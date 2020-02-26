تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 714 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٦ م

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1646 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 714 جنيهًا. عيار 24: 816 جنيهًا. عيار 18: 612 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5712 جنيهًا. وأكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الطلب على شراء الذهب خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6% في حجم الطلب، لترتفع إلى 28.8 طن في