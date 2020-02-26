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لو بتدور على الكمال.. احذر أنت تعاني من مرض نفسي

تحرير:إسراء سليمان ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٠ م
البحث عن الكمال
البحث عن الكمال
نحاول دائمًا الوصول إلى الكمال، والبحث عن كل الطرق التي تساعد في الحصول على أعلى الدرجات، أو تحقيق نجاح كبير في العمل، لكن هل تعرف أن الشعور بالقلق الدائم، لبلوغ الأهداف المرجوة، يعتبر أحد أعراض "اضطراب الشخصية الوسواسية"؟ وفي نفس الوقت يهتم الشخص المصاب بالتفاصيل، وبالتالي لا يستطيع الشعور بالراحة والاسترخاء لفترات طويلة، بجانب عدم الاستمتاع بأي شيء في الحياة، ومن أهم الفنانات اللاتي تعرضن لهذه الإصابة "شاكيرا"، والتي حاولت مشاركة جمهورها بما تشعر به، وذلك نقلًا عن "dailymail".
وفي الحقيقة، البحث الدائم عن الكمال، يجعلنا ندفع الثمن من صحتنا، ويؤدي إلى الإصابة بالاضطرابات، نتيجة الضغط العصبي والتوتر المستمر، لكن ما العمل إذا تعرضت لبعض الأزمات في الحياة؟ تقول الفنانة شاكيرا، إنها دائمًا ما تشعر بالقلق، وترغب في الوصول لقمة الكمال، إضافة إلى كونها تشعر أنه ما زال يوجد العديد
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