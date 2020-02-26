خبير لوائح يحدد خطأ اتحاد الكرة في أزمة لقاء القمة

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٥ ص

اتحاد الكرة

كشف محمد بيومي خبير اللوائح، عن العقوبات المتوقع أن يفرضها اتحاد الكرة على الزمالك بعد الانسحاب من لقاء القمة في مسابقة الدوري، حيث قال بيومي: "اتحاد الكرة سيخصم 6 نقاط من رصيد الزمالك في نهاية الموسم، كما سيتم اعتبار الأهلي فائزاً بالمواجهة وسيحصل على 3 نقاط، وأتوقع أن يفرض اتحاد الكرة عقوبات إضافية ولن يكتفي باللائحة". وواصل خبير اللوائح: "الزمالك تعمد الانسحاب من المباراة بدليل تصريحات رئيسه مرتضى منصور في وسائل الإعلام حول عدم خوض اللقاء، بالإضافة إلى التأخر في الوصول لملعب اللقاء، ولذلك لا يمتلك الأبيض أي دليل قانوني قوي في هذه النقطة".

وزاد محمد بيومي: "خروج رئيس الزمالك للحديث عن قيام اتحاد الكرة بتأجيل مباريات في القسم الثاني أيضا غير مقنع، حيث تم ذلك بسبب سوء أرضية الملاعب، في حين يتمتع ستاد القاهرة بأرضية مميزة".وانتقد خبير اللوائح قرار اتحاد الكرة بتأجيل اللقاء لمدة ساعة قائلا: "اللوائح لا تسمح بذلك، ولكن هذه النقطة تحديدا ستكون

وزاد محمد بيومي: "خروج رئيس الزمالك للحديث عن قيام اتحاد الكرة بتأجيل مباريات في القسم الثاني أيضا غير مقنع، حيث تم ذلك بسبب سوء أرضية الملاعب، في حين يتمتع ستاد القاهرة بأرضية مميزة".



وانتقد خبير اللوائح قرار اتحاد الكرة بتأجيل اللقاء لمدة ساعة قائلا: "اللوائح لا تسمح بذلك، ولكن هذه النقطة تحديدا ستكون في مصلحة الزمالك وليس الأهلي، وقد يستعين بها الأبيض في احتجاجه في حالة توقيع عقوبات عليه".



وعلق محمد بيومي على قرار اتحاد الكرة بشكوى رئيس الزمالك للجنة الأخلاق مضيفا: "الاتحاد الدولي سيعيد القرار إلى اتحاد الكرة من جديد حتى يتخذ ما يشاء من عقوبات وربما لا يتدخل في هذا الأمر".

