هل ينعقد الحوار السياسي الليبي في جنيف بدون طرفي النزاع؟

البعثة الأممية لدى ليبيا تغاضت عن تعليق مجلسي النواب والأعلى للدولة حضور ممثليهما حوار المسار السياسي بجنيف.. طرفي اللجنة العسكرية الليبية علقا مشاركتهما في المباحثات
لن يمنع غياب طرفي النزاع الليبي عن حضور الحوار السياسي الليبي في جنيف، انعقاد الاجتماع المقرر اليوم الأربعاء، وكان من المفترض أن يضم الحوار 13 ممثلاً عن البرلمان الليبي و13 ممثلاً عن مجلس الدولة، بالإضافة إلى شخصيات تلقت دعوة من مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة.
إلا أن طرفي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة علقا مشاركتهما في المباحثات للمزيد من المشاورات مع قيادتيهما في ليبيا، حيث كانت الأمم المتحدة تخطط لاجتماع يضم مشرعين من الجانبين لإنهاء الحرب الدائرة بين الطرفين.
سبب التعليق
النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الحوار احميد حومة، قال "إن اللجنة أعلنت تعليقها المشاركة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة والمقرر عقده اليوم، وذلك بسبب عدم رد البعثة الأممية في ليبيا على أجندة وجدول أعمال الحوار".
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سبب التعليق
النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الحوار احميد حومة، قال "إن اللجنة أعلنت تعليقها المشاركة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة والمقرر عقده اليوم، وذلك بسبب عدم رد البعثة الأممية في ليبيا على أجندة وجدول أعمال الحوار".
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وأوضح حومة أن المجلس حدد 12 مطلبًا اشترط الاستجابة لها من أجل المشاركة في المسار السياسي لحل الأزمة الليبية، وأهمها تفكيك الميليشيات وتشكيل مجلس رئاسي، وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة.
ومن بين شروط مجلس النواب التي وضعها للمشاركة في الحوار السياسي، تفكيك الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة والعصابات المسيطرة على العاصمة، ومنح صلاحية الضم والدمجِ وجمع السلاح للقيادة العامة للجيش الوطني.
وشملت تكليف قوات الجيش بتطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام.
وتتضمن الاشتراطات تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة.
وأعلن البرلمان الليبي أنه لن يشارك في الاجتماع، لأن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لم توافق على جميع ممثليه الثلاثة عشر، في حين أعلن مجلس الدولة التابع لحكومة الوفاق أنه يفضل انتظار إحراز تقدم في المفاوضات العسكرية.
وغادر أعضاء مجلس النواب الليبي المشاركين في لقاء جنيف ضمن المسار السياسي أمس، سويسرا عائدين إلى الأراضي الليبية عقب إعلان الوفد تعليق مشاركته في المحادثات.
رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج اعتبر أنه يجب على الليبيين الحديث معا بكل شفافية حول معالجة مشكلة التشكيلات المسلحة. موضحا أن جل التشكيلات المسلحة تم استيعابها داخل مؤسسات الدولة، بحسب تعبيره.
وادعى السراج أن حكومته "عالجت العديد من مشاكل الميليشيات بصفة سلسة وسلمية".
الحوار في موعده
البعثة الأممية لدى ليبيا تعاضت عن تعليق مجلسي النواب والأعلى للدولة حضور ممثليهما حوار المسار السياسي بجنيف، وقالت: "إنه سيُعقد في موعده اليوم".
وقال جان العلم المتحدث باسم البعثة لوكالة "فرانس برس" إن "الحوار السياسي الليبي بجنيف سيبدأ كما هو مقرر".
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وجددت البعثة دعوتها في بيان، أمس، مختلف الأطراف الليبية لوضع مصلحة ليبيا والليبيين فوق أي اعتبارات أخرى من أجل الإسراع في إنهاء معاناة أهلهم، الذين يدفعون أثماناً باهظة عن كل يوم تأخير.
وتشكل الجولة الثانية تلك من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية أحد المسارات الثلاثة، التي تعمل عليها البعثة الأممية إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحيبها بالبيان الأوروبي الأمريكي المشترك الداعم للحوار الليبي برعاية أممية.
ودعت البعثة كافة الأطراف المعنية بالملف الليبي بوضع مصلحة البلاد فوق أي اعتبارات أخري، مؤكدة أنم ذلك يساهم في الإسراع بإنهاء معاناة البلاد.
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وقالت البعثة إنها ترحب برسائل الدعم من المجتمع الدولي للحوار الذي تيسره البعثة في المسارات المختلفة، مشيرا إلى البيان المشترك الصادر عن سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وتصريحات وزير الخارجية السعودي.