رياضة

خبير لوائح يحدد خطأ اتحاد الكرة في أزمة لقاء القمة

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٥ ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
كشف محمد بيومي خبير اللوائح، عن العقوبات المتوقع أن يفرضها اتحاد الكرة على الزمالك بعد الانسحاب من لقاء القمة في مسابقة الدوري، حيث قال بيومي: "اتحاد الكرة سيخصم 6 نقاط من رصيد الزمالك في نهاية الموسم، كما سيتم اعتبار الأهلي فائزاً بالمواجهة وسيحصل على 3 نقاط، وأتوقع أن يفرض اتحاد الكرة عقوبات إضافية ولن يكتفي باللائحة". وواصل خبير اللوائح: "الزمالك تعمد الانسحاب من المباراة بدليل تصريحات رئيسه مرتضى منصور في وسائل الإعلام حول عدم خوض اللقاء، بالإضافة إلى التأخر في الوصول لملعب اللقاء، ولذلك لا يمتلك الأبيض أي دليل قانوني قوي في هذه النقطة".
وزاد محمد بيومي: "خروج رئيس الزمالك للحديث عن قيام اتحاد الكرة بتأجيل مباريات في القسم الثاني أيضا غير مقنع، حيث تم ذلك بسبب سوء أرضية الملاعب، في حين يتمتع ستاد القاهرة بأرضية مميزة".وانتقد خبير اللوائح قرار اتحاد الكرة بتأجيل اللقاء لمدة ساعة قائلا: "اللوائح لا تسمح بذلك، ولكن هذه النقطة تحديدا ستكون
اقرأ المزيد
صن داونز (1)

صن داونز: مباراة «5- 0» أصبحت من الماضي

أكد جولام فالوديا، محلل أداء فريق صن داونز الجنوب إفريقي، على أنهم جاهزون لأي سيناريو يخص مواجهة الأهلي أو غيره في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أنهم مستعدون بشكل قوي للمباراة، علمًا بأن الأهلي يستضيف السبت المقبل فريق صن داونز في ذهاب الدور ربع نهائي. وقال جولام في تصريحات لبرنامج "يا مساء الأنوار": "المباراة التي فزنا فيها على الأهلي 5- 0 أصبحت من الماضي، لدينا مباراة مقبلة، نحن في كامل التركيز لتقديم مستوى جيد، والحارس أونيانجو يتدرب بشكل جيد، لدينا عدد من الأيام من أجل تجهيز جميع اللاعبين، اللاعب الوحيد الذي تأكد غيابه هو ثابيلو مورينا".
امير-مرتضى

أمير مرتضى منصور: الزمالك لا يخشى الأهلي

علق أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك، على واقعة غياب الفريق عن لقاء القمة أمام الأهلي على استاد القاهرة، حيث قال أمير في تصريحات تليفزيونية: "وجدنا عنادًا وإصرارًا غير مبرر من جانب اللجنة الخماسية لإقامة اللقاء، وذلك رغم إلغاء 3 مباريات في دوري القسم الثاني بسبب سوء الطقس". وأضاف: "الأهلي نفسه وجد معاناة في الوصول لملعب المباراة، وسارت حافلته عكس الاتجاه بعد تأخر الفريق، وأتعجب مما يتردد بشأن الحديث عن عدم حضور الزمالك لخوفه من الأهلي، فهذا غير منطقي، فقد حققنا بطولتين في 6 أيام من بينهما بطولة من الأهلي، والزمالك لا يخشى الأهلي".
مبارة- الاهلى- والزمالك (4)

