شادي محمد: الزمالك جلب العار للكرة المصرية

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٦ ص

القمة

انتقد شادي محمد، قائد الأهلي السابق، تصرفات لاعبي قطبي الكرة المصرية بعد لقاء السوبر بالإمارات، الذي انتهى بفوز الزمالك بركلات الترجيح، الخميس الماضي. وقال شادي محمد، خلال تصريحات تليفزيونية: "كان لا بد من تدخل اللاعبين الكبار في الفريقين لاحتواء الأزمة.. وأرى أن محمود كهربا تعرض للظلم، في عقوبة إيقافه حتى نهاية الموسم، أما شيكابالا فقد ارتكب فضيحة، لكن تمت مجاملته بإيقافه لـ8 مباريات فقط". وأردف الدولي المصري السابق: "أرى أن الأهلي يفتقد وجود قائد للفريق في الملعب حاليا".

وعن واقعة انسحاب الفريق الأبيض من لقاء القمة بالدوري، قال شادي: "ما حدث من الزمالك عار على الكرة المصرية.. وعلى الجهة الأخرى، أرى أن قرار رئيس الأهلي (محمود الخطيب) بعدم التعليق على هذه الأحداث رائع ومميز".وألغى الحكم الليتواني ماسيكا مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مساء الاثنين، على استاد القاهرة

وعن واقعة انسحاب الفريق الأبيض من لقاء القمة بالدوري، قال شادي: "ما حدث من الزمالك عار على الكرة المصرية.. وعلى الجهة الأخرى، أرى أن قرار رئيس الأهلي (محمود الخطيب) بعدم التعليق على هذه الأحداث رائع ومميز".



وألغى الحكم الليتواني ماسيكا مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مساء الاثنين، على استاد القاهرة الدولي المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز، لعدم حضور فريق الزمالك، علمًا بأن اللقاء تأجل لمدة 60 دقيقة بسبب عدم وصول حافلة فريق الزمالك بسبب الزحام المروري وسوء الأحوال الجوية.



وأعطى الحكم الليتواني ماسيكا مهلة مدتها 30 دقيقة من أجل وصول الزمالك، ولكن الفريق الأبيض أعلن تعطل حافلته وعدم وصول لاعبيه لاستاد القاهرة بعدما أكد خوض اللقاء بالناشئين.

