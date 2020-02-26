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جوتيريش ورئيس موريتانيا ينعيان مبارك: نعزي الشعب

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٨ ص
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك - صورة أرشيفية
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك - صورة أرشيفية
أرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تعازيه لحكومة مصر وأسرة الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، عقب الإعلان عن وفاته أمس الثلاثاء. ونقل المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة عن المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي من مقر الأمم المتحدة بنيويورك، قوله إن جوتيريش، أكد في رسالته، أن مبارك قام بدور مهم في الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط، بما فيها تعزيز السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ودعم مساعي جامعة الدول العربية في إنهاء الصراع في المنطقة.
وقال دوجاريك: "إن الأمين العام يشدد مجددا على التزام الأمم المتحدة باستمرار العمل إلى جانب حكومة مصر وشعبها في دفع عجلة التطورات الديمقراطية في البلاد واحترام حقوق الإنسان والازدهار الاقتصادي لمنفعة جميع المصريين".من جانبه، بعث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح
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التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، وبحسب ما أعلنته الوزارة، تبدأ امتحانات الدور الأول في 7 يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثاني 15 أغسطس المقبل. وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، في تصريحات له، إنه تم إعلان مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، على موقع الوزارة لإجراء حوار مجتمعى عليه من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يصدر قرارا وزاريا خلال الفترة المقبلة بموعد بدء الامتحانات رسميا.
وزير-الاثار-خالد-العنانى-

غدا.. متحف العاصمة الجديدة يتسلم جزءا من كسوة الكعبة

يتفقد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، غدا الخميس، متحف الآثار بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتسلم جزءا من كسوة الكعبة لتدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي للمتحف. ويروي سيناريو عرض المتحف تاريخ العواصم المصرية بداية من منف ثم طيبة والمنيا مرورا بالإسكندرية خلال العصر اليوناني والروماني وصولا إلى مدينة الفسطاط والقاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية. كما سيتم تخصيص فاترينة لكل عاصمة من العواصم الإدارية لتسليط الضوء على النواحي الإدارية مشتملة الأختام، والرسائل، والصادر، والوارد، والتبادل التجاري قديما.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (2)

الإسكان: تخصيص 5 قطع أراضٍ لإقامة جامعات تكنولوجية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 5 قطع أراضٍ بمدن (أسيوط الجديدة بمساحة 15 فدانًا، برج العرب الجديدة بمساحة 10 أفدنة، 6 أكتوبر الجديدة بمساحة 9.6 فدان، طيبة الجديدة بمساحة 30 فدانا، شرق بورسعيد "سلام"، بمساحة 12 فدانا)، لإقامة جامعات تكنولوجية، بنظام نقل الأصول لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
انقطاع-مياه

غدا.. قطع المياه عن 3 مناطق بالقاهرة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرا لقيامها بأعمال إحلال وتجديد بمحطة مياه المرج لرفع كفاءة المحطة، الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (جميع مناطق المرج، عين شمس الشرقية، منطقة مصنع الصابون بالقلج). وأضافت شركة مياه القاهرة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن قطع الخدمة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غد الخميس، وحتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
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محمد-حسنى-مبارك

التلفزيون: نقل جثمان مبارك عبر طائرة إلى المقابر

قال مراسل التليفزيون المصري، إن الاستعدادات تجرى الآن لاستقبال جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، كما توجد استعدادات أخرى في مهبط للطائرات، مضيفا أنه سيتم نقل جثمان مبارك عبر طائرة من مسجد المشير إلى مقابر العائلة، حيث يوجد قاعة خاصة لاستقبال كبار الزوار، فضلا عن حالة من الاستنفار الامنى في محيط المقابر، وتم غلق عدد من الشوارع المجاورة والمؤدية الى المنطقة. وأعلن التليفزيون المصري، أمس الثلاثاء، عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد معاناته لسنوات من المرض.
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زعماء العرب ينعون مبارك: صاحب مواقف.. وصديق كبير

بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، واستذكر الملك الدور الذي اضطلع به الرئيس الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، مشيدا بجهوده وإسهاماته في خدمة وطنه وقضايا أمته العربية والإسلامية وتوثيق التعاون والتضامن بين الأشقاء العرب.
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القوات المسلحة تنعى الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، بيانا، تنعى فيه رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، قالت فيه: "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، والذي وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة وجنودها بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته". أعلن التليفزيون المصري، في نبأ عاجل له، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد معاناته لسنوات من المرض.
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الرئاسة: إعلان الحداد 3 أيام بعد وفاة مبارك

أصدر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بيانا عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أعلن فيه حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، حدادا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، وذلك اعتبارا من غد الأربعاء. وأعلن التليفزيون المصري، في نبأ عاجل له، في وقت سابق اليوم، عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد معاناته لسنوات من المرض. وكان الرئيس الأسبق قد أجرى عملية جراحية منذ نحو شهر، وأعلن نجله علاء حينها أن حالته مستقرة وبخير.
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