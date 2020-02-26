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سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٩ ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.52 جنيه، ونحو 15.62 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 15.59 جنيه للبيع، و15.49 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك البركة، وبنك عودة ليسجل نحو 15.63 جنيه للبيع، و15.53 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، وبنك التنمية الصناعية، وبنك بلوم نحو 15.61 جنيه للبيع، و15.51 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك إتش إس بي سي نحو 15.63 جنيه للبيع، و15.53 جنيه للشراء.وسجل
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سجائر

الشرقية للدخان تعلن زيادة أسعار السجائر جنيها واحدا

قالت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، في بيان للبورصة اليوم، الأربعاء، إنها اعتمدت زيادة جنيه واحد في أسعار العبوة الواحدة من السجائر التي تنتجها، وفقًا لقرار وزير المالية الصادر أمس. وأوضحت الشركة أن مجلس الإدارة اعتمد لائحة الأسعار الجديدة كنتيجة لتطبيق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الذي وافق عليه البرلمان. ووافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديلات ضريبة القيمة المضافة لأسعار السجائر بزيادة 50 و100 قرش، لدعم الحصيلة الضريبية بقيمة 8.9 مليار جنيه العام المالي الحالي 2019- 2020.
دولارات

إتش سي تتوقع وصول الدولار إلى 16.26 جنيه نهاية 2020

توقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، حدوث انخفاض بسيط متوقع في معدل سعر الجنيه أمام الدولار ليصل إلى 16.26 في نهاية ديسمبر 2020. وأوضحت الشركة في تقرير أعدته إدارة البحوث، أن يعتدل معدل التضخم ليحقق متوسط 7.7% خلال العام الجاري 2020، مما يعطي البنك المركزي المصري إمكانية من خفض جديد لأسعار الفائدة قد يصل إلى 200 نقطة أساس في 2020 مع استقرار سعر الجنيه المصري. وأكد التقرير، أن الاقتصاد المصري يشهد عدد من المؤشرات الايجابية، بعد أن تخطت الحكومة الإصلاحات الهيكلية وتوصلها لتغطية تكاليفها بالنسبة لأسعار المحروقات في يوليو 2019.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: زيادة الأجور أعادت التوازن بين مكونات النمو

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه بداية من عام 2018 بدأت تحدث زيادة في معدل النمو من مكون الاستثمار، وصافي التجارة الخارجية أصبح بالموجب، فأصبح هناك قدر من التوازن في مكونات النمو بحيث لا يطغى مكون على الآخر، موضحة أن نسب مكونات النمو تتمثل في 45% من الاستثمار، 30% من صافي التجارة الخارجية، حوالي 20% فقط من الاستهلاك، لافتة إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور أعاد التوازن مرة أخرى بين مكونات النمو. جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لبحث استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

99.5 مليار جنيه قيمة استثمارات قطاع الصناعة في 2019

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لبحث استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة، وتنويع مصادر التمويل لزيادة تنافسية وانتاجية الاقتصاد وتحديد أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وأشارت السعيد خلال الاجتماع إلى أهمية قطاع الصناعة، مؤكدة أنه يعتبر القطاع الاقتصادي الأهم في عملية التنمية، لافتة إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 5.6% خلال الربع الثاني من خطة العام المالي الحالي.
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دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 22 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.51 جنيه، ونحو 15.61 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من المصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.60 جنيه للبيع، و15.50 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل نحو 15.66 جنيه للبيع، و15.56 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 15.62 جنيه للبيع، و15.52 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الخميس 20 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.55 جنيه، ونحو 15.65 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الأسكندرية، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك قناة السويس نحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.57 جنيه، ونحو 15.67 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الأسكندرية، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.66 جنيه للبيع، و15.56 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأحد 16 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.64 جنيه، ونحو 15.74 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك الكويت الوطني، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الأسكندرية، وبنك عودة، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.73 جنيه للبيع، و15.63 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.78 جنيه للبيع، و15.68 جنيه للشراء.
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