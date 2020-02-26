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مفاجأة.. وجبة فطار كبيرة = فقدان أسرع للوزن

تحرير:إسراء سليمان ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٠ م
فطار صحي
فطار صحي
أصبح فقدان الوزن والرشاقة بمثابة هوس لدى العديد من الأشخاص، فالجميع يبحث عن أسهل الطرق للوصول إلى وزن مثالي، بدون بذل مجهود أو الشعور بآلام الجوع، ومن أكثر الحلول المستخدمة، اتباع نظام غذائي صحي مثل النظام النباتي والكيتو، لكن توجد بعض الحيل البسيطة، التي يمكن أن تكون فعالة، وتساعدك على فقد الكثير، على سبيل المثال وجبة كبيرة في الإفطار غنية بالعناصر الغذائية المتطلبة لبناء صحي للجسم، تغنيك عن اتباع أنظمة غذائية، غير فعالة مع طبيعة جسمك، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
تقول الأبحاث الحالية، إن تناول وجبة فطار كبيرة، تقيك من خطورة الإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم، مقارنةً بتناول وجبة كبيرة في العشاء، إضافة إلى ذلك يعمل الجسم بشكل صحي أفضل، أثناء هضم الطعام بالصباح. وأوضح الباحثون، أن الجسم يبذل طاقة لهضم الطعام، وامتصاصه وتخزين العناصر الغذائية الهامة، وتعرف هذه العملية
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وجبة-الإفطار-لفقدان الوزن

لفقدان الوزن.. تجنب عادات تفعلها في الصباح

فقدان الوزن والرشاقة من الأشياء التي أصبحت تطاردنا، وعند مقارنة أجسامنا مع الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي، يؤدي ذلك إلى الشعور بالاكتئاب والإحباط، لذا نبحث دائمًا عن أنظمة غذائية صحية، تساعدنا على فقد الكيلو جرامات في فترة قصيرة، بما في ذلك، نظام الكيتو الذي حظى بشهرة كبيرة في الأونة الأخيرة، من ناحية أخرى، وضح خبراء التغذية وجود عادات يومية نمارسها في الصباح، وتؤدي إلى زيادة مؤكدة بالوزن، مثل عدم شرب ماء، أو تناول وجبات سريعة، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "boldsky".
الإفراط في-تناول-الفواكه

كيوي وتوت|5 فواكه غنية بالألياف الغذائية

تحدثنا كثيرًا عن الألياف الغذائية، وأهميتها بالنسبة لصحة الجسم، ودائمًا ننصح بادراجها في أي نظام غذائي صحي، نظرُا لفوائدها المتعددة، على سبيل المثال الوقاية من الإمساك، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، مع تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وبالنسبة للسرطان، فهي تقوم بدور فعال في الحماية من سرطان القولون، ولكن هل تعلم أنه توجد مجموعة من الفواكه غنية بالألياف أكثر من غيرها، على سبيل المثال الكيوي والتوت والجوافة، فإذا كنت تعاني من الإمساك، ركز على هذه الفواكه، نقلًا عن "boldsky".
اللبن يزيد الوزن

اللبن ليس مشروب صحي فقط!.. يساعد على زيادة الوزن

اللبن من المشروبات الأساسية، التي يجب تناولها يوميًا، وخاصة بالنسبة للأطفال في السن الصغير، فيعتبر من أكثر المشروبات الصحية، التي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم من جانب، ويمنحه أيضًا العناصر الغذائية الهامة، مثل الكالسيوم، الذي يعتبر أهم المعادن المساهمة في بناء العضلات، فتوجد العديد من المواد الإعلانية، الموضحة لأهمية اللبن، وينصح خبراء التغذية دائمًا بإدراجه في النظام الغذائي، ولكن هل يساعد اللبن على زيادة الوزن؟، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
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صدور-فراخ

صدور الدجاج تساعد في فقدان الوزن والنوم الصحي

جميعنا نحب تناول الدجاج، ويعتبر من أكثر الأطعمة الشائعة في البيوت العربية، بمختلف أشكاله، ولكن هل تعرف أن صدور الدجاج، غنية بالعناصر الغذائية الهامة؟ تحتوي عى معدلات عالية من البروتين والكربوهيدرات والألياف الغذائية، إضافة إلى الكالسيوم والمغنسيوم والمنجنيز والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم، كما أنها غنية بـ الزنك والسيلنيوم وفيتايمن C، B3، B12، وبجانب القيمة الغذائية العالية، تتميز بفوائد صحية، كفقدان الوزن، والتخلص من الإجهاد التأكسدي، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
وجبة-الإفطار-لفقدان الوزن

لفقدان الوزن.. تجنب عادات تفعلها في الصباح

فقدان الوزن والرشاقة من الأشياء التي أصبحت تطاردنا، وعند مقارنة أجسامنا مع الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي، يؤدي ذلك إلى الشعور بالاكتئاب والإحباط، لذا نبحث دائمًا عن أنظمة غذائية صحية، تساعدنا على فقد الكيلو جرامات في فترة قصيرة، بما في ذلك، نظام الكيتو الذي حظى بشهرة كبيرة في الأونة الأخيرة، من ناحية أخرى، وضح خبراء التغذية وجود عادات يومية نمارسها في الصباح، وتؤدي إلى زيادة مؤكدة بالوزن، مثل عدم شرب ماء، أو تناول وجبات سريعة، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "boldsky".
الإفراط في-تناول-الفواكه

كيوي وتوت|5 فواكه غنية بالألياف الغذائية

تحدثنا كثيرًا عن الألياف الغذائية، وأهميتها بالنسبة لصحة الجسم، ودائمًا ننصح بادراجها في أي نظام غذائي صحي، نظرُا لفوائدها المتعددة، على سبيل المثال الوقاية من الإمساك، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، مع تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وبالنسبة للسرطان، فهي تقوم بدور فعال في الحماية من سرطان القولون، ولكن هل تعلم أنه توجد مجموعة من الفواكه غنية بالألياف أكثر من غيرها، على سبيل المثال الكيوي والتوت والجوافة، فإذا كنت تعاني من الإمساك، ركز على هذه الفواكه، نقلًا عن "boldsky".
اللبن يزيد الوزن

اللبن ليس مشروب صحي فقط!.. يساعد على زيادة الوزن

اللبن من المشروبات الأساسية، التي يجب تناولها يوميًا، وخاصة بالنسبة للأطفال في السن الصغير، فيعتبر من أكثر المشروبات الصحية، التي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم من جانب، ويمنحه أيضًا العناصر الغذائية الهامة، مثل الكالسيوم، الذي يعتبر أهم المعادن المساهمة في بناء العضلات، فتوجد العديد من المواد الإعلانية، الموضحة لأهمية اللبن، وينصح خبراء التغذية دائمًا بإدراجه في النظام الغذائي، ولكن هل يساعد اللبن على زيادة الوزن؟، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
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