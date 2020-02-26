مصر للطيران تؤجل استئناف الرحلات إلى الصين

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٧ ص

مصر للطيران - صورة أرشيفية

أصدرت شركة مصر للطيران، بيان لها، اليوم الأربعاء، تلعن فيه عن تأجيل استئناف رحلاتها إلى ومن الصين، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد. وكانت شركة مصر للطيران، قد أصدرت بيانا صحفيا، يوم الخميس الماضي، أعلنت فيها عن قرارها بتشغيل رحلة واحدة أسبوعية كل يوم خميس، من القاهرة إلى الصين، بخط سير "القاهرة - بكين – جوانزو"، والعودة "جوانزو- بكين- القاهرة"، وذلك اعتبارا من يوم 27 فبراير الجاري، نظرا لوجود طلب للسفر في الاتجاهين من وإلى جمهورية الصين الشعبية.

وأوضحت الشركة، في بيانها، أنه "سوف يتم دراسة الموقف أولا بأول، لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن زيادة الرحلات إلى المدن الصينية طبقا للطلب".وكانت وزارة الطيران المدني قد أعلنت في أواخر الشهر الماضي إن شركة مصر للطيران ستعلق جميع رحلاتها من الصين، وإليها اعتبارا من يوم السبت الأول من فبراير بسبب تفشي فيروس