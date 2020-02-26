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تفاقم الأزمة بين واشنطن وطهران بسبب كورونا

تزايدت العزلة الإيرانية بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من الدول المجاورة بعد تفشي فيروس "كورونا" المستجد.. ,شملت إغلاق الحدود تعليق رحلات الطيران والقطارات
تحرير:وفاء بسيوني ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠١ م
تفشي الكورونا في إيران
تفشي الكورونا في إيران
تصاعدت الحرب الكلامية بين واشنطن وطهران، بعد تفشي فيروس "كورونا" داخل إيران، واتهام أمريكا لها بحجب الكثير من المعلومات وتضارب الأعداد المعلنة عن الوفيات، وسط اتهامات داخلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنظام بالتستر على نطاق انتشار المرض، إذ تسجل إيران ثاني أعلى معدل وفيات بعد الصين. وأرجع إيرانيون الأسباب إلى خشية سلطات نظام المرشد بقيادة علي خامنئي، من إعلان أنباء تفشي كورونا القاتل، عشية إقامة انتخابات البرلمان بدورته، التي شهدت عزوفا عن التصويت.
حجب المعلومات أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، أن إيران ربما تكون قد حجبت معلومات بالغة الحيوية حول تفشي فيروس كورونا الجديد على أراضيها، معربا عن قلق بلاده العميق إزاء حجب النظام الإيراني معلومات مهمة حول فيروس كورونا وعدد الوفيات على أراضيها. وقال وزير الخارجية الأمريكي: "على
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كورونا

الفلبين وفيتنام تفرضان حظرا على المسافرين من كوريا

أعلنت الفلبين، اليوم الأربعاء، أنها منعت المسافرين من إقليم "جيونجسانج الشمالي" في كوريا الجنوبية من دخول البلاد، وذلك عقب تفشي فيروس كورونا الجديد هناك. كما قالت فيتنام إنها منعت السياح من المناطق التي تفشى بها الفيروس في كوريا الجنوبية من دخول البلاد. وكانت السلطات في كوريا الجنوبية قد أعلنت ارتفاع عدد الضحايا جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 12 حالة وفاة و1146 حالة إصابة مؤكدة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن قناة (سي إن بي سي) الأمريكية.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

إسبانيا تعلن أول 3 إصابات بكورونا قادمة من إيطاليا

أعلنت إسبانيا، اليوم الأربعاء، عن أول 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تسجيلها على البر الرئيسي للبلاد. وقالت السلطات الصحية في إقليم كتالونيا: "إن الاختبارات أكدت أن سيدة من إيطاليا عمرها 36 عاما، مقيمة في برشلونة، أصيبت بالفيروس بعد زيارتها لشمال إيطاليا مؤخرا، حيث وضع 25 شخصا تعاملوا معها في الحجر الصحي بالمنزل لمدة أسبوعين". فيما أعلنت السلطات في بلنسية ومدريد، اليوم الأربعاء، حالتي إصابة آخرين بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا المستجد.
الكشف- على- مرضى- كرونا (4)

كندا تدعو رعاياها لمراقبة إرشادات السفر مع انتشار كورونا

دعا وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين، اليوم الثلاثاء، الكنديين الذين يخططون للسفر خارج البلاد، إلى مراقبة إرشادات السفر الحكومية عن كثب مع انتشار فيروس كورونا المستجد. ومع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب زيادة عدد البلدان المصابة، فرضت دول في جميع أنحاء العالم قيودا صارمة على السفر في محاولة لاحتواء انتشاره.
مصرع 6 عناصر إرهابية-بالقليوبية (1)

دول الساحل الإفريقي تؤكد تمسكها بتعزيز التعاون في مواجهة الإرهاب

أكد قادة دول الساحل الإفريقي العمل على تمسكهم بتعزيز التعاون في مواجهة الإرهاب، ومواصلة تبادل المعلومات الاستخباراتية لدعم القوة العسكرية المشتركة. جاء ذلك في البيان الختامي لقمة دول الساحل الإفريقي، اليوم الثلاثاء، التي احتضنتها العاصمة الموريتانية نواكشوط، بمشاركة رؤساء: مالي إبراهيم أبوبكر كيتا، والنيجر محمد يوسفو، وتشاد إدريس ديبي، وبوركينافاسو مارك كابوري، وموريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني.
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ايران وكورونا

بعد تفشيه في إيران.. كيف يحارب العراق «كورونا»؟

ازدادت المخاوف العراقية من فيروس "كورونا" بعد تفشي هذا الوباء في إيران وتأكيد إصابة أكثير من 20 حالة في إيران، توفي منهم 4 حالات جراء الإصابة بالفيروس، واليوم أعلن عن إصابة مسؤول إيراني بالفيروس المستجد، وسط مخاوف بأن يكون المرض قد انتشر في أنحاء واسعة من البلاد. وقال التلفزيون التليفزيون الإيراني إن مرتضى رحمان زادة رئيس بلدية المنطقة 13 بالعاصمة طهران، نقل إلى المستشفى مصابا بأعراض فيروس "كورونا" الجمعة. المسؤولة في وزارة الصحة الإيرانية مينو مهراز أشارت إلى أن الفيروس ربما جاء من عمال صينيين يعملون في مدينة قم وسافروا إلى الصين.
السفارة-الامريكية-في-بغداد (1)

هل يتصاعد النزاع الأمريكي الإيراني في العراق؟

لا تزال المنطقة الخضراء في العراق في مرمى نيران الصواريخ بعد الهجوم الذي وقع فجر اليوم الأحد، حيث استهدفت 3 صواريخ محيط السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء. وسمعت الانفجارات الأولى قرب السفارة الأمريكية، تبعها تحليق مكثف للطائرات في أجواء المدينة ، وتتعرض السفارة الأمريكية الواقعة ضمن المنطقة الخضراء لهجمات صاروخية متكررة، دون أن تتبناها أية جهة. ويعتبر هذا الهجوم السادس الذي يستهدف مقر السفارة منذ مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير الماضي.
هالة- زايد

وزيرة الصحة: لن نمنع الوافدين من الصين لزيارة مصر

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه ليس هناك نية لمنع الوافدين من الصين من دخول مصر، إذ أن منظمة الصحة العالمية لم توص بهذا الأمر، مضيفة أن الحالة الوحيدة المكتشف حملها للفيروس في مصر مستقرة، وأن فيروس كورنا موطنه الصين وليس مصر، فبالتالي ليس هناك داع للقلق، خاصة أن الدولة المصرية اتخذت جميع احتياطاتها للتصدي لأي حالة، جاء ذلك في تصريحات صحفية لها على هامش إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، صباح اليوم الأحد، بحي الأسمرات 2.
سليماني

بعد رحيله.. سليماني يظهر مجددًا في لبنان ويثير الغضب

ما زال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني يثير الجدل والغضب حتى بعد رحيله خلال ضربة أمريكية في الثالث من يناير الماضي استهدفت موكبه قرب مطار بغداد الذي وصل إليه قادمًا من سوريا ولبنان، واستهدف أيضًا مع سليماني نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ومجموعة من مسؤولي التشريفات وضباط في الحرس الثوري الإيراني. وظهر سليماني، أمس السبت، بعد إزالة الستار عن مجسم له، تمت إقامته في منطقة مارون الراس على الحدود بين لبنان وإسرائيل.
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