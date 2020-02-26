صن داونز: مباراة «5- 0» أصبحت من الماضي

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٦ م

صن داونز

أكد جولام فالوديا، محلل أداء فريق صن داونز الجنوب إفريقي، على أنهم جاهزون لأي سيناريو يخص مواجهة الأهلي أو غيره في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أنهم مستعدون بشكل قوي للمباراة، علمًا بأن الأهلي يستضيف السبت المقبل فريق صن داونز في ذهاب الدور ربع نهائي. وقال جولام في تصريحات لبرنامج "يا مساء الأنوار": "المباراة التي فزنا فيها على الأهلي 5- 0 أصبحت من الماضي، لدينا مباراة مقبلة، نحن في كامل التركيز لتقديم مستوى جيد، والحارس أونيانجو يتدرب بشكل جيد، لدينا عدد من الأيام من أجل تجهيز جميع اللاعبين، اللاعب الوحيد الذي تأكد غيابه هو ثابيلو مورينا".

وصرح محلل أداء فريق صن داونز الجنوب إفريقي: "الأهلي يقدم كرة قدم جميلة، هو فريق تكتيكي مميز، في الأيام المقبلة بالطبع ننتظر بعض المعلومات بشأنهم، نحن مستعدون بقوة، أعلم الكثير من اللاعبين المميزين مثل الشناوي ومعلول وأفشة والشحات ورمضان صبحي ومروان محسن". وشدد جولام فالوديا: "نحن فريق قوي، ويمتلك أكثر