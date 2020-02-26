الإسكان: تخصيص 5 قطع أراضٍ لإقامة جامعات تكنولوجية

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٥١ ص

عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 5 قطع أراضٍ بمدن (أسيوط الجديدة بمساحة 15 فدانًا، برج العرب الجديدة بمساحة 10 أفدنة، 6 أكتوبر الجديدة بمساحة 9.6 فدان، طيبة الجديدة بمساحة 30 فدانا، شرق بورسعيد "سلام"، بمساحة 12 فدانا)، لإقامة جامعات تكنولوجية، بنظام نقل الأصول لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الجزار: "وافق مجلس إدارة الهيئة أيضا على تخصيص 6 قطعٍ أراض بمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة إجمالية نحو 4 أفدنة، كما تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بمدينة العاشر من رمضان، بمساحة إجمالية نحو 21 فدانًا، وتشمل: قطعة الأرض رقم 16 بمساحة 13624.6 متر مربع بالمنطقة الصناعية جنوب A6 لإقامة مصنع، وجزء من قطعة الأرض