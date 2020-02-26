التلفزيون: نقل جثمان مبارك عبر طائرة إلى المقابر

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٥ ص

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك - صورة أشيفية

قال مراسل التليفزيون المصري، إن الاستعدادات تجرى الآن لاستقبال جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، كما توجد استعدادات أخرى في مهبط للطائرات، مضيفا أنه سيتم نقل جثمان مبارك عبر طائرة من مسجد المشير إلى مقابر العائلة، حيث يوجد قاعة خاصة لاستقبال كبار الزوار، فضلا عن حالة من الاستنفار الامنى في محيط المقابر، وتم غلق عدد من الشوارع المجاورة والمؤدية الى المنطقة. وأعلن التليفزيون المصري، أمس الثلاثاء، عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد معاناته لسنوات من المرض.

وكان الرئيس الأسبق قد أجرى عملية جراحية منذ نحو شهر، وأعلن نجله علاء حينها أن حالته مستقرة وبخير، قبل أن يعود ويعلن منذ أيام قليلة عند دخول والده إلى العناية المركزة، طالبا من محبيه الدعاء له. بينما أصدر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بيانا، ينعى فيه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، متقدما