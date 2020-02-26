الرابحون والخاسرون من تراجع الدولار أمام الجنيه
51 قرشًا انخفاضًا في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري 2020، ليرتفع سعر الجنيه إلى أعلى مستوى له أمام الدولار منذ قرار التعويم في 2016
تحرير:رنا عبد الصادق
٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٧ م
الدولار
تسارعت وتيرة هبوط الدولار أمام الجنيه منذ بداية العام الجاري 2020، ليسجل حاليا متوسط سعر شراء الدولار فى البنوك نحو 15.49 جنيه، ونحو 15.59 جنيه للبيع، في مقابل نحو 17.95 جنيه خلال عام 2018.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قيمة الجنيه ارتفعت بنحو 10% أمام الدولار خلال 2019، إذ كسر سعر الصرف حاجز الـ16 جنيها للدولار في ديسمبر الماضي، مع الاستمرار في الانخفاض.
وأرجعت السعيد، سر الانخفاض لعدة عوامل، في مقدمتها زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، ارتفاع أعداد السائحين، واستقرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
الفئات الرابحة من تراجع سعر الدولار
المستثمرون فى أدوات الدين المحلية
يؤكد الدكتور محسن خضير الخبير المصرفى، أن أكثر الفئات الرابحة من تراجع سعر الدولار هم المستثمرون فى أدوات الدين المحلية والمتمثلة فى أذون وسندات الخزانة، موضحا أنه مع انخفاض الدولار يرتفع سعر الجنيه وبالتالى تزيد مكاسب المستثمرين
الفئات الرابحة من تراجع سعر الدولار
المستثمرون فى أدوات الدين المحلية
يؤكد الدكتور محسن خضير الخبير المصرفى، أن أكثر الفئات الرابحة من تراجع سعر الدولار هم المستثمرون فى أدوات الدين المحلية والمتمثلة فى أذون وسندات الخزانة، موضحا أنه مع انخفاض الدولار يرتفع سعر الجنيه وبالتالى تزيد مكاسب المستثمرين فى هذه الأدوات بالعملة المحلية.
ويضيف خضير أن زيادة هذه الاستثمارات دفعت الدولار إلى التراجع، نظرا لحدوث ارتفاع فى حجم التدفقات الأجنبية، وبالتالى تحسن سعر العملة المحلية أمام الخضراء، مشيرا إلى أن ارتفاع حجم التدفقات النقدية ساهم بشكل كبير فى تدعيم قوة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية وبخاصة الدولار.
وشهدت استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة المحلية، والتى تعد موطن أكبر تجارة فائدة فى العالم العام الجارى والماضى، زيادة ملحوظة بنسبة 13% منذ نهاية ديسمبر إلى 24.9 مليار دولار فى يناير 2020، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
وذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، أن المستثمرين الأجانب قاموا بضخ مليارات الدولارات فى سوق الدين المحلية المصرية منذ تخفيض قيمة عملتها عام 2016، موضحة أن الأجانب يمثلون الآن 12.5% من إجمالى حيازات الديون المصرية، ارتفاعًا من 9% بنهاية عام 2018.
وأشادت الوكالة بالجنيه المصرى، لافتة إلى أنه أصبح مرة أخرى من بين أفضل ثلاث عملات أداء فى العالم هذا العام، حيث إنه حقق مكاسب للمستثمرين الذين يقترضون بعملات ذات أسعار فائدة منخفضة ثم يستثمرونها فى البلدان التى ترتفع فيها أسعار الفائدة، مؤكدة أن السندات بالعملة المحلية فى مصر اكتسبت نحو أربعة أضعاف متوسط العائد فى الأسواق الناشئة، وفقًا لمؤشرات بلومبرج باركليز.
المستوردون وانخفاض الأسعار
يرى أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس الشعبة سابقا، أن انخفاض سعر الدولار يساهم بشكل كبير فى زيادة عملية الاستيراد من الخارج، نظرا لوجود وفرة دولارية فى السوق، وبالتالى يسهل على المستورد الحصول على كل ما يحتاجه من الدولارات لإتمام صفقات الاستيراد، مشيرا إلى أن تراجع سعر الدولار يظهر آثاره أيضا على الأسعار، لافتا إلى أن هناك بالفعل انخفاضا فى أسعار السلع بالأسواق، ولكنه غير ملموس فى الوقت الحالى.
ويوضح رئيس الشعبة، أنه فى حالة انخفاض سعر الدولار إلى 9 أو 10 جنيهات، سيظهر آثاره على الفور على انخفاض السلع فى الأسواق والتى قد تتراجع بنسبة تصل إلى 30%، وهو ما يشعر به المواطن.
