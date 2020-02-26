شبورة تصل إلى حد الضباب.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٢ ص

أمطار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، تصاحبه شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب، كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على الأنحاء كافة. وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 11 21شبين الكوم 10 20طنطا 10 20دمنهور 11 20الإسكندرية 12 21بلطيم 12 20مطروح 10 20السلوم 09 21سيوة 06 21بورسعيد 12 20دمياط 12 19الزقازيق 10 21الإسماعيلية 09 22السويس 10 21العريش 10 20رفح 09 19رأس سدر 13 20نخل 03 19نويبع 12 21طابا 09 18كاترين