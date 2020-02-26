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الشرقية للدخان تعلن زيادة أسعار السجائر جنيها واحدا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٩ ص
السجائر
السجائر
قالت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، في بيان للبورصة اليوم، الأربعاء، إنها اعتمدت زيادة جنيه واحد في أسعار العبوة الواحدة من السجائر التي تنتجها، وفقًا لقرار وزير المالية الصادر أمس. وأوضحت الشركة أن مجلس الإدارة اعتمد لائحة الأسعار الجديدة كنتيجة لتطبيق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الذي وافق عليه البرلمان. ووافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديلات ضريبة القيمة المضافة لأسعار السجائر بزيادة 50 و100 قرش، لدعم الحصيلة الضريبية بقيمة 8.9 مليار جنيه العام المالي الحالي 2019- 2020.
وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، أمس، قرارا بالأسعار الجديدة للسجائر والتبغ بعد موافقة البرلمان على زيادة الضريبة عليها. وذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك لضمان الالتزام ببيع السجائر بالأسعار المحددة بالجدول الموحد بحيث يقوم
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إتش سي تتوقع وصول الدولار إلى 16.26 جنيه نهاية 2020

توقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، حدوث انخفاض بسيط متوقع في معدل سعر الجنيه أمام الدولار ليصل إلى 16.26 في نهاية ديسمبر 2020. وأوضحت الشركة في تقرير أعدته إدارة البحوث، أن يعتدل معدل التضخم ليحقق متوسط 7.7% خلال العام الجاري 2020، مما يعطي البنك المركزي المصري إمكانية من خفض جديد لأسعار الفائدة قد يصل إلى 200 نقطة أساس في 2020 مع استقرار سعر الجنيه المصري. وأكد التقرير، أن الاقتصاد المصري يشهد عدد من المؤشرات الايجابية، بعد أن تخطت الحكومة الإصلاحات الهيكلية وتوصلها لتغطية تكاليفها بالنسبة لأسعار المحروقات في يوليو 2019.
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السعيد: زيادة الأجور أعادت التوازن بين مكونات النمو

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه بداية من عام 2018 بدأت تحدث زيادة في معدل النمو من مكون الاستثمار، وصافي التجارة الخارجية أصبح بالموجب، فأصبح هناك قدر من التوازن في مكونات النمو بحيث لا يطغى مكون على الآخر، موضحة أن نسب مكونات النمو تتمثل في 45% من الاستثمار، 30% من صافي التجارة الخارجية، حوالي 20% فقط من الاستهلاك، لافتة إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور أعاد التوازن مرة أخرى بين مكونات النمو. جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لبحث استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة.
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99.5 مليار جنيه قيمة استثمارات قطاع الصناعة في 2019

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لبحث استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة، وتنويع مصادر التمويل لزيادة تنافسية وانتاجية الاقتصاد وتحديد أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وأشارت السعيد خلال الاجتماع إلى أهمية قطاع الصناعة، مؤكدة أنه يعتبر القطاع الاقتصادي الأهم في عملية التنمية، لافتة إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 5.6% خلال الربع الثاني من خطة العام المالي الحالي.
الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030

تدريب 300 ألف طالب و1000 مدرس بمشروع رواد 2030

شارك مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بفعاليات ملتقى الاتحادات الطلابية تحت عنوان " طاقات طلابية للمستقبل " والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية. وأوضحت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، أن الدولة لديها توجه موحد بأن تكون مصر بحلول عام 2030 إحدي أفضل الدول علي مستوى العالم، لذا فإن الحكومة تعمل في كل الاتجاهات لتحسين أوضاع الدولة في المجالات كافة وكذا المجالات ذات الأولوية في رؤية مصر 2030 ومنها رفع كفاءة العاملين بالجهاز الاداري للدولة.
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السيسي يصدق على زيادة ضريبة السجائر والمعسل

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19 جنيهًا للسوبر.. «المالية» تُعلن الأسعار الجديدة للسجائر

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه بمتابعة الأسواق المحلية تبين وجود تفاوت ملحوظ فى أسعار بيع السجائر من محل لآخر، مما استوجب تحديث الجدول الموحد لهذه الأسعار، على ضوء الأسعار الفعلية التى تباع بها السجائر حاليًا، خاصة أن بعض المحلات تغالى فى بيعها، مستغلة عدم تدقيق المواطنين فى أسعارها.
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نائب: التزوير يهدد مصداقية الشهادات المصرية بالخارج

قال فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، إن انتشار ظاهرة الشهادات المزورة من شأنه إفساد العملية التعليمية، والقضاء على مصداقية الشهادات العلمية المصرية فى الخارج وعدم اعتمادها، نظرا لاحتمالية وجود شبهة تزوير فيها، مشيرا إلى أن لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة الماضية ضبطت أكثر من 77 كيانا وهميا خلال الفترة الماضية تمنح شهادات علمية، وهي جهات غير مرخصة من الأصل، موضحا أن الظاهرة تزداد في الانتشار يوما بعد يوم مع تقدم الأساليب التكنولوجية والتي تستخدم من قبل البعض في التزوير.
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نائب: تشغيل المصانع المتعثرة والمغلقة يوفر مليارات

أشاد النائب خالد مشهور، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات فورية بإعادة بشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة بكامل طاقتها، مشيرا إلى أن تشغيل المصانع المتعثرة وحل مشكلاتها يوفر على الدولة مليارات الجنيهات المطلوبة لإنشاء مصانع جديدة، كما أنه سيعيد الأمل لعشرات الآلاف من العاملين، فالأحداث السياسية منذ 2011 كانت سببا رئيسا في وقف عجلة الإنتاج بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة، ما أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلي أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، ما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة.
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