الفلبين وفيتنام تفرضان حظرا على المسافرين من كوريا

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٥ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت الفلبين، اليوم الأربعاء، أنها منعت المسافرين من إقليم "جيونجسانج الشمالي" في كوريا الجنوبية من دخول البلاد، وذلك عقب تفشي فيروس كورونا الجديد هناك. كما قالت فيتنام إنها منعت السياح من المناطق التي تفشى بها الفيروس في كوريا الجنوبية من دخول البلاد. وكانت السلطات في كوريا الجنوبية قد أعلنت ارتفاع عدد الضحايا جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 12 حالة وفاة و1146 حالة إصابة مؤكدة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن قناة (سي إن بي سي) الأمريكية.

يذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).وأعلنت إسبانيا، اليوم، عن أول 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تسجيلها