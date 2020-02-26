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تجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية حتى 30 يونيو

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٨ ص
وزارة المالية
وزارة المالية
أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يمكن للممول المحجوز عليه أن يتقدم بطلب لإنهاء النزاع مصحوباً بسداد 10% من قيمة الضريبة المتنازع عليها وسيتم إلغاء الحجز فورا. وأوضح عبد القادر في بيان له اليوم، الأربعاء، أنه يتم الاستفادة من قرار إنهاء المنازعات بتخفيض مقابل التأخير بعد إجراء التسويات الناتجة عن إنهاء المنازعات وفقاً للقانون، وذلك وفقاً لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات حتى 30 يونيو 2020. وأشار إلى أن هذا يأتي ذلك في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية.
ولفت رئيس المصلحة إلى أنه وفقاً لهذا القانون يمكن للممول الراغب في إنهاء منازعته أمام لجان الطعن أو المحاكم أن يتقدم بطلب لإنهاء المنازعة.وبالنسبة للممولين الذين تم الربط عليها من خلال الضريبة المستحقة طبقاً لقرارات لجان طعن وتم الطعن عليها أمام المحاكم يمكنها أيضاً الاستفادة من هذا القانون بأن تقوم
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الشرقية للدخان تعلن زيادة أسعار السجائر جنيها واحدا

قالت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، في بيان للبورصة اليوم، الأربعاء، إنها اعتمدت زيادة جنيه واحد في أسعار العبوة الواحدة من السجائر التي تنتجها، وفقًا لقرار وزير المالية الصادر أمس. وأوضحت الشركة أن مجلس الإدارة اعتمد لائحة الأسعار الجديدة كنتيجة لتطبيق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الذي وافق عليه البرلمان. ووافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديلات ضريبة القيمة المضافة لأسعار السجائر بزيادة 50 و100 قرش، لدعم الحصيلة الضريبية بقيمة 8.9 مليار جنيه العام المالي الحالي 2019- 2020.
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إتش سي تتوقع وصول الدولار إلى 16.26 جنيه نهاية 2020

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السعيد: زيادة الأجور أعادت التوازن بين مكونات النمو

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99.5 مليار جنيه قيمة استثمارات قطاع الصناعة في 2019

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لبحث استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة، وتنويع مصادر التمويل لزيادة تنافسية وانتاجية الاقتصاد وتحديد أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وأشارت السعيد خلال الاجتماع إلى أهمية قطاع الصناعة، مؤكدة أنه يعتبر القطاع الاقتصادي الأهم في عملية التنمية، لافتة إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 5.6% خلال الربع الثاني من خطة العام المالي الحالي.
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19 جنيهًا للسوبر.. «المالية» تُعلن الأسعار الجديدة للسجائر

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه بمتابعة الأسواق المحلية تبين وجود تفاوت ملحوظ فى أسعار بيع السجائر من محل لآخر، مما استوجب تحديث الجدول الموحد لهذه الأسعار، على ضوء الأسعار الفعلية التى تباع بها السجائر حاليًا، خاصة أن بعض المحلات تغالى فى بيعها، مستغلة عدم تدقيق المواطنين فى أسعارها.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: الإقرار الإلكتروني نجح في كشف التهرب الضريبي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن منظومة الإقرارات الإلكترونية نجحت في كشف الكثير من حالات التهرب الضريبي. وأضاف الوزير في بيان له اليوم، الأحد، أنه تم الكشفت على عينة عشوائية شملت 216 حالة، تبين أن 50 منها وقعت في التهرب الضريبي، وتبين أن هناك حالة سجلت إقرارا صفريا. وبحسب الوزير فإن المنظومة الإلكترونية سجلت أن القيمة الضريبية المستحقة لأحد الممولين سجلت 800 ألف وبالفحص تبين أنها 18 مليون جنيه. وأضاف معيط، أن هناك 16 معيارا يتم على أساسها تحديد القائمة "عالية المخاطر" من الممولين.
جمارك-السيارت

15 مليار جنيه ضرائب عن السيارات الأوروبية خلال عام

أعلن كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال 13 شهرًا منذ بداية تطبيق زيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي وحتى نهاية يناير الماضي، بلغ نحو 55 مليارًا و713 مليون جنيه، تم تحصيل 15 مليارًا و382 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها. جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضمن الإشارة إلى الإفراج عن 115 ألفًا و516 سيارة ملاكي بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي 33 مليارًا و802 مليون جنيه خلال العام الماضي، وتم تحصيل نحو 9 مليارات و297 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

مصلحة الضرائب توضح كيفية تقديم الإقرارات الإلكترونية

نظمت مصلحة الضرائب المصرية ندوة بالتعاون مع الغرفة التجارية للقاهرة بعنوان (كيفية تقديم الإقرارت الضريبية إلكترونيا) وذلك بمقر الغرفة، وحضر الندوة وائل السيد مدير إدارة بالمكتب الفنى لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، والمهندس سامح زكى نائب ثان رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، وسيد النواوى أمين صندوق ثان للغرفة، وأحمد الوسيمى عضو مجلس إدارة الغرفة، وصلاح العبد أمين صندوق الغرفة، وعدد من أعضاء الغرفة. وأكد رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، أن الهدف من الندوة زيادة الوعى الضريبي للمتعاملين هدف تقديم إقرار ضريبيي خالي من المخاطر.
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