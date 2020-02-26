القومي لحقوق الإنسان ينعى مبارك: قائد وبطل عسكري

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٣١ ص

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك - صورة أرشيفية

تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيسا وأعضاء وأمانة عامة بخالص التعازي في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 91 عاما. وأصدر المجلس، بيانا صحفيا، اليوم الأربعاء، قال فيه إن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان قائدا وبطلا عسكريا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، مضيفا أنه كان رئيسا لجمهورية مصر العربية على مدار 3 عقود، وكانت له اجتهاداته الوطنية والعربية. وهبطت طائرة عسكرية داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، حاملة داخلها جثمان الرئيس الأسبق استعداده لتشييع جثمانه قبل نقله إلى مثواه الأخير.

وشهد محيط مسجد المشير بالتجمع شرق القاهرة اللمسات الأخيرة استعدادا لتشييع الجثمان عقب صلاة ظهر اليوم الأربعاء، وتم رفع علم مصر على امتداد سور المسجد، وشهد الطريق سيولة مرورية وتشديدات أمنية استعدادا لمراسم الجنازة العسكرية، لينقل الجثمان بعدها بطائرة عسكرية ليواري الثري بمقابر الأسرة بمصر الجديدة.وبحسب