هل ينعقد الحوار السياسي الليبي في جنيف بدون طرفي النزاع؟

البعثة الأممية لدى ليبيا تغاضت عن تعليق مجلسي النواب والأعلى للدولة حضور ممثليهما حوار المسار السياسي بجنيف.. طرفي اللجنة العسكرية الليبية علقا مشاركتهما في المباحثات

تحرير:وفاء بسيوني ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٣٧ ص

غسان سلامة

لن يمنع غياب طرفي النزاع الليبي عن حضور الحوار السياسي الليبي في جنيف، انعقاد الاجتماع المقرر اليوم الأربعاء، وكان من المفترض أن يضم الحوار 13 ممثلاً عن البرلمان الليبي و13 ممثلاً عن مجلس الدولة، بالإضافة إلى شخصيات تلقت دعوة من مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة. إلا أن طرفي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة علقا مشاركتهما في المباحثات للمزيد من المشاورات مع قيادتيهما في ليبيا، حيث كانت الأمم المتحدة تخطط لاجتماع يضم مشرعين من الجانبين لإنهاء الحرب الدائرة بين الطرفين.

سبب التعليق النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الحوار احميد حومة، قال "إن اللجنة أعلنت تعليقها المشاركة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة والمقرر عقده اليوم، وذلك بسبب عدم رد البعثة الأممية في ليبيا على أجندة وجدول أعمال الحوار". «حفتر» لـ«أردوغان»: لولا سيوف أجدادنا