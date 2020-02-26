الإسكان: تخصيص 5 قطع أراضٍ لإقامة جامعات تكنولوجية
٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٥١ ص
عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 5 قطع أراضٍ بمدن (أسيوط الجديدة بمساحة 15 فدانًا، برج العرب الجديدة بمساحة 10 أفدنة، 6 أكتوبر الجديدة بمساحة 9.6 فدان، طيبة الجديدة بمساحة 30 فدانا، شرق بورسعيد "سلام"، بمساحة 12 فدانا)، لإقامة جامعات تكنولوجية، بنظام نقل الأصول لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال الجزار: "وافق مجلس إدارة الهيئة أيضا على تخصيص 6 قطعٍ أراض بمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة إجمالية نحو 4 أفدنة، كما تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بمدينة العاشر من رمضان، بمساحة إجمالية نحو 21 فدانًا، وتشمل: قطعة الأرض رقم 16 بمساحة 13624.6 متر مربع بالمنطقة الصناعية جنوب A6 لإقامة مصنع، وجزء من قطعة الأرض
وقال الجزار: "وافق مجلس إدارة الهيئة أيضا على تخصيص 6 قطعٍ أراض بمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة إجمالية نحو 4 أفدنة، كما تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بمدينة العاشر من رمضان، بمساحة إجمالية نحو 21 فدانًا، وتشمل: قطعة الأرض رقم 16 بمساحة 13624.6 متر مربع بالمنطقة الصناعية جنوب A6 لإقامة مصنع، وجزء من قطعة الأرض رقم 1 بمساحة 52328.1 متر مربع بالمنطقة المحصورة بين A5–A6 لإقامة مصنع، وقطعة الأرض رقم 41 بمساحة 2040 مترا مربعا بمركز المدينة بالمرحلة ثانية بنشاط تجاري إداري، وقطعة الأرض بمساحة 20000 متر مربع بمنطقة المدافن.
وأشار إلى أن المجلس وافق على تخصيص 7 قطع أراضٍ بمدينة الشروق، بمساحة إجمالية نحو 74 فدانًا، وتشمل: قطعتي الأرض رقمي (4 و5) كقطعة واحدة بمساحة (3392 مترا مربعا) تقريبا بنشاط تجاري بمركز خدمات المجاورة (أ2) بالحي الثاني، وقطعة الأرض رقم (31) بمساحة 3200 مترا مربعا تقريبا بنشاط تجاري إداري بمركز المدينة (1)، وتعديل تخطيط منطقة الميكرويف بضم قطع الأراضي أرقام (47 و48 و49 و50) على طريق القاهرة السويس بمدينة الشروق، وتخصيصها بعد الضم بإجمالي مساحة 71.735 فدان بنشاط طبي تعليمي وعمراني متكامل.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعتي الأرض بالمنطقة الشمالية الشرقية بالحزام الأخضر، بنشاط زراعي، ورقم (5) بمنطقة الأمن الغذائي بمدينة السادات وقطعة الأرض بمساحة نحو 104.15 فدان الكائنة بالحي الثاني بمدينة ناصر الجديدة بنشاط عمراني متكامل، وقطعة الأرض رقم 15 بالمنطقة الصناعية الخامسة (ج) بمدينة برج العرب الجديدة بمساحة 37 ألف متر مربع لإقامة مشروع صناعي، وقطعة الأرض بمساحة نحو 2396.31 متر مربع، بالمنطقة الكائنة بالقطعة رقم (20) بالمركز الرئيس بمدينة طيبة الجديدة لإقامة فرع لبنك القاهرة.