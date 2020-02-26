تدريب 300 ألف طالب و1000 مدرس بمشروع رواد 2030
تحرير:رنا عبد الصادق
٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٤ ص
الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030
شارك مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بفعاليات ملتقى الاتحادات الطلابية تحت عنوان " طاقات طلابية للمستقبل " والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.
وأوضحت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، أن الدولة لديها توجه موحد بأن تكون مصر بحلول عام 2030 إحدي أفضل الدول علي مستوى العالم، لذا فإن الحكومة تعمل في كل الاتجاهات لتحسين أوضاع الدولة في المجالات كافة وكذا المجالات ذات الأولوية في رؤية مصر 2030 ومنها رفع كفاءة العاملين بالجهاز الاداري للدولة.
وأكدت خليل، أنه كان ضروريًا إنشاء مشروع رواد 2030 لتشجيع الشباب لخلق مشروعاتهم الخاصة ودعم الأفكار المبتكرة لديهم والقادرة على إيجاد حل للمشاكل المحيطة وتحويل تلك الأفكار لمشروعات.
ولفتت خليل إلى حملات التوعية التي قام بها المشروع في المدارس للتعريف بماهية ريادة الأعمال وتشجيع الطلاب على أن يصبحوا
وأكدت خليل، أنه كان ضروريًا إنشاء مشروع رواد 2030 لتشجيع الشباب لخلق مشروعاتهم الخاصة ودعم الأفكار المبتكرة لديهم والقادرة على إيجاد حل للمشاكل المحيطة وتحويل تلك الأفكار لمشروعات.
ولفتت خليل إلى حملات التوعية التي قام بها المشروع في المدارس للتعريف بماهية ريادة الأعمال وتشجيع الطلاب على أن يصبحوا رواد أعمال، مشيرة إلى حملة ابدأ مستقبلك على مستوي المدارس، موضحة أن قطار رواد مر علي جميع أنحاء الجمهورية حيث تم تدريب أكثر من 300 الف طالب في المرحلة الإعدادية، كما تم تدريب أكثر من 1000 مدرس لاستدامة المشروع حتى يصبح المدرسين هم حجر الأساس الذي يعلم الأجيال القادمة.
وتابعت خليل أنه بعد تولي وزارة التخطيط لملف التنمية الاقتصادية أصبحت ريادة الأعمال أحد اختصاصات الوزارة وذلك باعتبارها مساهمًا قويًا في التنمية الاقتصادية.