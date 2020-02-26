إقامة صلاة الجنازة على جثمان الرئيس الأسبق مبارك

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥١ م

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك - صورة أرشيفية

أقيمت، اليوم الأربعاء، صلاة الجنازة على جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. وهبطت طائرة عسكرية داخل المسجد حاملة داخلها جثمان الرئيس الأسبق استعدادا لتشييع جثمانه قبل نقله إلى مثواه الأخير. وشهد محيط المسجد اللمسات الأخيرة استعدادا لتشييع الجثمان عقب صلاة ظهر اليوم، وتم رفع علم مصر على امتداد سور المسجد، وشهد الطريق سيولة مرورية وتشديدات أمنية استعدادا لمراسم الجنازة العسكرية، لينقل الجثمان بعدها بطائرة عسكرية ليواريه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة.

وبحسب مراسل قناة "أون إي"، تم تجهيز مهبط الطائرات بالقرب من المقابر، موضحا أنه توجد استعدادات وتجهيز قاعة لاستقبال كبار الزوار والمعزين، كما تم فتح المقبرة حيث إن المقبرة بها غرفتان ومساحتها تصل إلى ألف متر. وأعلن التليفزيون المصري، أمس الثلاثاء، عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر يناهز 92