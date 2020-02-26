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إثيوبيا: لن نشارك في الجولة الجديدة حول سد النهضة

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٨ ص
سد النهضة - صورة أرشيفية
سد النهضة - صورة أرشيفية
أعلنت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، عدم مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، المزمع عقدها الخميس والجمعة المقبلين، في العاصمة الأمريكية واشنطن. وقالت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، في بيان لها، إنها لن تشارك في المفاوضات الثلاثية التي تشمل السودان ومصر حول سد النهضة، مؤكدة أنها أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية بأن أديس أبابا غير قادرة على التفاوض في الوقت الحالي. ولفت البيان إلى أن إثيوبيا لم تنه المناقشات التي تجريها محليا مع الجهات المعنية بشأن السد، ما دفعها لعدم المشاركة في المفاوضات الثلاثية.
من ناحية أخرى، وصل إلى واشنطن، الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، والوفد الفني المرافق له لاستكمال جلسات التفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وكان من المقرر أن يحضر الاجتماع وزراء الخارجية والري والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا)، برعاية وزير الخزانة
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التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، وبحسب ما أعلنته الوزارة، تبدأ امتحانات الدور الأول في 7 يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثاني 15 أغسطس المقبل. وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، في تصريحات له، إنه تم إعلان مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، على موقع الوزارة لإجراء حوار مجتمعى عليه من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يصدر قرارا وزاريا خلال الفترة المقبلة بموعد بدء الامتحانات رسميا.
وزير-الاثار-خالد-العنانى-

غدا.. متحف العاصمة الجديدة يتسلم جزءا من كسوة الكعبة

يتفقد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، غدا الخميس، متحف الآثار بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتسلم جزءا من كسوة الكعبة لتدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي للمتحف. ويروي سيناريو عرض المتحف تاريخ العواصم المصرية بداية من منف ثم طيبة والمنيا مرورا بالإسكندرية خلال العصر اليوناني والروماني وصولا إلى مدينة الفسطاط والقاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية. كما سيتم تخصيص فاترينة لكل عاصمة من العواصم الإدارية لتسليط الضوء على النواحي الإدارية مشتملة الأختام، والرسائل، والصادر، والوارد، والتبادل التجاري قديما.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (2)

الإسكان: تخصيص 5 قطع أراضٍ لإقامة جامعات تكنولوجية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 5 قطع أراضٍ بمدن (أسيوط الجديدة بمساحة 15 فدانًا، برج العرب الجديدة بمساحة 10 أفدنة، 6 أكتوبر الجديدة بمساحة 9.6 فدان، طيبة الجديدة بمساحة 30 فدانا، شرق بورسعيد "سلام"، بمساحة 12 فدانا)، لإقامة جامعات تكنولوجية، بنظام نقل الأصول لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
انقطاع-مياه

غدا.. قطع المياه عن 3 مناطق بالقاهرة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرا لقيامها بأعمال إحلال وتجديد بمحطة مياه المرج لرفع كفاءة المحطة، الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (جميع مناطق المرج، عين شمس الشرقية، منطقة مصنع الصابون بالقلج). وأضافت شركة مياه القاهرة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن قطع الخدمة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غد الخميس، وحتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
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السيسي- وأبي- أحمد

سد النهضة وتطوير العلاقات.. رسائل متبادلة بين السيسي وأبي أحمد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، هيلا ميريام ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا السابق والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، ونقل المسؤول الإثيوبي رسالة من أبي أحمد، عبر فيها عن خالص تحياته إلى الرئيس السيسي، وأكد الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير مختلف أوجه العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة مع مصر.
علم السودان

هل ينجو السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية؟

وضع السودان أولى خطواته للخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد توصله إلى تسوية مالية مع ضحايا تفجير المدمرة الأمريكية "كول" عام 2000 بميناء عدن اليمني، فالسودان متهم أمام المحاكم الأمريكية بأن إيواءه لعناصر من تنظيم القاعدة تسبب فى الهجوم على المدمرة كول عام 2000 فى خليج عدن حينما كانت تتزود بالوقود، والذى أسفر عن مصرع 17 أمريكيًّا وإصابة 39 آخرين بجروح. وتنتظر الخرطوم أيضًا تسوية قضية التفجيرات التي طالت سفارتي واشنطن في نيروبي ودار السلام، لتتمكن من الوصول معهم إلى تفاهمات.
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شكري: نتوقع اتفاقا نهائيا عادلا حول سد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية، في تصريحات له، اليوم السبت، في أثناء تواجده في العاصمة الأمريكية واشنطن: "إننا نتوقع اتفاقا نهائيا عادلا حول سد النهضة يراعي مصالح مصر ويحمي حقوقها المائية، ويبعث برسالة طمأنة للشعب المصري، كما يراعي مصالح إثيوبيا والسودان" وذلك بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات التي عقدت يومي 12 و13 فبراير الجاري بواشنطن، مضيفا أن المفاوضات انتهت وخلال الأسبوع المقبل، حسبما أفاد به الجانب الأمريكي، سيطرح على الدول الثلاث نص نهائي، ليعرض على الحكومات ورؤساء الدول لاستخلاص مدى استعدادها لتوقيعه.
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الري: اتفاق سد النهضة تنقصه كثير من التفاصيل

قال الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري محمد السباعي، إن الاتفاق الذي أعلن عنه، أمس الجمعة، بين مصر وإثيوبيا والسودان برعاية أمريكية، ما زالت تنقصه الكثير من التفاصيل، وأن الاجتماع المقبل في 12 و13 فبراير الجاري سيتكفل بتلك التفاصيل، مضيفا: "ما زالت هناك تفاصيل ستكون واضحة خلال الفترة المقبلة، هناك اجتماعات في 12 و13 فبراير، وسيسبقها اجتماعات للجان الفنية والقانونية، وذلك للاتفاق على عدد من النقاط العالقة بشكل واضح، لتعرض بعد ذلك على الاجتماع الوزاري، ونأمل في الوصول لنقاط توافق وتلاقي لنتمكن من الوصول لاتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاثة".
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