وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جنازة مبارك

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١٨ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جنازة رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الأربعاء، المقامة في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وقدم التعازي إلى نجلي الراحل علاء وجمال. وتقدم الرئيس الجنازة العسكرية لمبارك، حيث تم إطلاق 21 طلقة نارية في وداع الرئيس الأسبق، كما تقدم الجنازة الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان المصري الأسبق، وأحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

كما تقدمها الفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لحضور جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية، صباح أمس الثلاثاء، في مستشفى المعادي العسكري عن عمر يناهز 92 عاما، بعد