447 % نموا في إصابات هواتف المصريين بفيروسات خبيثة

انتبه إلى التطبيقات المثبتة على هاتفك وتجنب تنزيلها من مصادر مجهولة، حافظ على التحديث الدائم للهاتف، احرص على إجراء فحص للنظام للتحقّق من وجود إصابات محتملة

تحرير:أحمد البرماوي ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٥ م

اختراق الهاتف

ارتفعت أعداد الإصابات بالبرمجيات الخبيثة التي استهدفت الهواتف المحمولة في مصر خلال العام 2019 بنسبة هائلة بلغت 447 % مقارنة بالعام 2018، وفقًا لباحثين من كاسبرسكي، ووصل العدد الإجمالي للمستخدمين الذين تعرضت هواتفهم المحمولة لهجمات إلى 125,425 مستخدمًا، وشهدت تروجانات الإعلانات وبرمجيات الملاحقة stalkerware، على وجه الخصوص، ارتفاعًا ملموسًا في 2019، ما زاد من تعريض البيانات الشخصية لمستخدمي الهواتف الذكية للخطر. ويشكل هذا الرقم نحو 85 % من جميع مستخدمي الهواتف المحمولة الذين تعرضوا للهجمات في المنطقة.

جاء ذلك في سياق النتائج الرئيسة التي أوردها التقرير السنوي المعنون بـ"تطور البرمجيات الخبيثة المستهدفة للأجهزة المحمولة"، والذي وضعته كاسبرسكي. ويميل المستخدمون غالبًا إلى الغفلة عن الجوانب "المحمولة" المتعلقة بالخصوصية الرقمية، في خضم المخاوف المتزايدة على مدار السنوات القليلة الماضية بشأن هذه المشكلة