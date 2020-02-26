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447 % نموا في إصابات هواتف المصريين بفيروسات خبيثة

انتبه إلى التطبيقات المثبتة على هاتفك وتجنب تنزيلها من مصادر مجهولة، حافظ على التحديث الدائم للهاتف، احرص على إجراء فحص للنظام للتحقّق من وجود إصابات محتملة
تحرير:أحمد البرماوي ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٥ م
اختراق الهاتف
اختراق الهاتف
ارتفعت أعداد الإصابات بالبرمجيات الخبيثة التي استهدفت الهواتف المحمولة في مصر خلال العام 2019 بنسبة هائلة بلغت 447 % مقارنة بالعام 2018، وفقًا لباحثين من كاسبرسكي، ووصل العدد الإجمالي للمستخدمين الذين تعرضت هواتفهم المحمولة لهجمات إلى 125,425 مستخدمًا، وشهدت تروجانات الإعلانات وبرمجيات الملاحقة stalkerware، على وجه الخصوص، ارتفاعًا ملموسًا في 2019، ما زاد من تعريض البيانات الشخصية لمستخدمي الهواتف الذكية للخطر. ويشكل هذا الرقم نحو 85 % من جميع مستخدمي الهواتف المحمولة الذين تعرضوا للهجمات في المنطقة.
جاء ذلك في سياق النتائج الرئيسة التي أوردها التقرير السنوي المعنون بـ"تطور البرمجيات الخبيثة المستهدفة للأجهزة المحمولة"، والذي وضعته كاسبرسكي. ويميل المستخدمون غالبًا إلى الغفلة عن الجوانب "المحمولة" المتعلقة بالخصوصية الرقمية، في خضم المخاوف المتزايدة على مدار السنوات القليلة الماضية بشأن هذه المشكلة
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mate Xs 2

مؤتمر هواوي اليوم.. Mate XS يرسم مستقبل الهواتف القابلة للطي

معلنة التحدي بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي تابعه مئات الآلاف حول العالم، كشفت شركة هواوي اليوم عن خطتها للمستقبل فيما يخص أجهزتها الجديدة والتحديثات المتعلقة بنظام التشغيل، وتحت عنوان"TOGETHER Connecting Possibilities"، أطلقت هواوي الإصدار المتطور من هاتفها Mate Xs الهاتف القابل للطي، الذي يعد أكثر الهواتف المتطورة من هواوي ويتميز بتصميم رائد للهواتف الذكية القابلة للطي مع تصميم Falcon Wing المحسّن، وتفاعل ذكي محسّن للهواتف الذكيّة مع معالج Kirin 990 5G SoC، مما يوفر أداءً قوياً وتجربة مستخدم سلسة عبر أوضاع الهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي.
سامسونج

بسبب كورونا.. تعطل أعمال سامسونج وسوني وفيسبوك

أعلنت شركة سوني Sony انسحابها من مؤتمر مطوري الألعاب GDC 2020، والمقرر انعقاده في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية الشهر المقبل، بسبب المخاوف من فيروس كورونا. وقالت سوني: “لقد اتخذنا قرارا صعبا بإلغاء مشاركتنا في مؤتمر مطوري الألعاب هذا العام، بسبب المخاوف المتزايدة من فيروس كورونا. نشعر بخيبة الأمل لإلغاء مشاركتنا، لكننا نهتم بصحة وسلامة العاملين لدينا والحاضرين للمؤتمر، ونتطلع للمشاركة في المؤتمر في المستقبل”. وكذلك، أعلنت فيسبوك Facebook عن انسحابها هي الأخرى من المشاركة في مؤتمر مطوري الألعاب.
Samsung Lifestyle TV The Sero 04

«سامسونج» تكشف أحدث ابتكاراتها للشاشات وأجهزة المنزل

استعرضت شركة سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم، تشكيلة جديدة من أحدث ابتكاراتها في مجال شاشات التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة المنزلية وذلك خلال فعاليات منتداها السنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تنظمه هذا العام في مالطا، وعرضت سامسونج فلسفتها الخاصة بـ"عصر التجربة" الذي بشّر به الرئيس والمدير التنفيذي لقسم الإلكترونيات الاستهلاكية في الشركة هيون سوك كيم، الرئيس في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في وقت سابق من هذا العام.
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أوبو-فايند X (2)

أوبو ونوكيا وفيفو يؤجلون إطلاق هواتفهم بسبب كورونا

شركات صناعة الهواتف الذكية كانت على أحر من الجمر انتظارًا لمعرض الهواتف الذكية MWC الذي تم إلغاءه منذ أيام تخوفًا من فيروس كورونا، حيث كانت كل شركة تكشف عن أحدث ما لديها من ابتكارات في عالم الهواتف الذكية الجديدة كل عام، وفي هذه الدورة الملغاة كانت شركة نوكيا وأوبو وفيفو أبرز الشركات التي أجلت اطلاق هواتفها دون تحديد موعد محدد للإطلاق في المستقبل. وقالت شركة HMD العالمية المالكة للعلامة التجارية نوكيا، نتابع الموقف العالمي بعناية بعد انتشار فيروس كورونا " Covid-19".
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