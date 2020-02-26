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إتش سي تتوقع وصول الدولار إلى 16.26 جنيه نهاية 2020

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٧ ص
الدولار
الدولار
توقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، حدوث انخفاض بسيط متوقع في معدل سعر الجنيه أمام الدولار ليصل إلى 16.26 في نهاية ديسمبر 2020. وأوضحت الشركة في تقرير أعدته إدارة البحوث، أن يعتدل معدل التضخم ليحقق متوسط 7.7% خلال العام الجاري 2020، مما يعطي البنك المركزي المصري إمكانية من خفض جديد لأسعار الفائدة قد يصل إلى 200 نقطة أساس في 2020 مع استقرار سعر الجنيه المصري. وأكد التقرير، أن الاقتصاد المصري يشهد عدد من المؤشرات الايجابية، بعد أن تخطت الحكومة الإصلاحات الهيكلية وتوصلها لتغطية تكاليفها بالنسبة لأسعار المحروقات في يوليو 2019.
وأشار التقرير إلى أن المؤشرات الإيجابية تضمنت تحقيق فائض في الميزان التجاري للبترول في السنة المالية 2018-2019، وذلك لأول مرة منذ السنة المالية 2012-2013، فضلا عن تخطي إيرادات قطاع السياحة مستويات ما قبل ثورة 2011 في السنة المالية 2018-2019، مع استمرار تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج منذ السنة
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سجائر

الشرقية للدخان تعلن زيادة أسعار السجائر جنيها واحدا

قالت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، في بيان للبورصة اليوم، الأربعاء، إنها اعتمدت زيادة جنيه واحد في أسعار العبوة الواحدة من السجائر التي تنتجها، وفقًا لقرار وزير المالية الصادر أمس. وأوضحت الشركة أن مجلس الإدارة اعتمد لائحة الأسعار الجديدة كنتيجة لتطبيق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الذي وافق عليه البرلمان. ووافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديلات ضريبة القيمة المضافة لأسعار السجائر بزيادة 50 و100 قرش، لدعم الحصيلة الضريبية بقيمة 8.9 مليار جنيه العام المالي الحالي 2019- 2020.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: زيادة الأجور أعادت التوازن بين مكونات النمو

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه بداية من عام 2018 بدأت تحدث زيادة في معدل النمو من مكون الاستثمار، وصافي التجارة الخارجية أصبح بالموجب، فأصبح هناك قدر من التوازن في مكونات النمو بحيث لا يطغى مكون على الآخر، موضحة أن نسب مكونات النمو تتمثل في 45% من الاستثمار، 30% من صافي التجارة الخارجية، حوالي 20% فقط من الاستهلاك، لافتة إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور أعاد التوازن مرة أخرى بين مكونات النمو. جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لبحث استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

99.5 مليار جنيه قيمة استثمارات قطاع الصناعة في 2019

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لبحث استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة، وتنويع مصادر التمويل لزيادة تنافسية وانتاجية الاقتصاد وتحديد أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وأشارت السعيد خلال الاجتماع إلى أهمية قطاع الصناعة، مؤكدة أنه يعتبر القطاع الاقتصادي الأهم في عملية التنمية، لافتة إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 5.6% خلال الربع الثاني من خطة العام المالي الحالي.
الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030

تدريب 300 ألف طالب و1000 مدرس بمشروع رواد 2030

شارك مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بفعاليات ملتقى الاتحادات الطلابية تحت عنوان " طاقات طلابية للمستقبل " والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية. وأوضحت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، أن الدولة لديها توجه موحد بأن تكون مصر بحلول عام 2030 إحدي أفضل الدول علي مستوى العالم، لذا فإن الحكومة تعمل في كل الاتجاهات لتحسين أوضاع الدولة في المجالات كافة وكذا المجالات ذات الأولوية في رؤية مصر 2030 ومنها رفع كفاءة العاملين بالجهاز الاداري للدولة.
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دولار

«فاروس»: توقعات بوصول سعر الدولار إلى 14.50 جنيه

توقع بنك استثمار «فاروس» في مذكرة بحثية له، أن يتداول سعر الدولار بين 14.50 و15.50 جنيه خلال العام الحالي 2020، مشيرًا إلى أن أرباح الشركات ستتعرض للضغط خلال العام المالي المقبل 2020-2021مع استمرار التوقعات بارتفاع الجنيه مقابل الدولار. وأكد فاروس، أنه مع ارتفاع الدولار يسارع المستهلكون إلى الشراء تجنبا لمزيد من الارتفاع في الأسعار في المستقبل القريب، ولكن الآن مع تراجع الدولار يؤجل المستهلكون الشراء انتظارا للوصول إلى أدنى سعر. وأشارت المذكرة إلى أن ارتفاع الجنيه يقلص أرقام مبيعات الصادرات، ويدفع المستهلكين إلى تأجيل قراراتهم الشرائية.
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى

5 أسباب دفعت البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال ثاني اجتماعات اللجنة خلال عام 2020، أول أمس، الخميس، لتسجل نحو 12.25%، و13.25% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.75%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة، كما إنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد،
الجنية-المصري

بلومبرج: الجنيه ثاني أفضل العملات أداءً حتى الآن

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن معدلات مصر الحقيقية ما زالت بين أعلى المعدلات في العالم، مع استمرار وضع التضخم في منطقة الأمان وأقل من المستهدف للبنك المركزي لعام 2020، وبالتالي فإن الاقتصاد المصري لن يفقد جاذبيته مع أي خفض لأسعار الفائدة. وأضافت الوكالة في تقرير لها اليوم، أن ضخ المستثمرين لمليارات الدولارات في سوق الديون المصرية، جعل الجنيه ثاني أفضل أداء على مستوى العالم حتى الآن، كما أنهى عام 2019، بين أفضل 3 عملات أداء في العالم، مع ارتفاع قياسي بلغ 12%.
البنك-المركزي

«إتش سي» تتوقع تثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أنه بالرغم من زيادة التضخم في يناير فإن الضغوط التضخمية مازالت في إطار التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020 كما توقع التقرير أن يحقق التضخم متوسط 5.6% على مدار الأربع شهور القادمة (فبراير - مايو) قبل أن يقفز على 8.9% في فترة يونيه – ديسمبر بسبب الظروف الموسمية والتأثير السلبي لسنة الأساس. تشير بعض المؤشرات الاقتصادية لنشاط اقتصادي أدنى من المستوى الأمثل مع ارتفاع معدل البطالة إلى 8% في الربع الرابع من 2019 من 7.8% في الربع السابق
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