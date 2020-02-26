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الإسكان: تخصيص 5 قطع أراضٍ لإقامة جامعات تكنولوجية

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٥١ ص
عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية
عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 5 قطع أراضٍ بمدن (أسيوط الجديدة بمساحة 15 فدانًا، برج العرب الجديدة بمساحة 10 أفدنة، 6 أكتوبر الجديدة بمساحة 9.6 فدان، طيبة الجديدة بمساحة 30 فدانا، شرق بورسعيد "سلام"، بمساحة 12 فدانا)، لإقامة جامعات تكنولوجية، بنظام نقل الأصول لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال الجزار: "وافق مجلس إدارة الهيئة أيضا على تخصيص 6 قطعٍ أراض بمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة إجمالية نحو 4 أفدنة، كما تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بمدينة العاشر من رمضان، بمساحة إجمالية نحو 21 فدانًا، وتشمل: قطعة الأرض رقم 16 بمساحة 13624.6 متر مربع بالمنطقة الصناعية جنوب A6 لإقامة مصنع، وجزء من قطعة الأرض
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فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (2)

التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، وبحسب ما أعلنته الوزارة، تبدأ امتحانات الدور الأول في 7 يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثاني 15 أغسطس المقبل. وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، في تصريحات له، إنه تم إعلان مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، على موقع الوزارة لإجراء حوار مجتمعى عليه من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يصدر قرارا وزاريا خلال الفترة المقبلة بموعد بدء الامتحانات رسميا.
وزير-الاثار-خالد-العنانى-

غدا.. متحف العاصمة الجديدة يتسلم جزءا من كسوة الكعبة

يتفقد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، غدا الخميس، متحف الآثار بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتسلم جزءا من كسوة الكعبة لتدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي للمتحف. ويروي سيناريو عرض المتحف تاريخ العواصم المصرية بداية من منف ثم طيبة والمنيا مرورا بالإسكندرية خلال العصر اليوناني والروماني وصولا إلى مدينة الفسطاط والقاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية. كما سيتم تخصيص فاترينة لكل عاصمة من العواصم الإدارية لتسليط الضوء على النواحي الإدارية مشتملة الأختام، والرسائل، والصادر، والوارد، والتبادل التجاري قديما.
انقطاع-مياه

غدا.. قطع المياه عن 3 مناطق بالقاهرة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرا لقيامها بأعمال إحلال وتجديد بمحطة مياه المرج لرفع كفاءة المحطة، الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (جميع مناطق المرج، عين شمس الشرقية، منطقة مصنع الصابون بالقلج). وأضافت شركة مياه القاهرة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن قطع الخدمة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غد الخميس، وحتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

مارس.. توفير 2693 فرصة عمل براتب يصل إلى 6 آلاف جنيه

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن وزارة القوى العاملة تمكنت من توفير 2693 فرصة عمل للذكور والإناث، من بينها وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1450 لتصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض المهن، وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وسكن للمغتربين، ووجبه غذاء في بعض الشركات، وذلك من خلال 23 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات خلال مارس 2020.
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

الإسكان: توسيع الأحوزة العمرانية قرار اقتصادي وليس تخطيطيا

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، إنه تم الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية والمقصود به الكتلة السكنية فقط للمدن بنسبة 95%، وبالنسبة للقرى بنسبة 90% لـ4600 قرية الأم، وبالنسبة للتوابع الـ 30 ألف قرية ونجع. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الذى بدأ مناقشة نصوص مشروع قانون مقدم من الحكومة «بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008»، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.
دار-مصر

بدء حجز 2714 وحدة سكنية بـ«دار مصر» في 8 مدن جديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية، بأنه بدأ منذ الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد، وحتى الساعة الثانية عشر منتصف ليل الخميس المقبل، الحجز الإلكترونى لـ2714 وحدة سكنية (أرضي - أخير)، بمشروع "دار مصر"، للإسكان المتوسط بـ8 مدن جديدة، موضحا أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني "online"، من خلال الموقع الإلكتروني (www.hdb–reservation.com)، وذلك للعملاء الذين سبق لهم تسجيل البيانات إلكترونيا على الموقع، وسددوا مقدمات الحجز.
منطقة-الأعمال-المركزية-العاصمة-الإدارية-الجديدة‎ (4)

إنجاز 86% من أعمال الحي الثالث بالعاصمة الإدارية

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إنجاز 86% من الأعمال الجارية لتنفيذ الحي السكني الثالث كابيتال ريزيدانس بالعاصمة الإدارية الجديدة، والبالغة مساحته 100 فدان، ويضم 8 مجاورات. وتفقد الجزار، رفقة عدد من قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صباح اليوم السبت، الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، وتجول بمنطقة الفيلات وعاين إحدى الفيلات التي انتهى تشطيبها.
عشوائية-عشش-السودان-تصوير-دعاء-السيد

الإسكان: الانتهاء من تطوير 298 منطقة غير آمنة

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة انتهت حتى الآن من تطوير 298 منطقة غير آمنة، وجارٍ الانتهاء من تطوير 59 منطقة أخرى، وتضم المناطق 214 ألفا و354 وحدة سكنية، كما تم الانتهاء من تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 17 منطقة أخرى، وتبلغ مساحة تلك المناطق 152 ألف فدان، موضحا أنه تم الانتهاء من تطوير 18 سوقا عشوائية، وجارٍ تطوير 22 سوقا أخرى، من أجل توفير مناطق حضارية للبيع والشراء، وتشجيع حركة التجارة والاستثمار، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
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