شادي محمد: الزمالك جلب العار للكرة المصرية

انتقد شادي محمد، قائد الأهلي السابق، تصرفات لاعبي قطبي الكرة المصرية بعد لقاء السوبر بالإمارات، الذي انتهى بفوز الزمالك بركلات الترجيح، الخميس الماضي. وقال شادي محمد، خلال تصريحات تليفزيونية: "كان لا بد من تدخل اللاعبين الكبار في الفريقين لاحتواء الأزمة.. وأرى أن محمود كهربا تعرض للظلم، في عقوبة إيقافه حتى نهاية الموسم، أما شيكابالا فقد ارتكب فضيحة، لكن تمت مجاملته بإيقافه لـ8 مباريات فقط". وأردف الدولي المصري السابق: "أرى أن الأهلي يفتقد وجود قائد للفريق في الملعب حاليا".
اقرأ المزيد من الأخبار
مبارة- الاهلى- والزمالك (4)

شادي محمد: الزمالك جلب العار للكرة المصرية

انتقد شادي محمد، قائد الأهلي السابق، تصرفات لاعبي قطبي الكرة المصرية بعد لقاء السوبر بالإمارات، الذي انتهى بفوز الزمالك بركلات الترجيح، الخميس الماضي. وقال شادي محمد، خلال تصريحات تليفزيونية: "كان لا بد من تدخل اللاعبين الكبار في الفريقين لاحتواء الأزمة.. وأرى أن محمود كهربا تعرض للظلم، في عقوبة إيقافه حتى نهاية الموسم، أما شيكابالا فقد ارتكب فضيحة، لكن تمت مجاملته بإيقافه لـ8 مباريات فقط". وأردف الدولي المصري السابق: "أرى أن الأهلي يفتقد وجود قائد للفريق في الملعب حاليا".
ربيع-ياسين

ربيع ياسين: مشهد القمة لا يتناسب مع دولة بحجم مصر

أشاد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب بالمستويات المميزة، التي يقدمها فريقه في بطولة كأس العرب، حيث قال ياسين: "قدمنا عروضا ونتائج مميزة أمام الجزائر والسعودية وفلسطين، ونستعد لمواجهة العراق في لقاء قوي أيضا في ظل التشابه بيننا وبين المنافس في الأمور البدنية والفنية". وأضاف ربيع: "هناك تواصل مستمر بيني وبين شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، للحديث عن بعض اللاعبين المميزين في منتخب الشباب، والأولوية بكل تأكيد ستكون له ولن أتأخر عن دعمه، ومنتخب الشباب يبحث عن التجارب والمباريات القوية من أجل التعرف على نقاط القوة والضعف في صفوفه".
ميدو

ميدو: الزمالك أكبر من الانسحاب.. والمشهد مؤسف للدولة

أكد أحمد حسام ميدو، مدرب الزمالك الأسبق، أن الأبيض أكبر من تعمد تعطيل الحافلة للانسحاب من لقاء القمة أمام الأهلي مساء أمس الإثنين، حيث قال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "لاعبو الزمالك كانت لديهم الثقة الكاملة في تحقيق الفوز بعد حصد لقب كأس السوبر المصري أمام الأهلي منذ أيام في العاصمة الإماراتية أبوظبي". وأضاف مدرب الزمالك الأسبق: "عارضت مسألة إشراك الناشئين لأنهم كانوا سيتعرضون لظلم فادح أمام فريق قوي ومنظم، وكان لا يجب الانسحاب أمام الأهلي فالمشهد كان مؤسفاً لبلد بقيمة مصر وبطولة بحجم الدوري الممتاز".
جمال-عبد-الحميد (2)

جمال عبد الحميد يدافع عن قرار الزمالك بعدم خوض القمة

دافع جمال عبد الحميد نجم الزمالك الأسبق، عن قرار الأبيض بعدم خوض لقاء القمة أمام الأهلي أمس الإثنين، حيث قال جمال عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك يعاني من حالة إرهاق شديدة، وذلك بعد خوض مواجهة الإسماعيلي ثم الترجي في السوبر الأفريقي، والأهلي في السوبر المحلي". وأضاف نجم الزمالك الأسبق: "الزمالك حذر وطالب بتأجيل المباراة منذ فترة، وحرص على الحديث مع اللجنة الخماسية عن هذا الأمر ووضع موعدا آخر لخوضها، ولكن لم يستمع أحد لإدارة القلعة البيضاء".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]