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شفيق ونظيف وسرور في مقدمة جنازة مبارك

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٩ م
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك - صورة أرشيفية
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك - صورة أرشيفية
حضر الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان المصري الأسبق، وأحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لحضور جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية، صباح أمس الثلاثاء، في مستشفى المعادي العسكري عن عمر يناهز 92 عاما، بعد معاناة مع المرض.
وأقيمت، اليوم الأربعاء، صلاة الجنازة على جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. وهبطت طائرة عسكرية داخل المسجد حاملة داخلها جثمان الرئيس الأسبق استعدادا لتشييع جثمانه قبل نقله إلى مثواه الأخير. وشهد محيط المسجد اللمسات الأخيرة استعدادا لتشييع الجثمان عقب صلاة ظهر
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مصر عن عدم مشاركة إثيوبيا باجتماعات سد النهضة: ملتزمون بالتفاوض

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لأول مرة.. إنشاء مركز تميز للمشاهدات الأرضية بجامعة الإسكندرية

?وافق مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة على إنشاء مركز التميز بكلية العلوم تحت مسمى "المشاهدات الأرضية وعلوم البيانات" بالاشتراك مع الدكتور هشام العسكرى، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشابمان بولاية كاليفورنيا الأمريكية. كما وافق المجلس على مشاركة الجامعة في مسابقة "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها الثانية لعام 2020، تنفيذاً لاهداف خطة التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 وتعميم ذلك على كليات الجامعة ومعاهدها لاعداد ملف الجائزة والتقدم وفقا للمواعيد المقررة للتقدم بملف الجائزة.
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جنازة مبارك

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جنازة رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الأربعاء، المقامة في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وقدم التعازي إلى نجلي الراحل علاء وجمال. وتقدم الرئيس الجنازة العسكرية لمبارك، حيث تم إطلاق 21 طلقة نارية في وداع الرئيس الأسبق، كما تقدم الجنازة الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان المصري الأسبق، وأحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
حسنى-مبارك (5)

إقامة صلاة الجنازة على جثمان الرئيس الأسبق مبارك

أقيمت، اليوم الأربعاء، صلاة الجنازة على جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. وهبطت طائرة عسكرية داخل المسجد حاملة داخلها جثمان الرئيس الأسبق استعدادا لتشييع جثمانه قبل نقله إلى مثواه الأخير. وشهد محيط المسجد اللمسات الأخيرة استعدادا لتشييع الجثمان عقب صلاة ظهر اليوم، وتم رفع علم مصر على امتداد سور المسجد، وشهد الطريق سيولة مرورية وتشديدات أمنية استعدادا لمراسم الجنازة العسكرية، لينقل الجثمان بعدها بطائرة عسكرية ليواريه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة.
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القومي لحقوق الإنسان ينعى مبارك: قائد وبطل عسكري

تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيسا وأعضاء وأمانة عامة بخالص التعازي في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 91 عاما. وأصدر المجلس، بيانا صحفيا، اليوم الأربعاء، قال فيه إن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان قائدا وبطلا عسكريا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، مضيفا أنه كان رئيسا لجمهورية مصر العربية على مدار 3 عقود، وكانت له اجتهاداته الوطنية والعربية. وهبطت طائرة عسكرية داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، حاملة داخلها جثمان الرئيس الأسبق استعداده لتشييع جثمانه قبل نقله إلى مثواه الأخير.
حسنى-مبارك (3)

وصول جثمان مبارك إلى مسجد المشير طنطاوي

هبطت طائرة عسكرية داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، حاملة داخلها جثمان الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، استعداده لتشييع جثمانه قبل نقله إلى مثواه الأخير. وشهد محيط مسجد المشير بالتجمع شرق القاهرة اللمسات الأخيرة استعدادا لتشييع الجثمان عقب صلاة ظهر اليوم الأربعاء، وتم رفع علم مصر على امتداد سور المسجد، وشهد الطريق سيولة مرورية وتشديدات أمنية استعدادا لمراسم الجنازة العسكرية، لينقل الجثمان بعدها بطائرة عسكرية ليواري الثري بمقابر الأسرة بمصر الجديدة.
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