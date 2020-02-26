وصول جثمان مبارك إلى مسجد المشير طنطاوي

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٩ ص

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك - صورة أرشيفية

هبطت طائرة عسكرية داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، حاملة داخلها جثمان الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، استعداده لتشييع جثمانه قبل نقله إلى مثواه الأخير. وشهد محيط مسجد المشير بالتجمع شرق القاهرة اللمسات الأخيرة استعدادا لتشييع الجثمان عقب صلاة ظهر اليوم الأربعاء، وتم رفع علم مصر على امتداد سور المسجد، وشهد الطريق سيولة مرورية وتشديدات أمنية استعدادا لمراسم الجنازة العسكرية، لينقل الجثمان بعدها بطائرة عسكرية ليواري الثري بمقابر الأسرة بمصر الجديدة.

وبحسب مراسل قناة "أون إي"، تم تجهيز مهبط الطائرات بالقرب من المقابر، موضحا أنه توجد استعدادات وتجهيز قاعة لاستقبال كبار الزوار والمعزين، كما تم فتح المقبرة حيث إن المقبرة بها غرفتان ومساحتها تصل إلى ألف متر.وأعلن التليفزيون المصري، أمس الثلاثاء، عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر يناهز 92