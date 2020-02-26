أمير مرتضى منصور: الزمالك لا يخشى الأهلي

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٢ ص

أمير مرتضى منصور

علق أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك، على واقعة غياب الفريق عن لقاء القمة أمام الأهلي على استاد القاهرة، حيث قال أمير في تصريحات تليفزيونية: "وجدنا عنادًا وإصرارًا غير مبرر من جانب اللجنة الخماسية لإقامة اللقاء، وذلك رغم إلغاء 3 مباريات في دوري القسم الثاني بسبب سوء الطقس". وأضاف: "الأهلي نفسه وجد معاناة في الوصول لملعب المباراة، وسارت حافلته عكس الاتجاه بعد تأخر الفريق، وأتعجب مما يتردد بشأن الحديث عن عدم حضور الزمالك لخوفه من الأهلي، فهذا غير منطقي، فقد حققنا بطولتين في 6 أيام من بينهما بطولة من الأهلي، والزمالك لا يخشى الأهلي".

وأكد أمير مرتضى منصور: "لدينا طموحات كبيرة في مواجهة الترجي التونسي المقبلة بدوري أبطال أفريقيا، ونسعى لتحقيق نتيجة جيدة ذهابا في القاهرة، لتسهيل مهمتنا في الإياب بملعب رادس، وكل مباراة لها ظروفها الخاصة، ونتعامل مع كل لقاء على هذا الأساس".وانتقد المشرف على الكرة بالزمالك عقوبات لجنة الانضباط الخاصة

وأكد أمير مرتضى منصور: "لدينا طموحات كبيرة في مواجهة الترجي التونسي المقبلة بدوري أبطال أفريقيا، ونسعى لتحقيق نتيجة جيدة ذهابا في القاهرة، لتسهيل مهمتنا في الإياب بملعب رادس، وكل مباراة لها ظروفها الخاصة، ونتعامل مع كل لقاء على هذا الأساس".



وانتقد المشرف على الكرة بالزمالك عقوبات لجنة الانضباط الخاصة بالسوبر، قائلا: "القرارات غير منطقية فكيف يتم إيقاف رئيس الزمالك رغم عدم وجوده في ملعب محمد بن زايد من الأساس".



وألغى الحكم الليتواني ماسيكا مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مساء الاثنين، على استاد القاهرة الدولي المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز، لعدم حضور فريق الزمالك، علمًا بأن اللقاء تأجل لمدة 60 دقيقة بسبب عدم وصول حافلة فريق الزمالك بسبب الزحام المروري وسوء الأحوال الجوية.