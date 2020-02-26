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تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 714 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٦ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1646 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 714 جنيهًا. عيار 24: 816 جنيهًا. عيار 18: 612 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5712 جنيهًا. وأكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الطلب على شراء الذهب خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6% في حجم الطلب، لترتفع إلى 28.8 طن في
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بورصة (2)

مبيعات مصرية وعربية تكبد البورصة 3.5 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.6 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية مصرية وعربية وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 13200.66 نقطة،بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرةوالمتوسطة "إي جي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة0.65.% ليصل إلى مستوى 1223.24نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة0.18% ليغلق عند مستوى 1325.97 نقطة.
الدولار (2)

الدولار يرتفع أمام الجنيه في البنوك بختام التعاملات

شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 15.63 جنيه للبيع، و15.53 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية بواقع 3 قروش ليسجل نحو 15.64 جنيه للبيع، و15.54 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي بواقع 6 قروش ليسجل نحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء.
دولار

الرابحون والخاسرون من تراجع الدولار أمام الجنيه

تسارعت وتيرة هبوط الدولار أمام الجنيه منذ بداية العام الجاري 2020، ليسجل حاليا متوسط سعر شراء الدولار فى البنوك نحو 15.49 جنيه، ونحو 15.59 جنيه للبيع، في مقابل نحو 17.95 جنيه خلال عام 2018. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قيمة الجنيه ارتفعت بنحو 10% أمام الدولار خلال 2019، إذ كسر سعر الصرف حاجز الـ16 جنيها للدولار في ديسمبر الماضي، مع الاستمرار في الانخفاض. وأرجعت السعيد، سر الانخفاض لعدة عوامل، في مقدمتها زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، ارتفاع أعداد السائحين، واستقرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
صادرات-تركيا للعراق

2.9 مليار دولار صادرات مصرية لأمريكا خلال 2019

أكد أعضاء لجنة الصناعة والتجارة بغرفة التجارة الامريكية حرص الغرفة على تنمية وتطوير الاقتصاد المصري من خلال المساهمة في النهوض بالصناعة المصرية وزيادة الصادرات للأسواق العالمية، مشيرين الى سعي أعضاء اللجنة لوضع تصور شامل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لايجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية. وأضاف أعضاء اللجنة خلال لقائهم وزيرة التجارة والصناعة بغرفة التجارة الامريكية، والذي تناول سبل تعزيز التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة.
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سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1654 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب ترتفع لرقم قياسي والجرام يقفز 20 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 20 جنيها، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1683 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
الذهب (2)

ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. والجرام يقفز 7 جنيهات

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 7.5 جنيه، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اسعار-الذهب-دهب (5)

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 685 جنيه

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي جنيهًا واحدًا، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1564 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
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