رياضة

شادي محمد: الزمالك جلب العار للكرة المصرية

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٦ ص
القمة
القمة
انتقد شادي محمد، قائد الأهلي السابق، تصرفات لاعبي قطبي الكرة المصرية بعد لقاء السوبر بالإمارات، الذي انتهى بفوز الزمالك بركلات الترجيح، الخميس الماضي. وقال شادي محمد، خلال تصريحات تليفزيونية: "كان لا بد من تدخل اللاعبين الكبار في الفريقين لاحتواء الأزمة.. وأرى أن محمود كهربا تعرض للظلم، في عقوبة إيقافه حتى نهاية الموسم، أما شيكابالا فقد ارتكب فضيحة، لكن تمت مجاملته بإيقافه لـ8 مباريات فقط". وأردف الدولي المصري السابق: "أرى أن الأهلي يفتقد وجود قائد للفريق في الملعب حاليا".
وعن واقعة انسحاب الفريق الأبيض من لقاء القمة بالدوري، قال شادي: "ما حدث من الزمالك عار على الكرة المصرية.. وعلى الجهة الأخرى، أرى أن قرار رئيس الأهلي (محمود الخطيب) بعدم التعليق على هذه الأحداث رائع ومميز".وألغى الحكم الليتواني ماسيكا مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مساء الاثنين، على استاد القاهرة
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صن داونز (1)

صن داونز: مباراة «5- 0» أصبحت من الماضي

أكد جولام فالوديا، محلل أداء فريق صن داونز الجنوب إفريقي، على أنهم جاهزون لأي سيناريو يخص مواجهة الأهلي أو غيره في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أنهم مستعدون بشكل قوي للمباراة، علمًا بأن الأهلي يستضيف السبت المقبل فريق صن داونز في ذهاب الدور ربع نهائي. وقال جولام في تصريحات لبرنامج "يا مساء الأنوار": "المباراة التي فزنا فيها على الأهلي 5- 0 أصبحت من الماضي، لدينا مباراة مقبلة، نحن في كامل التركيز لتقديم مستوى جيد، والحارس أونيانجو يتدرب بشكل جيد، لدينا عدد من الأيام من أجل تجهيز جميع اللاعبين، اللاعب الوحيد الذي تأكد غيابه هو ثابيلو مورينا".
امير-مرتضى

أمير مرتضى منصور: الزمالك لا يخشى الأهلي

علق أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك، على واقعة غياب الفريق عن لقاء القمة أمام الأهلي على استاد القاهرة، حيث قال أمير في تصريحات تليفزيونية: "وجدنا عنادًا وإصرارًا غير مبرر من جانب اللجنة الخماسية لإقامة اللقاء، وذلك رغم إلغاء 3 مباريات في دوري القسم الثاني بسبب سوء الطقس". وأضاف: "الأهلي نفسه وجد معاناة في الوصول لملعب المباراة، وسارت حافلته عكس الاتجاه بعد تأخر الفريق، وأتعجب مما يتردد بشأن الحديث عن عدم حضور الزمالك لخوفه من الأهلي، فهذا غير منطقي، فقد حققنا بطولتين في 6 أيام من بينهما بطولة من الأهلي، والزمالك لا يخشى الأهلي".
الجبلاية - اتحاد الكرة (4)

خبير لوائح يحدد خطأ اتحاد الكرة في أزمة لقاء القمة

كشف محمد بيومي خبير اللوائح، عن العقوبات المتوقع أن يفرضها اتحاد الكرة على الزمالك بعد الانسحاب من لقاء القمة في مسابقة الدوري، حيث قال بيومي: "اتحاد الكرة سيخصم 6 نقاط من رصيد الزمالك في نهاية الموسم، كما سيتم اعتبار الأهلي فائزاً بالمواجهة وسيحصل على 3 نقاط، وأتوقع أن يفرض اتحاد الكرة عقوبات إضافية ولن يكتفي باللائحة". وواصل خبير اللوائح: "الزمالك تعمد الانسحاب من المباراة بدليل تصريحات رئيسه مرتضى منصور في وسائل الإعلام حول عدم خوض اللقاء، بالإضافة إلى التأخر في الوصول لملعب اللقاء، ولذلك لا يمتلك الأبيض أي دليل قانوني قوي في هذه النقطة".
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ربيع-ياسين

