الرابحون والخاسرون من تراجع الدولار أمام الجنيه

51 قرشًا انخفاضًا في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري 2020، ليرتفع سعر الجنيه إلى أعلى مستوى له أمام الدولار منذ قرار التعويم في 2016

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٧ م

الدولار

تسارعت وتيرة هبوط الدولار أمام الجنيه منذ بداية العام الجاري 2020، ليسجل حاليا متوسط سعر شراء الدولار فى البنوك نحو 15.49 جنيه، ونحو 15.59 جنيه للبيع، في مقابل نحو 17.95 جنيه خلال عام 2018. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قيمة الجنيه ارتفعت بنحو 10% أمام الدولار خلال 2019، إذ كسر سعر الصرف حاجز الـ16 جنيها للدولار في ديسمبر الماضي، مع الاستمرار في الانخفاض. وأرجعت السعيد، سر الانخفاض لعدة عوامل، في مقدمتها زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، ارتفاع أعداد السائحين، واستقرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

الفئات الرابحة من تراجع سعر الدولار المستثمرون فى أدوات الدين المحلية يؤكد الدكتور محسن خضير الخبير المصرفى، أن أكثر الفئات الرابحة من تراجع سعر الدولار هم المستثمرون فى أدوات الدين المحلية والمتمثلة فى أذون وسندات الخزانة، موضحا أنه مع انخفاض الدولار يرتفع سعر الجنيه وبالتالى تزيد مكاسب المستثمرين