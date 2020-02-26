التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح

تحرير:أمينة محمود ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣١ م

طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، وبحسب ما أعلنته الوزارة، تبدأ امتحانات الدور الأول في 7 يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثاني 15 أغسطس المقبل. وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، في تصريحات له، إنه تم إعلان مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، على موقع الوزارة لإجراء حوار مجتمعى عليه من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يصدر قرارا وزاريا خلال الفترة المقبلة بموعد بدء الامتحانات رسميا.

وتضمن جدول الامتحان المقترح أن تبدا امتحانات الثانوية العامة هذا العام، يوم 7 يونيو بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، و9 يونيه امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، و11 يونيو امتحان اللغة الاجنبية الأولى، و14 يونيو امتحان مواد الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا"، و16 يونيه امتحان مواد الأحياء والرياضيات

وتضمن جدول الامتحان المقترح أن تبدا امتحانات الثانوية العامة هذا العام، يوم 7 يونيو بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، و9 يونيه امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، و11 يونيو امتحان اللغة الاجنبية الأولى، و14 يونيو امتحان مواد الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا"، و16 يونيه امتحان مواد الأحياء والرياضيات التطبيقية "الديناميكا" والفلسفة والمنطق، و21 يونيه امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، و25 يونيه امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، و28 يونيه امتحان مادتي اللغة الأحنبية الثانية والتربية الوطنية، و2 يوليو امتحان مادتي الحيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" وعلم النفس والاجتماع، و4 يوليو امتحان مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية".



