
وزير-الاثار-خالد-العنانى-

غدا.. متحف العاصمة الجديدة يتسلم جزءا من كسوة الكعبة

يتفقد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، غدا الخميس، متحف الآثار بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتسلم جزءا من كسوة الكعبة لتدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي للمتحف. ويروي سيناريو عرض المتحف تاريخ العواصم المصرية بداية من منف ثم طيبة والمنيا مرورا بالإسكندرية خلال العصر اليوناني والروماني وصولا إلى مدينة الفسطاط والقاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية. كما سيتم تخصيص فاترينة لكل عاصمة من العواصم الإدارية لتسليط الضوء على النواحي الإدارية مشتملة الأختام، والرسائل، والصادر، والوارد، والتبادل التجاري قديما.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (2)

الإسكان: تخصيص 5 قطع أراضٍ لإقامة جامعات تكنولوجية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 5 قطع أراضٍ بمدن (أسيوط الجديدة بمساحة 15 فدانًا، برج العرب الجديدة بمساحة 10 أفدنة، 6 أكتوبر الجديدة بمساحة 9.6 فدان، طيبة الجديدة بمساحة 30 فدانا، شرق بورسعيد "سلام"، بمساحة 12 فدانا)، لإقامة جامعات تكنولوجية، بنظام نقل الأصول لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
انقطاع-مياه

غدا.. قطع المياه عن 3 مناطق بالقاهرة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرا لقيامها بأعمال إحلال وتجديد بمحطة مياه المرج لرفع كفاءة المحطة، الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (جميع مناطق المرج، عين شمس الشرقية، منطقة مصنع الصابون بالقلج). وأضافت شركة مياه القاهرة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن قطع الخدمة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غد الخميس، وحتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
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طقس-بارد (2)

شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا مع نشاط للرياح المعتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد، أما في جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (19)

اليوم طقس شديد البرودة.. وأمطار على القاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الإثنين، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء، بارد نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، كما يتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية مع نشاط للرياح المعتدلة، ومتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء شمال الصعيد، وخفيفة على جنوب الصعيد مع نشاط لرياح مثيرة للأتربة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (13)

غدا طقس شديد البرودة.. وأمطار على القاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الاثنين، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء، بارد نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، ومعتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، كما يتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية مع نشاط للرياح المعتدلة، ومتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء شمال الصعيد، وخفيفة على جنوب الصعيد مع نشاط لرياح مثيرة للأتربة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (14)

اليوم طقس شديد البرودة ليلا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، ويسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا ورياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ويسود على السواحل الشمالية الغربية للبلاد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع رياح نشطة مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. ويسود شمال صعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة مع رياح معتدلة.
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