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لتجنب حب الشباب.. اتبع 4 نصائح رائعة بعد الرياضة

تحرير:إسراء سليمان ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٠ م
حب الشباب
حب الشباب
ممارسة التمرينات الرياضية من أهم العادات الصحية، التي يجب وضعها دائمًا في الاعتبار، كما أنها مفيدة لصحة البشرة، وتعمل على زيادة تدفق الدم للجلد والخلايا، وتقلل من التوتر، لكن الممارسة المستمرة ينتج عنها كميات كبيرة من العرق، تؤدي إلى الإصابة بحالات جلدية متعددة، مثل حب الشباب أو ظهور البثور السوداء، وإذا لم يتم التعامل معها بشكل سليم، سينتج عنها إحمرار وتهيج للبشرة، لذا عليك باتباع بعض من الخطوات الصحية، للحفاظ على بشرة خالية من الأمراض، وذلك نقلًا عن "healthline".
ومن المؤكد أن ممارسة الرياضة من العادات الصحية، لكن عليك باتباع عدد من النصائح لمواجهة بعض المشكلات الجلدية التي تنتج عنها. - إزالة الميك أب قبل الرياضة أثناء ممارسة التمرينات، يزداد تدفق الدم للبشرة، وينتج عنها فتح المسام، فإذا كنت تضع ميك أب، يؤدي ذلك إلى التعرق، وانتشار الباكتيريا. - رفع الشعر عن
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علاج-تشقق-الشفايف

للحصول على شفايف ناعمة.. استخدم «سكراب» طبيعي

نضارة البشرة والحفاظ عليها، من أكثر الأشياء التي تهتم بها كل فتاة، لذا يحاولن دائمًا اتباع روتين عناية صحي بالبشرة، على سبيل المثال شراء غسول جيد للبشرة، وتطبيق الماسكات الطبيعية، ولا تنسى الاسكراب لتقشير الجلد، والتخلص من الخلايا الميتة، وفي نفس الوقت، تهتم العديد من الفتيات بنضارة الوجه فقط، مع إن الشفايف أيضًا من الأجزاء الهامة، التي تبرز نضارة البشرة، إذ سكراب الشفايف من خطوات العناية الضرورية، لإطلالة مشرقة، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
مكياج-طبيعي

زيت وفازلين.. استخدم طرق صحية لإزالة الميك أب

الميك أب ومنتجات التجميل من أكثر الأشياء، التي تثير جنون الفتيات، لذا يحاولن دائمًا الوصول إلى كل ما هو جديد، للحصول على بشرة نضرة خالية من العيوب والجفاف، ويلجأ البعض إلى الخيارات الطبيعية مثل الزيوت، وبالنسبة لإزالة الميك أب، يفضل دائمًا الابتعاد عن المزيلات، لأنها غنية بمكونات كيميائية، من المحتمل أن ينتج عنها التهاب وإحمرار، إضافة إلى جفاف البشرة على المدى البعيد، لذا توجد بعض من الحلول الأخرى، التي تساعد في الحفاظ على صحة الجلد، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
تقشير-البشرة-الجافة

للتخلص من البشرة الجافة|.. 5 اسكرابات طبيعية تساعدك

في أيام الشتاء الباردة، تتعرض البشرة للجفاف والتشقق بشكل كبير، لذا ينصح دائمًا باتباع روتين عناية صحي، للحفاظ على صحة البشرة على المدى البعيد، وبالتالي الماسكات الطبيعية هي الحل دائمًا، كما أن الزيوت العطرية لها دور كبير في التقليل من الجفاف، على سبيل المثال يساعد زيت جوز الهند على تنعيم البشرة، والتخلص من الجلد الميت، كما توجد اسكرابات طبيعية يمكن تطبيقها للجسم كله، على سبيل المثال اسكراب القهوة وزيت جوز الهند، حيث يحمي من التلف الناتج عن الجذور الحرة، نقلا عن "boldsky".
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