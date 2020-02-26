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هل ينعقد الحوار السياسي الليبي في جنيف بدون طرفي النزاع؟

البعثة الأممية لدى ليبيا تغاضت عن تعليق مجلسي النواب والأعلى للدولة حضور ممثليهما حوار المسار السياسي بجنيف.. طرفي اللجنة العسكرية الليبية علقا مشاركتهما في المباحثات
تحرير:وفاء بسيوني ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٣٧ ص
غسان سلامة
غسان سلامة
لن يمنع غياب طرفي النزاع الليبي عن حضور الحوار السياسي الليبي في جنيف، انعقاد الاجتماع المقرر اليوم الأربعاء، وكان من المفترض أن يضم الحوار 13 ممثلاً عن البرلمان الليبي و13 ممثلاً عن مجلس الدولة، بالإضافة إلى شخصيات تلقت دعوة من مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة. إلا أن طرفي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة علقا مشاركتهما في المباحثات للمزيد من المشاورات مع قيادتيهما في ليبيا، حيث كانت الأمم المتحدة تخطط لاجتماع يضم مشرعين من الجانبين لإنهاء الحرب الدائرة بين الطرفين.
سبب التعليق  النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الحوار احميد حومة، قال "إن اللجنة أعلنت تعليقها المشاركة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة والمقرر عقده اليوم، وذلك بسبب عدم رد البعثة الأممية في ليبيا على أجندة وجدول أعمال الحوار". «حفتر» لـ«أردوغان»: لولا سيوف أجدادنا
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الجزائر تعلن أول إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا»

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نعى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الأول الفريق أول محمد حمدان دقلو، وأعضاء المجلس، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وأعضاء المجلس، الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم. وذكر بيان النعي "أن الأمة العربية فقدت اليوم قائدا عربيا بارزاً كرس حياته ووظف طاقاته لخدمة وطنه وأمته العربية ورفعة شأنها عبَر مواقف مشهودة من أجل تحقيق التضامن العربي، ووهب حياته لنهضة جمهورية مصر العربية الشقيقة والدفاع عن قضاياها بكل صدق وأمانة وإخلاص".
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نواب تيار المستقبل اللبناني: لابد من سحب خطر كورونا من دائرة التسييس

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ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 23 حالة في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس "كورونا" لمواطنين بحرينيين قادمين من إيران عن طريق الشارقة عبر مطار البحرين الدولي، ليصل العدد الإجمالي للحالات المصابة حتى الآن إلى 23 حالة مصابة في المملكة. وأكدت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية أنها تقوم بإجراء الفحوص اللازمة لكافة المسافرين القادمين من الدول الموبوءة فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة لهذا الشأن.
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دول الساحل الإفريقي تؤكد تمسكها بتعزيز التعاون في مواجهة الإرهاب

أكد قادة دول الساحل الإفريقي العمل على تمسكهم بتعزيز التعاون في مواجهة الإرهاب، ومواصلة تبادل المعلومات الاستخباراتية لدعم القوة العسكرية المشتركة. جاء ذلك في البيان الختامي لقمة دول الساحل الإفريقي، اليوم الثلاثاء، التي احتضنتها العاصمة الموريتانية نواكشوط، بمشاركة رؤساء: مالي إبراهيم أبوبكر كيتا، والنيجر محمد يوسفو، وتشاد إدريس ديبي، وبوركينافاسو مارك كابوري، وموريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني.
الجيش- الوطني -الليبي (1)

ليبيا: سقوط 16 قتيلا من الجيش التركي على أيدي قواتنا

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سامح-شكري (1)

شكري: التصدي لنقل الإرهابيين حل الأزمة الليبية

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خليفة-حفتر

«حفتر» لـ«أردوغان»: لولا سيوف أجدادنا العرب لكنت تعبد الأصنام

أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في كلمة للمتظاهرين بمدينة بنغازي، أنه لا سلم في بلاده إلا بهزيمة المليشيات المسلحة ونزع سلاحها وطردها من ليبيا، قائلًا: «إن الجيش الوطني الليبي لن يتوقف ولو استنجد الخونة بجميع مرتزقة العالم حتى ترجع طرابلس لحضن الوطن»، مضيفًا: «لن نساوم أو نفرط في ما ضحى من أجله أبناؤنا ولن نحيد عن ثوابتنا، وهي تحرير البلاد من المليشيات المسلحة»، موجهًا في كلمته للمتظاهرين بمدينة بنغازي، رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال فيها: «لولا سيوف أجدادنا العرب لكنت ما زلت تعبد الأصنام والأوثان».
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