مارس.. توفير 2693 فرصة عمل براتب يصل إلى 6 آلاف جنيه
٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٣٦ ص
محمد سعفان وزير القوى العاملة- صورة أرشيفية
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن وزارة القوى العاملة تمكنت من توفير 2693 فرصة عمل للذكور والإناث، من بينها وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1450 لتصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض المهن، وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وسكن للمغتربين، ووجبه غذاء في بعض الشركات، وذلك من خلال 23 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات خلال مارس 2020.
وقال سعفان إن نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص التي تأتي تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص من خلال
وقال سعفان إن نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص التي تأتي تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص من خلال موقع الوزارة www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، لتوفير فرص مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع.
وأضاف أن العمل مهم لرفع اقتصاد الدولة، والدفع بعجلة التنمية للأمام، متابعا: "نحن نسعى من خلال توفير فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص إلى إكساب الشباب العديد من الخبرات المجتمعية التي تساعدهم في الارتقاء إلى ما يتمنون تحقيقه في مستقبلهم".
وأوضح أن فرص العمل المتوافرة تشمل: مندوب مبيعات مؤهل عالٍ وخبرة ويجيد الإنجليزية والسن حتى 30 سنة والراتب من 2300 حتى 6 آلاف جنيه، أوفيس بوي مؤهل متوسط والسن حتى 40 سنة والراتب 2000 جنيه، مدير قسم أغذية، مدير قسم إلكترونيات، كاشير، مدخل بيانات، شيف قس الطازج، وحلواني، أمين مخزن، بائع بجميع الأقسام، ومشرف قسم ملابس، فرد أمن.
كما تشمل الفرص مراجع استعلام بنكي، مشرف مجموعة توزيع، خدمة عملاء، مندوب استعلام وتوزيع، موظف فرز، سائق رخصة أولى وثانية وثالثة، منسق مبيعات، دعاية مبيعات، مهندس إنتاج، صيانة، ميكاترونكس، فني تبريد، تكييف، كهرباء كنترول، عامل نظافة، ويتر، باريستا، شيف، بائع ملابس، مسئول صحة وسلامة.