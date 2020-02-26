إسبانيا تعلن أول 3 إصابات بكورونا قادمة من إيطاليا

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٥ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت إسبانيا، اليوم الأربعاء، عن أول 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تسجيلها على البر الرئيسي للبلاد. وقالت السلطات الصحية في إقليم كتالونيا: "إن الاختبارات أكدت أن سيدة من إيطاليا عمرها 36 عاما، مقيمة في برشلونة، أصيبت بالفيروس بعد زيارتها لشمال إيطاليا مؤخرا، حيث وضع 25 شخصا تعاملوا معها في الحجر الصحي بالمنزل لمدة أسبوعين". فيما أعلنت السلطات في بلنسية ومدريد، اليوم الأربعاء، حالتي إصابة آخرين بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، قلل وزير الصحة الإسباني سلفادور إيا من شأن الأمر، مؤكدا أن جميع الحالات قدمت من الخارج، ولم يحدث إلى الآن أي انتقال داخلي للعدوى، وذلك حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".وكانت السلطات في جزيرة تينيريفي، كبرى جزر الكناري الإسبانية، قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن فندقا في جزيرة تنريفي أغلق بعدما أكدت