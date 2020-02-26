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الفلبين وفيتنام تفرضان حظرا على المسافرين من كوريا

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٥ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت الفلبين، اليوم الأربعاء، أنها منعت المسافرين من إقليم "جيونجسانج الشمالي" في كوريا الجنوبية من دخول البلاد، وذلك عقب تفشي فيروس كورونا الجديد هناك. كما قالت فيتنام إنها منعت السياح من المناطق التي تفشى بها الفيروس في كوريا الجنوبية من دخول البلاد. وكانت السلطات في كوريا الجنوبية قد أعلنت ارتفاع عدد الضحايا جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 12 حالة وفاة و1146 حالة إصابة مؤكدة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن قناة (سي إن بي سي) الأمريكية.
يذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).وأعلنت إسبانيا، اليوم، عن أول 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تسجيلها
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وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

إسبانيا تعلن أول 3 إصابات بكورونا قادمة من إيطاليا

أعلنت إسبانيا، اليوم الأربعاء، عن أول 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تسجيلها على البر الرئيسي للبلاد. وقالت السلطات الصحية في إقليم كتالونيا: "إن الاختبارات أكدت أن سيدة من إيطاليا عمرها 36 عاما، مقيمة في برشلونة، أصيبت بالفيروس بعد زيارتها لشمال إيطاليا مؤخرا، حيث وضع 25 شخصا تعاملوا معها في الحجر الصحي بالمنزل لمدة أسبوعين". فيما أعلنت السلطات في بلنسية ومدريد، اليوم الأربعاء، حالتي إصابة آخرين بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا المستجد.
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كندا تدعو رعاياها لمراقبة إرشادات السفر مع انتشار كورونا

دعا وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين، اليوم الثلاثاء، الكنديين الذين يخططون للسفر خارج البلاد، إلى مراقبة إرشادات السفر الحكومية عن كثب مع انتشار فيروس كورونا المستجد. ومع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب زيادة عدد البلدان المصابة، فرضت دول في جميع أنحاء العالم قيودا صارمة على السفر في محاولة لاحتواء انتشاره.
مصرع 6 عناصر إرهابية-بالقليوبية (1)

دول الساحل الإفريقي تؤكد تمسكها بتعزيز التعاون في مواجهة الإرهاب

أكد قادة دول الساحل الإفريقي العمل على تمسكهم بتعزيز التعاون في مواجهة الإرهاب، ومواصلة تبادل المعلومات الاستخباراتية لدعم القوة العسكرية المشتركة. جاء ذلك في البيان الختامي لقمة دول الساحل الإفريقي، اليوم الثلاثاء، التي احتضنتها العاصمة الموريتانية نواكشوط، بمشاركة رؤساء: مالي إبراهيم أبوبكر كيتا، والنيجر محمد يوسفو، وتشاد إدريس ديبي، وبوركينافاسو مارك كابوري، وموريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني.
كورونا

فيتنام تتخلص نهائيا من فيروس كورونا

أعلنت السلطات في فيتنام تعافي آخر مريض بين 16 مصابا بفيروس كورونا داخل أراضيها. وقال نائب رئيس الوزراء الفيتنامي فو ديغ دام، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إن نتائج الفحوص الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد التي أجريت للمريض الأخير، جاءت سلبية مع تعافيه تماما من المرض. وأكدت وزارة الصحة في فيتنام عدم رصدها حالات إصابة جديدة بالفيروس في البلاد خلال الأسبوعين الماضيين. وكانت أول حالة لمريض بفيروس كورونا في فيتنام قد تم تسجيلها في يوم 23 يناير الماضي.
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الكشف- على- مرضى- كرونا (4)

كندا تدعو رعاياها لمراقبة إرشادات السفر مع انتشار كورونا

دعا وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين، اليوم الثلاثاء، الكنديين الذين يخططون للسفر خارج البلاد، إلى مراقبة إرشادات السفر الحكومية عن كثب مع انتشار فيروس كورونا المستجد. ومع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب زيادة عدد البلدان المصابة، فرضت دول في جميع أنحاء العالم قيودا صارمة على السفر في محاولة لاحتواء انتشاره.
كورونا

فيتنام تتخلص نهائيا من فيروس كورونا

أعلنت السلطات في فيتنام تعافي آخر مريض بين 16 مصابا بفيروس كورونا داخل أراضيها. وقال نائب رئيس الوزراء الفيتنامي فو ديغ دام، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إن نتائج الفحوص الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد التي أجريت للمريض الأخير، جاءت سلبية مع تعافيه تماما من المرض. وأكدت وزارة الصحة في فيتنام عدم رصدها حالات إصابة جديدة بالفيروس في البلاد خلال الأسبوعين الماضيين. وكانت أول حالة لمريض بفيروس كورونا في فيتنام قد تم تسجيلها في يوم 23 يناير الماضي.
كورونا

اليابان تعلن أول حالة وفاة بفيروس «كورونا»

أعلنت اليابان، اليوم الخميس، أول حالة وفاة بفيروس «كورونا» المستجد، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، أعلنت فيتنام، اليوم، أنها ستفرض حجرا صحيا على منطقة قريبة من هانوي يسكنها 10 آلاف شخص، خشية تفشي فيروس كورونا. وجاء في بيان لوزارة الصحة الفيتنامية: "اعتبارا من 13 فبراير 2020 سنقوم بشكل عاجل بتطبيق مهمة عزل وفرض حجر صحي على منطقة الوباء في سون لوي"، مضيفا: "الفترة الزمنية للحجر الصحي هي 20 يوما". وكانت فيتنام قد أعلنت عن 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينها 5 حالات في سون لوي.
كورونا

كورونا: وفاة 1355 شخصا بالصين.. وحجر صحي في فيتنام

أعلنت فيتنام، اليوم الخميس، أنها ستفرض حجرا صحيا على منطقة قريبة من هانوي يسكنها 10 آلاف شخص، خشية تفشي فيروس كورونا. وجاء في بيان لوزارة الصحة الفيتنامية: "اعتبارا من 13 فبراير 2020 سنقوم بشكل عاجل بتطبيق مهمة عزل وفرض حجر صحي على منطقة الوباء في سون لوي"، مضيفا: "الفترة الزمنية للحجر الصحي هي 20 يوما"، حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن وكالة "فرانس برس". وكانت فيتنام قد أعلنت عن 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينها 5 حالات في سون لوي.
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