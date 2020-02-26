لتجنب حب الشباب.. اتبع 4 نصائح رائعة بعد الرياضة

تحرير:إسراء سليمان ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٠ م

حب الشباب

ممارسة التمرينات الرياضية من أهم العادات الصحية، التي يجب وضعها دائمًا في الاعتبار، كما أنها مفيدة لصحة البشرة، وتعمل على زيادة تدفق الدم للجلد والخلايا، وتقلل من التوتر، لكن الممارسة المستمرة ينتج عنها كميات كبيرة من العرق، تؤدي إلى الإصابة بحالات جلدية متعددة، مثل حب الشباب أو ظهور البثور السوداء، وإذا لم يتم التعامل معها بشكل سليم، سينتج عنها إحمرار وتهيج للبشرة، لذا عليك باتباع بعض من الخطوات الصحية، للحفاظ على بشرة خالية من الأمراض، وذلك نقلًا عن "healthline".

ومن المؤكد أن ممارسة الرياضة من العادات الصحية، لكن عليك باتباع عدد من النصائح لمواجهة بعض المشكلات الجلدية التي تنتج عنها. - إزالة الميك أب قبل الرياضة أثناء ممارسة التمرينات، يزداد تدفق الدم للبشرة، وينتج عنها فتح المسام، فإذا كنت تضع ميك أب، يؤدي ذلك إلى التعرق، وانتشار الباكتيريا. - رفع الشعر عن