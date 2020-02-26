شفيق ونظيف وسرور في مقدمة جنازة مبارك

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٩ م

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك - صورة أرشيفية

حضر الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان المصري الأسبق، وأحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لحضور جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية، صباح أمس الثلاثاء، في مستشفى المعادي العسكري عن عمر يناهز 92 عاما، بعد معاناة مع المرض.

وأقيمت، اليوم الأربعاء، صلاة الجنازة على جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. وهبطت طائرة عسكرية داخل المسجد حاملة داخلها جثمان الرئيس الأسبق استعدادا لتشييع جثمانه قبل نقله إلى مثواه الأخير. وشهد محيط المسجد اللمسات الأخيرة استعدادا لتشييع الجثمان عقب صلاة ظهر