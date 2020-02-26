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مارس.. توفير 2693 فرصة عمل براتب يصل إلى 6 آلاف جنيه

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٣٦ ص
محمد سعفان وزير القوى العاملة- صورة أرشيفية
محمد سعفان وزير القوى العاملة- صورة أرشيفية
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن وزارة القوى العاملة تمكنت من توفير 2693 فرصة عمل للذكور والإناث، من بينها وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1450 لتصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض المهن، وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وسكن للمغتربين، ووجبه غذاء في بعض الشركات، وذلك من خلال 23 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات خلال مارس 2020.
وقال سعفان إن نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص التي تأتي تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص من خلال
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فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (2)

التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، وبحسب ما أعلنته الوزارة، تبدأ امتحانات الدور الأول في 7 يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثاني 15 أغسطس المقبل. وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، في تصريحات له، إنه تم إعلان مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، على موقع الوزارة لإجراء حوار مجتمعى عليه من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يصدر قرارا وزاريا خلال الفترة المقبلة بموعد بدء الامتحانات رسميا.
وزير-الاثار-خالد-العنانى-

غدا.. متحف العاصمة الجديدة يتسلم جزءا من كسوة الكعبة

يتفقد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، غدا الخميس، متحف الآثار بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتسلم جزءا من كسوة الكعبة لتدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي للمتحف. ويروي سيناريو عرض المتحف تاريخ العواصم المصرية بداية من منف ثم طيبة والمنيا مرورا بالإسكندرية خلال العصر اليوناني والروماني وصولا إلى مدينة الفسطاط والقاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية. كما سيتم تخصيص فاترينة لكل عاصمة من العواصم الإدارية لتسليط الضوء على النواحي الإدارية مشتملة الأختام، والرسائل، والصادر، والوارد، والتبادل التجاري قديما.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (2)

الإسكان: تخصيص 5 قطع أراضٍ لإقامة جامعات تكنولوجية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 5 قطع أراضٍ بمدن (أسيوط الجديدة بمساحة 15 فدانًا، برج العرب الجديدة بمساحة 10 أفدنة، 6 أكتوبر الجديدة بمساحة 9.6 فدان، طيبة الجديدة بمساحة 30 فدانا، شرق بورسعيد "سلام"، بمساحة 12 فدانا)، لإقامة جامعات تكنولوجية، بنظام نقل الأصول لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
انقطاع-مياه

غدا.. قطع المياه عن 3 مناطق بالقاهرة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرا لقيامها بأعمال إحلال وتجديد بمحطة مياه المرج لرفع كفاءة المحطة، الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (جميع مناطق المرج، عين شمس الشرقية، منطقة مصنع الصابون بالقلج). وأضافت شركة مياه القاهرة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن قطع الخدمة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غد الخميس، وحتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
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وزارة الخارجية

الخارجية: السيسي يعتبر حقوق الإنسان مكونا هاما في التنمية الشاملة

أكد السفير إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعتبر حقوق الإنسان مكوناً هاماً في استراتيجية التنمية الشاملة، ولديها قناعة ذاتية بمحورية بناء الإنسان، وإرادة سياسية أكيدة لبناء دولة سيادة القانون، كما تولي أهمية متساوية لكافة الحقوق. جاء ذلك فى كلمة مصر التى القاها مساعد الوزير اليوم الإثنين، أمام الشق رفيع المُستوى للدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان والتي تعقد حالياً بمدينة جنيف السويسرية.
محمد-سعفان

وزير القوي العاملة: لن نسمح بإهانة المصري في الخارج

صرح الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، بأن كرامة المواطن المصري في أى دولة في العالم خط أحمر، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد رسلان، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بحضور وزير القوى العاملة. وقال سعفان، في رده على طلب إحاطة حول حقوق العاملة المصرية في الخارج، إن الوزارة بتوجيهات من الدولة وضعت آليات للحفاظ على حقوق العامل المصري في الخارج، ولن تسمح بإهانته وستدافع عن كرامته بكل الطرق والوسائل.
سامح-شكري (1)

مصر تقدم مساعدات إنسانية إلى زامبيا

قدمت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية مساعدات إنسانية إلى دولة زامبيا لمساندتها فيما تتعرض له من موجة جفاف، وذلك في إطار التضامن مع الدول ال‘فريقية الشقيقة فيما تواجهه من أزمات ومشكلات، سلم أحمد مصطفى سفير مصر لدى زامبيا، المساعدات التي تمثلت في مجموعة من المواد الإغاثية لتخفيف معاناة المتضررين، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة بمقر هيئة الإغاثة التابعة لرئاسة الجمهورية الزامبية، وبحضور الوزيرة بمكتب نائب رئيس الجمهورية الزامبي "أوليپا فيري".
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يسلم «كيب تاون» رئاسة الاتحاد الإفريقي

سلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس دورة الاتحاد الإفريقي المنتهية، رئاسة الدورة الجديدة للاتحاد الإفريقي، إلى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية بأديس أبابا، اليوم الأحد، والتي تعقد تحت شعار "إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا"، وتناولت الجلسة الجهود المصرية في تعزيز الاستقرار والتنمية بالقارة الإفريقية خلال رئاسته السيسي للاتحاد الإفريقي والتي بدأت في فبراير 2019 والإنجازات التي حققتها الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي.
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