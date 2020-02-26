تدريب 300 ألف طالب و1000 مدرس بمشروع رواد 2030

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٤ ص

الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030

شارك مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بفعاليات ملتقى الاتحادات الطلابية تحت عنوان " طاقات طلابية للمستقبل " والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية. وأوضحت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، أن الدولة لديها توجه موحد بأن تكون مصر بحلول عام 2030 إحدي أفضل الدول علي مستوى العالم، لذا فإن الحكومة تعمل في كل الاتجاهات لتحسين أوضاع الدولة في المجالات كافة وكذا المجالات ذات الأولوية في رؤية مصر 2030 ومنها رفع كفاءة العاملين بالجهاز الاداري للدولة.

وأكدت خليل، أنه كان ضروريًا إنشاء مشروع رواد 2030 لتشجيع الشباب لخلق مشروعاتهم الخاصة ودعم الأفكار المبتكرة لديهم والقادرة على إيجاد حل للمشاكل المحيطة وتحويل تلك الأفكار لمشروعات. ولفتت خليل إلى حملات التوعية التي قام بها المشروع في المدارس للتعريف بماهية ريادة الأعمال وتشجيع الطلاب على أن يصبحوا