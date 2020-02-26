تفاقم الأزمة بين واشنطن وطهران بسبب كورونا

تزايدت العزلة الإيرانية بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من الدول المجاورة بعد تفشي فيروس "كورونا" المستجد.. ,شملت إغلاق الحدود تعليق رحلات الطيران والقطارات

تحرير:وفاء بسيوني ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠١ م

تصاعدت الحرب الكلامية بين واشنطن وطهران، بعد تفشي فيروس "كورونا" داخل إيران، واتهام أمريكا لها بحجب الكثير من المعلومات وتضارب الأعداد المعلنة عن الوفيات، وسط اتهامات داخلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنظام بالتستر على نطاق انتشار المرض، إذ تسجل إيران ثاني أعلى معدل وفيات بعد الصين. وأرجع إيرانيون الأسباب إلى خشية سلطات نظام المرشد بقيادة علي خامنئي، من إعلان أنباء تفشي كورونا القاتل، عشية إقامة انتخابات البرلمان بدورته، التي شهدت عزوفا عن التصويت.

حجب المعلومات أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، أن إيران ربما تكون قد حجبت معلومات بالغة الحيوية حول تفشي فيروس كورونا الجديد على أراضيها، معربا عن قلق بلاده العميق إزاء حجب النظام الإيراني معلومات مهمة حول فيروس كورونا وعدد الوفيات على أراضيها. وقال وزير الخارجية الأمريكي: "على

حجب المعلومات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، أن إيران ربما تكون قد حجبت معلومات بالغة الحيوية حول تفشي فيروس كورونا الجديد على أراضيها، معربا عن قلق بلاده العميق إزاء حجب النظام الإيراني معلومات مهمة حول فيروس كورونا وعدد الوفيات على أراضيها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "على كل الدول بما في ذلك إيران قول الحقيقة بشأن فيروس كورونا والتعاون مع منظمات الإغاثة الدولية".

وانتقد بومبيو، بكين لما وصفه بالرقابة على وسائل الإعلام والعاملين في مجال الرعاية الصحية، مضيفا "على كل الدول بما فيها إيران قول الحقيقة عن فيروس كورونا والتعاون مع منظمات الإغاثة الدولية".

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وأعربت منظمة الصحة العالمية، أيضا عن قلقها الشديد من تحول إيران إلى بؤرة جديدة لانتشار الفيروس، الذي حصد أرواح أكثر من 2600 إنسان، كان أغلبهم في الصين.

هذا القلق له ما يبرره وفق مراقبين، خاصة أن عدد وفيات كورونا في إيران مقارنة بعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس، أعلى من أي بلد آخر، بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية حيث الانتشار الأوسع للمرض.

وردا على الاتهام الأمريكي لإيران بإخفاء المعلومات حول الفيروس، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، الخبراء في بلاده إلى الكشف عن الحقائق المتعلقة بفيروس كورونا الذي تفشى في عدد من المدن والمقاطعات الإيرانية.

وزعم روحاني بأنه "يجب ألا نسمح للأعداء بتحويل فيروس كورونا إلى سلاح بيدهم من أجل تعطيل العمل والإنتاج في إيران"، مهاجما الولايات المتحدة التي دعت إيران إلى الكشف عن حجم الضحايا بشأن دقيق.

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وطالب الرئيس الإيراني، في اجتماع للحكومة، الخبراء بأن يقولوا للناس الحقائق حول فيروس كورونا، مضيفا "ليس لدينا مدينة تحت الحجر الصحي، وإذا شك شخص ما في إصابته بفيروس كورونا، يجب أن يوضع في الحجر الصحي".

وأكد أنه "لن يتم فرض حجر صحي على أي مدينة أو مكان في البلاد وعلى الشعب عدم الاهتمام بالشائعات"، مطالبا الإدارة الأمريكية بأن تهتم بآلاف الضحايا الأمريكيين، الذين قضوا بعد إصابتهم بفيروس انفلونزا.

عزلة مزدوجة

وخلال الأيام الماضية دخلت إيران، "عزلة إجبارية" من محيطها على خلفية تفشي الفيروس، حيث حصد أرواح ما يقرب من 20 شخصا وإصابة العشرات، فيما تتصاعد المخاوف من أن تكون الأرقام المعلنة للضحايا أقل من الحقيقة بكثير.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه طهران عزله دولية متصاعدة جراء العقوبات الأمريكية، ما يجعل البلد الآسيوي في مواجهة "عزلة مزدوجة" إثر دخول الفيروس القاتل في مواجهة معها.

وبينما أبدت منظمة الصحة العالمية قلقلها من تفشي الفيروس في إيران، اتخذت العديد من الدول، وخاصة جيرانها، إجراءات احترازية تشمل إغلاق حدودها مع الجمهورية الإسلامية أو تعليق رحلات الطيران أو حركة القطارات معها أو منع استقبال مواطنين منها.

وتعزز تلك الإجراءات العزلة التي تعانيها إيران أصلا في ظل العقوبات الأمريكية المتصاعدة.

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وفي إفادة برلمانية، نفي وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أي ادعاءات بشأن تسجيل عشرات الوفيات بكورونا في مدينة قم.