مستقبل الصناعة
يؤكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، أن انخفاض سعر الدولار يشجع على الاستثمار والتوسع فى المشروعات الاستثمارية الحالية، وبالتالى توفير فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة، فضلا عن زيادة الناتج القومى للبلاد، و زيادة المعروض من السلع والخدمات.
ويرى طارق فايد رئيس بنك القاهرة، أن انخفاض سعر الدولار يساهم فى انتعاش أكبر للنشاط الاقتصادى وزيادة حجم الاستثمار، وبصفة خاصة تمويل التوسعات الرأسمالية للشركات الصناعية وغيرها، مضيفا أن تراجع سعر الدولار يشجع أيضًا الشركات الأجنبية على الدخول للسوق المحلية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى ظل انخفاض تكلفة الاقتراض.
الحكومة
يشير الدكتور محسن خضير الخبير المصرفى، إلى أن الحكومة تعد أكبر المستفيدين من انخفاض سعر الدولار، خاصة وأن مصر تستورد 60% من احتياجاتها من الخارج، كما أنه يتم تحديد سعر الدولار فى الموازنة وبناء عليه يتم شراء السلع بهذا السعر.
ويضيف خضير، أن تراجع سعر الدولار يقلل أيضا من حدة تكلفة الدين الخارجى لمصر، كما يساهم فى تنفيذ المزيد من المشروعات الحكومية والتى تسبب ارتفاع سعر الدولار خلال السنوات الماضية فى إعاقة تنفيذها.
......
الفئات الخاسرة
.......
المصدرون
تقول رضوى السويفى المحللة المالية، إن قطاع التصدير يعد من أكثر القطاعات تضررًا من تراجع سعر الدولار، لافتة إلى تصدر أسهم شركات البتروكيماويات والتكرير والأسمدة والحديد التى تعتمد على تصدير نسبة كبيرة من إنتاجها، قائمة الخاسرين أو المتضررين من انخفاض سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى.
ويؤكد شريف الجبلى رئيس الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الصادرات الزراعية ستتأثر أيضا جراء تراجع سعر الدولار، متوقعا انخفاضها خلال الفترة المقبلة فى حالة استمرار تراجع العملة الخضراء، وانخفاضها لأقل من 14 جنيها.
وارتفع حجم الصادرات المصرية ليصل إلى مستوى 29 مليار دولار نهاية العام الماضى 2019، فى مقابل نحو 10 مليارات دولار منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى فى أواخر عام 2016، بحسب بيانات البنك المركزى.
شركات السياحة
بحسب الخبراء، فقد تسبب تراجع سعر الدولار فى تعرض شركات السياحة فى مصر إلى بعض الخسائر الناتجة عن فارق سعر الدولار وقت التعاقد والسعر الحالى، وهو ما أثر بالسلب على إيرادات القطاع السياحى من شركات سياحة وفنادق ومنشآت سياحية مختلفة، خاصة المنشآت السياحية المرتبطة بعقود سنوية مع منظمى الرحلات الأجانب.
وارتفعت إيرادات السياحة لتصل إلى مستوى 12.6 مليار دولار فى العام المالى الماضى 2018-2019، بارتفاع قدره 260% مقارنة بنحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2015.
المضاربون
وهم حائزو العملة الخضراء، والذين يعتمدون بشكل كبير على تجارة شراء الدولار من الأسواق، ثم القيام ببيعها لأفراد عاديين وتجار ومؤسسات، حيث إن تراجع سعر الدولار يتسبب فى خسارة لهم، نظرا لأنهم أكبر المستفيدين من ارتفاع سعره أمام الجنيه خلال السنوات الماضية.
توقعات بوصول سعر الدولار إلى 14.5 جنيه
توقع بنك استثمار «فاروس» فى مذكرة بحثية له، أن يتداول سعر الدولار بين 14.50 و15.50 جنيه خلال العام الحالى 2020، مشيرا إلى أنه ليس احتمالا بعيدا أن يشهد سعر الجنيه بعض الارتفاع خلال العام الجارى فى حدود 5%.
ويشير «دويتشه بنك»، أكبر البنوك الألمانية، إلى احتمالية أن يستمر ارتفاع الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى ليصل إلى مستوى 15.5 مع نهاية النصف الأول من عام 2020 و15 فى نهاية العام، كما توقع بنك الاستثمار «بلتون»، إلى احتمالية أن يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، وألا يواجه الجنيه أى ضغوط مقابل الدولار خلال العام الجارى.
وتوقع بنك استثمار «شعاع»، استقرار سعر الجنيه حول مستوياته الحالية مقابل الدولار خلال العامين الماليين الجارى والمقبل، موضحا أن سعر الجنيه مقابل الدولار سيصل إلى 15.68 جنيه فى نهاية العام المالى الجارى، على أن يواصل التراجع ويصل بنهاية العام المالى المقبل إلى 15.51 جنيه.