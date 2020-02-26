مفاجأة.. وجبة فطار كبيرة = فقدان أسرع للوزن

تحرير:إسراء سليمان ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٠ م

فطار صحي

أصبح فقدان الوزن والرشاقة بمثابة هوس لدى العديد من الأشخاص، فالجميع يبحث عن أسهل الطرق للوصول إلى وزن مثالي، بدون بذل مجهود أو الشعور بآلام الجوع، ومن أكثر الحلول المستخدمة، اتباع نظام غذائي صحي مثل النظام النباتي والكيتو، لكن توجد بعض الحيل البسيطة، التي يمكن أن تكون فعالة، وتساعدك على فقد الكثير، على سبيل المثال وجبة كبيرة في الإفطار غنية بالعناصر الغذائية المتطلبة لبناء صحي للجسم، تغنيك عن اتباع أنظمة غذائية، غير فعالة مع طبيعة جسمك، وذلك نقلًا عن "timesofindia".

تقول الأبحاث الحالية، إن تناول وجبة فطار كبيرة، تقيك من خطورة الإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم، مقارنةً بتناول وجبة كبيرة في العشاء، إضافة إلى ذلك يعمل الجسم بشكل صحي أفضل، أثناء هضم الطعام بالصباح. وأوضح الباحثون، أن الجسم يبذل طاقة لهضم الطعام، وامتصاصه وتخزين العناصر الغذائية الهامة، وتعرف هذه العملية