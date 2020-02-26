سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا على معظم الأنحاء

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٣ م
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا بالقاهرة الكبرى مع وجود شوائب عالقة نهارا صباحا والرياح معتدلة، وفي الوجه البحري يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وتظهر شبورة صباحا وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويسود السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وشوائب عالقة نهارا وحركة الرياح معتدلة، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يكون الطقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة.
وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وفي شمال الصعيد يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع
اقرأ المزيد
سامح-شكري (1)

مصر عن عدم مشاركة إثيوبيا باجتماعات سد النهضة: ملتزمون بالتفاوض

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، بيانا، بشأن ما أعلن عن عدم مشاركة إثيوبيا في الاجتماع الوزاري المقرر عقده في واشنطن يومي 27 و28 فبراير الجاري، حول سد النهضة، وذلك ردا على سؤال أحد المراسلين، إذ صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مصر ملتزمة بالمسار التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي.
جامعة-الاسكندرية

لأول مرة.. إنشاء مركز تميز للمشاهدات الأرضية بجامعة الإسكندرية

?وافق مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة على إنشاء مركز التميز بكلية العلوم تحت مسمى "المشاهدات الأرضية وعلوم البيانات" بالاشتراك مع الدكتور هشام العسكرى، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشابمان بولاية كاليفورنيا الأمريكية. كما وافق المجلس على مشاركة الجامعة في مسابقة "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها الثانية لعام 2020، تنفيذاً لاهداف خطة التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 وتعميم ذلك على كليات الجامعة ومعاهدها لاعداد ملف الجائزة والتقدم وفقا للمواعيد المقررة للتقدم بملف الجائزة.
مجدى يعقوب (1)

اقتراح برغبة لتخصيص أراضٍ مجانًا لمستشفى مجدي يعقوب

تقدم النائب محمد عبد الغني، باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تخصيص الدولة للأراضي اللازمة لبناء مستشفى مجدي يعقوب، وذلك تقديرا وتيسيرا لمجهوده في المساهمة في خدمة المجتمع وخاصة في حق مهم لأفراد المجتمع، والذي يتمثل في الحق في الحصول على صحة جيدة وتوفير العلاج اللازم، قائلا إن مساهمة الدكتور مجدي يعقوب تعد جهدًا ساميًا لا يمكن عرقلته لمجرد عدم توافر الأرض اللازمة لاستكمال جهوده في هذا الشأن، وهو ما يعتبر تضامنًا بين الحكومة والعمل المجتمعي لخدمة المجتمع.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جنازة مبارك

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جنازة رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الأربعاء، المقامة في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وقدم التعازي إلى نجلي الراحل علاء وجمال. وتقدم الرئيس الجنازة العسكرية لمبارك، حيث تم إطلاق 21 طلقة نارية في وداع الرئيس الأسبق، كما تقدم الجنازة الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان المصري الأسبق، وأحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
اقرأ المزيد من الأخبار
طقس-معتدل (2)

غدا طقس مائل للدفء نهارا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، فضلا عن انتشار الشبورة صباحا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، فيما يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري، وتنتشر الشبورة صباحا، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح التي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-بارد (2)

اليوم طقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مائل للدفء نهارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة صباحا على معظم الأنحاء، والرياح تكون معتدلة وتنشط على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما توقع الخبراء أن تتعرض السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، على أن تكون الرياح نشطة.
طقس-بارد (2)

غدا طقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مائل للدفء نهارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة صباحا على معظم الأنحاء، والرياح تكون معتدلة وتنشط على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما توقع الخبراء أن تتعرض السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، على أن تكون الرياح نشطة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (3)

الأرصاد: اليوم طقس شديد البرودة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة على أن تكون الرياح معتدلة وذلك في إقليم القاهرة الكبرى، أما بالنسبة لإقليم الوجه البحري فيشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطارا متوسطة على مناطق متفرقة وتكون الرياح معتدلة، بينما تشهد منطقة السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا وتكون الرياح نشطة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]