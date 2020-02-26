شراء مستلزمات مواجهة كورونا.. الوزراء يصدر 9 قرارات

في جلسته اليوم الأربعاء وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات ومشروعات قوانين من بينها التعاقد مع شركة فرنسية لتطوير مترو الخط الثالث

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٨ م

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - صورة أرشيفية

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، في أثناء انعقاد الاجتماع الأسبوعى على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، مع تطبيق الملاحظات التي تم إبداؤها من الوزراء، ويأتي التعديل في ضوء مرور 29 عاما على صدور قانون شركات قطاع الأعمال العام، والتي شهدت تغيرات كثيرة خاصة على المستوى الاقتصادي، كانت تستوجب تطوير القواعد المنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه المتغيرات.

وذلك بهدف الإسراع بجهود تطوير هذه الشركات وتحسين أدائها وهياكلها المالية، وحسن إدارتها والاستغلال الأمثل لأصولها، لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها، وزيادة مُساهمتها في الاقتصاد القومي، وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية، بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وتطورها،