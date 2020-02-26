تجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٨ ص

وزارة المالية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يمكن للممول المحجوز عليه أن يتقدم بطلب لإنهاء النزاع مصحوباً بسداد 10% من قيمة الضريبة المتنازع عليها وسيتم إلغاء الحجز فورا. وأوضح عبد القادر في بيان له اليوم، الأربعاء، أنه يتم الاستفادة من قرار إنهاء المنازعات بتخفيض مقابل التأخير بعد إجراء التسويات الناتجة عن إنهاء المنازعات وفقاً للقانون، وذلك وفقاً لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات حتى 30 يونيو 2020. وأشار إلى أن هذا يأتي ذلك في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية.

ولفت رئيس المصلحة إلى أنه وفقاً لهذا القانون يمكن للممول الراغب في إنهاء منازعته أمام لجان الطعن أو المحاكم أن يتقدم بطلب لإنهاء المنازعة.وبالنسبة للممولين الذين تم الربط عليها من خلال الضريبة المستحقة طبقاً لقرارات لجان طعن وتم الطعن عليها أمام المحاكم يمكنها أيضاً الاستفادة من هذا القانون بأن تقوم