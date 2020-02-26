إتش سي تتوقع وصول الدولار إلى 16.26 جنيه نهاية 2020

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٧ ص

الدولار

توقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، حدوث انخفاض بسيط متوقع في معدل سعر الجنيه أمام الدولار ليصل إلى 16.26 في نهاية ديسمبر 2020. وأوضحت الشركة في تقرير أعدته إدارة البحوث، أن يعتدل معدل التضخم ليحقق متوسط 7.7% خلال العام الجاري 2020، مما يعطي البنك المركزي المصري إمكانية من خفض جديد لأسعار الفائدة قد يصل إلى 200 نقطة أساس في 2020 مع استقرار سعر الجنيه المصري. وأكد التقرير، أن الاقتصاد المصري يشهد عدد من المؤشرات الايجابية، بعد أن تخطت الحكومة الإصلاحات الهيكلية وتوصلها لتغطية تكاليفها بالنسبة لأسعار المحروقات في يوليو 2019.

وأشار التقرير إلى أن المؤشرات الإيجابية تضمنت تحقيق فائض في الميزان التجاري للبترول في السنة المالية 2018-2019، وذلك لأول مرة منذ السنة المالية 2012-2013، فضلا عن تخطي إيرادات قطاع السياحة مستويات ما قبل ثورة 2011 في السنة المالية 2018-2019، مع استمرار تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج منذ السنة