ربيع ياسين: مشهد القمة لا يتناسب مع دولة بحجم مصر

أشاد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب بالمستويات المميزة، التي يقدمها فريقه في بطولة كأس العرب، حيث قال ياسين: "قدمنا عروضا ونتائج مميزة أمام الجزائر والسعودية وفلسطين، ونستعد لمواجهة العراق في لقاء قوي أيضا في ظل التشابه بيننا وبين المنافس في الأمور البدنية والفنية". وأضاف ربيع: "هناك تواصل مستمر بيني وبين شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، للحديث عن بعض اللاعبين المميزين في منتخب الشباب، والأولوية بكل تأكيد ستكون له ولن أتأخر عن دعمه، ومنتخب الشباب يبحث عن التجارب والمباريات القوية من أجل التعرف على نقاط القوة والضعف في صفوفه".
ميدو

ميدو: الزمالك أكبر من الانسحاب.. والمشهد مؤسف للدولة

أكد أحمد حسام ميدو، مدرب الزمالك الأسبق، أن الأبيض أكبر من تعمد تعطيل الحافلة للانسحاب من لقاء القمة أمام الأهلي مساء أمس الإثنين، حيث قال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "لاعبو الزمالك كانت لديهم الثقة الكاملة في تحقيق الفوز بعد حصد لقب كأس السوبر المصري أمام الأهلي منذ أيام في العاصمة الإماراتية أبوظبي". وأضاف مدرب الزمالك الأسبق: "عارضت مسألة إشراك الناشئين لأنهم كانوا سيتعرضون لظلم فادح أمام فريق قوي ومنظم، وكان لا يجب الانسحاب أمام الأهلي فالمشهد كان مؤسفاً لبلد بقيمة مصر وبطولة بحجم الدوري الممتاز".
جمال-عبد-الحميد (2)

جمال عبد الحميد يدافع عن قرار الزمالك بعدم خوض القمة

دافع جمال عبد الحميد نجم الزمالك الأسبق، عن قرار الأبيض بعدم خوض لقاء القمة أمام الأهلي أمس الإثنين، حيث قال جمال عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك يعاني من حالة إرهاق شديدة، وذلك بعد خوض مواجهة الإسماعيلي ثم الترجي في السوبر الأفريقي، والأهلي في السوبر المحلي". وأضاف نجم الزمالك الأسبق: "الزمالك حذر وطالب بتأجيل المباراة منذ فترة، وحرص على الحديث مع اللجنة الخماسية عن هذا الأمر ووضع موعدا آخر لخوضها، ولكن لم يستمع أحد لإدارة القلعة البيضاء".
عدالى-القيعى

عدلي القيعي: نعيش كوميديا سوداء

أكَّد عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أنًّ الفريق الأحمر، حقق مكاسب كبيرة بعد إلغاء مباراته أمس الإثنين، أمام الزمالك، حيث قال: "الأهلي أكد أنَّه يسعى لاستقرار الكرة المصرية والحفاظ على شكلها الحضاري، رغم الخلاف مع اللجنة الخماسية، لكن كان هناك التزام واحترام كبير من جانب النادي". وأضاف القيعي: "الأهلي أيضًا كشف الفارق بينه وبين غيره، وضرب المثل بشأن رغبته في الحفاظ على هيبة الكرة في مصر، في حين يسعى غيره لتخريب الرياضة، والمنافس أظهر للجميع أنه يضع سيناريوهات لإفساد المشهد وللتهرب من مواجهة يخشاها، وللأسف نعيش كوميديا سوداء".
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