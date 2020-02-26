إثيوبيا: لن نشارك في الجولة الجديدة حول سد النهضة

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٨ ص

سد النهضة - صورة أرشيفية

أعلنت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، عدم مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، المزمع عقدها الخميس والجمعة المقبلين، في العاصمة الأمريكية واشنطن. وقالت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، في بيان لها، إنها لن تشارك في المفاوضات الثلاثية التي تشمل السودان ومصر حول سد النهضة، مؤكدة أنها أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية بأن أديس أبابا غير قادرة على التفاوض في الوقت الحالي. ولفت البيان إلى أن إثيوبيا لم تنه المناقشات التي تجريها محليا مع الجهات المعنية بشأن السد، ما دفعها لعدم المشاركة في المفاوضات الثلاثية.

من ناحية أخرى، وصل إلى واشنطن، الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، والوفد الفني المرافق له لاستكمال جلسات التفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وكان من المقرر أن يحضر الاجتماع وزراء الخارجية والري والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا)، برعاية وزير الخزانة