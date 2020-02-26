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اقتراح برغبة لتخصيص أراضٍ مجانًا لمستشفى مجدي يعقوب

تحرير:محمد محمود ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٧ م
الدكتور السير مجدي يعقوب
الدكتور السير مجدي يعقوب
تقدم النائب محمد عبد الغني، باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تخصيص الدولة للأراضي اللازمة لبناء مستشفى مجدي يعقوب، وذلك تقديرا وتيسيرا لمجهوده في المساهمة في خدمة المجتمع وخاصة في حق مهم لأفراد المجتمع، والذي يتمثل في الحق في الحصول على صحة جيدة وتوفير العلاج اللازم، قائلا إن مساهمة الدكتور مجدي يعقوب تعد جهدًا ساميًا لا يمكن عرقلته لمجرد عدم توافر الأرض اللازمة لاستكمال جهوده في هذا الشأن، وهو ما يعتبر تضامنًا بين الحكومة والعمل المجتمعي لخدمة المجتمع.
وأوضح عبد الغني، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن أمراض القلب تعتبر السبب الأول للوفاة على مستوى العالم وذلك وفقا لجمعية القلب المصرية، حيث تحصد سنويًّا أرواح الناس أكثر من سواها من الأمراض، وتشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية أن أمراض القلب تمثل 31% من مجموع الوفيات في العالم، ووفقا لإحصاءات جمعية القلب
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تشريعية النواب توافق على تعديل بقانون «الأحوال الشخصية»

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