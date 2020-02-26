الشرقية للدخان تعلن زيادة أسعار السجائر جنيها واحدا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٩ ص

السجائر

قالت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، في بيان للبورصة اليوم، الأربعاء، إنها اعتمدت زيادة جنيه واحد في أسعار العبوة الواحدة من السجائر التي تنتجها، وفقًا لقرار وزير المالية الصادر أمس. وأوضحت الشركة أن مجلس الإدارة اعتمد لائحة الأسعار الجديدة كنتيجة لتطبيق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الذي وافق عليه البرلمان. ووافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديلات ضريبة القيمة المضافة لأسعار السجائر بزيادة 50 و100 قرش، لدعم الحصيلة الضريبية بقيمة 8.9 مليار جنيه العام المالي الحالي 2019- 2020.

وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، أمس، قرارا بالأسعار الجديدة للسجائر والتبغ بعد موافقة البرلمان على زيادة الضريبة عليها. وذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك لضمان الالتزام ببيع السجائر بالأسعار المحددة بالجدول الموحد بحيث يقوم