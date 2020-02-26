سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

وصول جثمان مبارك إلى مسجد المشير طنطاوي

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٩ ص
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك - صورة أرشيفية
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك - صورة أرشيفية
هبطت طائرة عسكرية داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، حاملة داخلها جثمان الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، استعداده لتشييع جثمانه قبل نقله إلى مثواه الأخير. وشهد محيط مسجد المشير بالتجمع شرق القاهرة اللمسات الأخيرة استعدادا لتشييع الجثمان عقب صلاة ظهر اليوم الأربعاء، وتم رفع علم مصر على امتداد سور المسجد، وشهد الطريق سيولة مرورية وتشديدات أمنية استعدادا لمراسم الجنازة العسكرية، لينقل الجثمان بعدها بطائرة عسكرية ليواري الثري بمقابر الأسرة بمصر الجديدة.
وبحسب مراسل قناة "أون إي"، تم تجهيز مهبط الطائرات بالقرب من المقابر، موضحا أنه توجد استعدادات وتجهيز قاعة لاستقبال كبار الزوار والمعزين، كما تم فتح المقبرة حيث إن المقبرة بها غرفتان ومساحتها تصل إلى ألف متر.وأعلن التليفزيون المصري، أمس الثلاثاء، عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر يناهز 92
اقرأ المزيد
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (2)

التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، وبحسب ما أعلنته الوزارة، تبدأ امتحانات الدور الأول في 7 يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثاني 15 أغسطس المقبل. وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، في تصريحات له، إنه تم إعلان مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، على موقع الوزارة لإجراء حوار مجتمعى عليه من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يصدر قرارا وزاريا خلال الفترة المقبلة بموعد بدء الامتحانات رسميا.
وزير-الاثار-خالد-العنانى-

غدا.. متحف العاصمة الجديدة يتسلم جزءا من كسوة الكعبة

يتفقد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، غدا الخميس، متحف الآثار بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتسلم جزءا من كسوة الكعبة لتدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي للمتحف. ويروي سيناريو عرض المتحف تاريخ العواصم المصرية بداية من منف ثم طيبة والمنيا مرورا بالإسكندرية خلال العصر اليوناني والروماني وصولا إلى مدينة الفسطاط والقاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية. كما سيتم تخصيص فاترينة لكل عاصمة من العواصم الإدارية لتسليط الضوء على النواحي الإدارية مشتملة الأختام، والرسائل، والصادر، والوارد، والتبادل التجاري قديما.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (2)

الإسكان: تخصيص 5 قطع أراضٍ لإقامة جامعات تكنولوجية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 5 قطع أراضٍ بمدن (أسيوط الجديدة بمساحة 15 فدانًا، برج العرب الجديدة بمساحة 10 أفدنة، 6 أكتوبر الجديدة بمساحة 9.6 فدان، طيبة الجديدة بمساحة 30 فدانا، شرق بورسعيد "سلام"، بمساحة 12 فدانا)، لإقامة جامعات تكنولوجية، بنظام نقل الأصول لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
انقطاع-مياه

غدا.. قطع المياه عن 3 مناطق بالقاهرة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرا لقيامها بأعمال إحلال وتجديد بمحطة مياه المرج لرفع كفاءة المحطة، الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (جميع مناطق المرج، عين شمس الشرقية، منطقة مصنع الصابون بالقلج). وأضافت شركة مياه القاهرة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن قطع الخدمة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غد الخميس، وحتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
اقرأ المزيد من الأخبار
حسنى-مبارك (2)

الصين تنعى مبارك: قدم إسهامات مهمة.. وسيتذكره شعبنا

أعربت جمهورية الصين الشعبية، صباح اليوم الأربعاء، عن تعازيها العميقة لرحيل رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق محمد حسني مبارك، ومواساتها لأسرته. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لى جيان، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم بمقر الوزارة، تعليقا على رحيل الرئيس المصرى الأسبق: "إن مبارك قدم إسهامات مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية الصينية المصرية، وسيظل فى ذاكرة الشعب الصينى، وستواصل الصين العمل مع مصر من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة".
حسنى-مبارك (1)

جوتيريش ورئيس موريتانيا ينعيان مبارك: نعزي الشعب

أرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تعازيه لحكومة مصر وأسرة الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، عقب الإعلان عن وفاته أمس الثلاثاء. ونقل المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة عن المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي من مقر الأمم المتحدة بنيويورك، قوله إن جوتيريش، أكد في رسالته، أن مبارك قام بدور مهم في الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط، بما فيها تعزيز السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ودعم مساعي جامعة الدول العربية في إنهاء الصراع في المنطقة.
محمد-حسنى-مبارك

التلفزيون: نقل جثمان مبارك عبر طائرة إلى المقابر

قال مراسل التليفزيون المصري، إن الاستعدادات تجرى الآن لاستقبال جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، كما توجد استعدادات أخرى في مهبط للطائرات، مضيفا أنه سيتم نقل جثمان مبارك عبر طائرة من مسجد المشير إلى مقابر العائلة، حيث يوجد قاعة خاصة لاستقبال كبار الزوار، فضلا عن حالة من الاستنفار الامنى في محيط المقابر، وتم غلق عدد من الشوارع المجاورة والمؤدية الى المنطقة. وأعلن التليفزيون المصري، أمس الثلاثاء، عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد معاناته لسنوات من المرض.
حسنى-مبارك (3)

القوات المسلحة تنعى الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، بيانا، تنعى فيه رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، قالت فيه: "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، والذي وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة وجنودها بخالص العزاء وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته". أعلن التليفزيون المصري، في نبأ عاجل له، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد معاناته لسنوات من المرض.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]