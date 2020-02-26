2.9 مليار دولار صادرات مصرية لأمريكا خلال 2019

تحرير:أمل نبيل ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٣ م

أرشيفية

أكد أعضاء لجنة الصناعة والتجارة بغرفة التجارة الامريكية حرص الغرفة على تنمية وتطوير الاقتصاد المصري من خلال المساهمة في النهوض بالصناعة المصرية وزيادة الصادرات للأسواق العالمية، مشيرين الى سعي أعضاء اللجنة لوضع تصور شامل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لايجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية. وأضاف أعضاء اللجنة خلال لقائهم وزيرة التجارة والصناعة بغرفة التجارة الامريكية، والذي تناول سبل تعزيز التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة.

وإمكانية زيادة معدلات نفاذ الصادرات المصرية لهذا السوق في ظل اتفاقيات التجارة التفضيلية الموقعة بين الجانبين والتي تسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية بالسوق الأمريكي الى جانب بحث إمكانيات الاستفادة من خبرات الغرفة في مجالي الصناعة والتجارة الخارجية لتنمية الاقتصاد المصري. وفي هذا الإطار استعرض أعضاء