رياضة

صن داونز: مباراة «5- 0» أصبحت من الماضي

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٦ م
صن داونز
صن داونز
أكد جولام فالوديا، محلل أداء فريق صن داونز الجنوب إفريقي، على أنهم جاهزون لأي سيناريو يخص مواجهة الأهلي أو غيره في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أنهم مستعدون بشكل قوي للمباراة، علمًا بأن الأهلي يستضيف السبت المقبل فريق صن داونز في ذهاب الدور ربع نهائي. وقال جولام في تصريحات لبرنامج "يا مساء الأنوار": "المباراة التي فزنا فيها على الأهلي 5- 0 أصبحت من الماضي، لدينا مباراة مقبلة، نحن في كامل التركيز لتقديم مستوى جيد، والحارس أونيانجو يتدرب بشكل جيد، لدينا عدد من الأيام من أجل تجهيز جميع اللاعبين، اللاعب الوحيد الذي تأكد غيابه هو ثابيلو مورينا".
وصرح محلل أداء فريق صن داونز الجنوب إفريقي: "الأهلي يقدم كرة قدم جميلة، هو فريق تكتيكي مميز، في الأيام المقبلة بالطبع ننتظر بعض المعلومات بشأنهم، نحن مستعدون بقوة، أعلم الكثير من اللاعبين المميزين مثل الشناوي ومعلول وأفشة والشحات ورمضان صبحي ومروان محسن". وشدد جولام فالوديا: "نحن فريق قوي، ويمتلك أكثر
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امير-مرتضى

أمير مرتضى منصور: الزمالك لا يخشى الأهلي

علق أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك، على واقعة غياب الفريق عن لقاء القمة أمام الأهلي على استاد القاهرة، حيث قال أمير في تصريحات تليفزيونية: "وجدنا عنادًا وإصرارًا غير مبرر من جانب اللجنة الخماسية لإقامة اللقاء، وذلك رغم إلغاء 3 مباريات في دوري القسم الثاني بسبب سوء الطقس". وأضاف: "الأهلي نفسه وجد معاناة في الوصول لملعب المباراة، وسارت حافلته عكس الاتجاه بعد تأخر الفريق، وأتعجب مما يتردد بشأن الحديث عن عدم حضور الزمالك لخوفه من الأهلي، فهذا غير منطقي، فقد حققنا بطولتين في 6 أيام من بينهما بطولة من الأهلي، والزمالك لا يخشى الأهلي".
الجبلاية - اتحاد الكرة (4)

خبير لوائح يحدد خطأ اتحاد الكرة في أزمة لقاء القمة

كشف محمد بيومي خبير اللوائح، عن العقوبات المتوقع أن يفرضها اتحاد الكرة على الزمالك بعد الانسحاب من لقاء القمة في مسابقة الدوري، حيث قال بيومي: "اتحاد الكرة سيخصم 6 نقاط من رصيد الزمالك في نهاية الموسم، كما سيتم اعتبار الأهلي فائزاً بالمواجهة وسيحصل على 3 نقاط، وأتوقع أن يفرض اتحاد الكرة عقوبات إضافية ولن يكتفي باللائحة". وواصل خبير اللوائح: "الزمالك تعمد الانسحاب من المباراة بدليل تصريحات رئيسه مرتضى منصور في وسائل الإعلام حول عدم خوض اللقاء، بالإضافة إلى التأخر في الوصول لملعب اللقاء، ولذلك لا يمتلك الأبيض أي دليل قانوني قوي في هذه النقطة".
مبارة- الاهلى- والزمالك (4)

