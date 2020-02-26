مارس.. توفير 2693 فرصة عمل براتب يصل إلى 6 آلاف جنيه

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٣٦ ص

محمد سعفان وزير القوى العاملة- صورة أرشيفية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن وزارة القوى العاملة تمكنت من توفير 2693 فرصة عمل للذكور والإناث، من بينها وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1450 لتصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض المهن، وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وسكن للمغتربين، ووجبه غذاء في بعض الشركات، وذلك من خلال 23 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات خلال مارس 2020.

وقال سعفان إن نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص التي تأتي تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص من خلال