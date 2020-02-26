الصين تنعى مبارك: قدم إسهامات مهمة.. وسيتذكره شعبنا

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٦ ص

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك - صورة أرشيفية

أعربت جمهورية الصين الشعبية، صباح اليوم الأربعاء، عن تعازيها العميقة لرحيل رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق محمد حسني مبارك، ومواساتها لأسرته. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لى جيان، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم بمقر الوزارة، تعليقا على رحيل الرئيس المصرى الأسبق: "إن مبارك قدم إسهامات مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية الصينية المصرية، وسيظل فى ذاكرة الشعب الصينى، وستواصل الصين العمل مع مصر من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة".

وقال مراسل التليفزيون المصري، إن الاستعدادات تجرى الآن لاستقبال جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، كما توجد استعدادات أخرى في مهبط للطائرات، مضيفا أنه سيتم نقل جثمان مبارك عبر طائرة من مسجد المشير إلى مقابر العائلة، حيث يوجد قاعة خاصة لاستقبال كبار الزوار، فضلا عن حالة من الاستنفار الامنى في محيط