شادي محمد: الزمالك جلب العار للكرة المصرية

انتقد شادي محمد، قائد الأهلي السابق، تصرفات لاعبي قطبي الكرة المصرية بعد لقاء السوبر بالإمارات، الذي انتهى بفوز الزمالك بركلات الترجيح، الخميس الماضي. وقال شادي محمد، خلال تصريحات تليفزيونية: "كان لا بد من تدخل اللاعبين الكبار في الفريقين لاحتواء الأزمة.. وأرى أن محمود كهربا تعرض للظلم، في عقوبة إيقافه حتى نهاية الموسم، أما شيكابالا فقد ارتكب فضيحة، لكن تمت مجاملته بإيقافه لـ8 مباريات فقط". وأردف الدولي المصري السابق: "أرى أن الأهلي يفتقد وجود قائد للفريق في الملعب حاليا".
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الأهلي - صن داونز

الأهلي يعلن موعد فتح شباك شراء تذاكر لقاء صن داونز

أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه تقرر فتح باب الحجز الإلكتروني أمام الجماهير في السادسة مساء اليوم الجمعة، لحجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي. ويستضيف الأهلي فريق صنداونز الجنوب الأفريقي، يوم 29 فبراير الجاري على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا. وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، فأن قيمة أسعار التذاكر جاءت على النحو التالي: 1500 جنيه لـ"V.V.I.P"، و500 جنيه لـ"V.I.P"، والدرجة الأولى 250 جنيها، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.
بيتسو موسيماني (1)

مدرب صن داونز يُلمح لإراحة أونيانجو من أجل الأهلي

كشف بيتسو موسيماني، مدرب نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، عن جاهزية حارسه الأوغندي دينيس أونيانجو بعدما تخلص من الإصابة التي عانى منها مؤخرًا. وسقط أونيانجو متأثرًا بإصابة في الدقيقة 74 خلال مواجهة تشيبا يونايتد في الدوري يوم السبت، وفشل في استكمال مجريات المباراة ليخرج مصابًا. ويلعب صن داونز مساء اليوم الأربعاء ضد بلومفونتين سلتيك في الدوري، علمًا بأن الأهلي حدد في وقت سابق يوم 29 فبراير الجاري من أجل مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
منسق- صن داونز (6)

منسق صن داونز: اتهاجمت بسبب ضحكة.. وموسيماني يحلم بتدريب الأهلي (حوار)

فى أحد فنادق القاهرة الشهيرة، اجتمع ممثلو ثمانى أندية، لمتابعة قرعة ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، الصحفيون يدونون ملاحظاتهم، والجميع ينتظر النتيجة بفارغ الصبر.. حتى أسفرت القرعة عن وقوع النادى الأهلى فى مواجهة صعبة وثأرية مع ماميلودى صن داونز الجنوب إفريقى، الذى ودع الفريق الأحمر البطولة فى العام الماضى على يديه، التقطت معها عدسات المصورين ضحكة عفوية للمصرى خالد على منسق الفريق الجنوب إفريقى، لحظة إعلان وقوع فريقه مع «الشياطين الحمر». انتشرت الصورة بسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعى، وبدأ الجميع يتحدث عنها ويفسرها على ما تهوى نفسه، البعض يؤكد أنها استهزاء بالخصم، نظرًا لنتيجة مباراة الخمسة الشهيرة فى الموسم الماضى، وآخرون يتحدثون عنها كما تهوى لهم أنفسهم.
بيتسو موسيماني (4)

عمرو جمال: موسيماني مدرب جريء ويُطمع المنافس

أشاد عمرو جمال مهاجم نادي طلائع الجيش، ببيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، مشددا أنه تمنى أن يلاقي الأهلي مجددا في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وذلك حسبما أفاد خلال استضافته بقناة النهار. وقال عمرو جمال: "كتبت تعليقا قبل القرعة على صفحة النادي الأهلي (يارب صن داونز).. ظروف الخسارة بالخمسة لن تتكرر ولو بعد 100 سنة، وكنت أعلم ظروف المباراة لأنني كنت بصفوف الأهلي، ولم أفهم ما حدث، لن أحكم على زملائي ولكن بدأنا المباراة بشكل خاطيء فنيا".
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