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الدولار يرتفع أمام الجنيه في البنوك بختام التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٩ م
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 15.63 جنيه للبيع، و15.53 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية بواقع 3 قروش ليسجل نحو 15.64 جنيه للبيع، و15.54 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي بواقع 6 قروش ليسجل نحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء.
وسجل سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، وبنك عودة، وبنك إتش إس بي سي، البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء. كما سجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والمصرف المتحد نحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء. وسجل سعر الدولار في
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بورصة (2)

مبيعات مصرية وعربية تكبد البورصة 3.5 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.6 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية مصرية وعربية وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 13200.66 نقطة،بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرةوالمتوسطة "إي جي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة0.65.% ليصل إلى مستوى 1223.24نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة0.18% ليغلق عند مستوى 1325.97 نقطة.
اسعار-الذهب-دهب (3)

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 714 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1646 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
دولار

الرابحون والخاسرون من تراجع الدولار أمام الجنيه

تسارعت وتيرة هبوط الدولار أمام الجنيه منذ بداية العام الجاري 2020، ليسجل حاليا متوسط سعر شراء الدولار فى البنوك نحو 15.49 جنيه، ونحو 15.59 جنيه للبيع، في مقابل نحو 17.95 جنيه خلال عام 2018. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قيمة الجنيه ارتفعت بنحو 10% أمام الدولار خلال 2019، إذ كسر سعر الصرف حاجز الـ16 جنيها للدولار في ديسمبر الماضي، مع الاستمرار في الانخفاض. وأرجعت السعيد، سر الانخفاض لعدة عوامل، في مقدمتها زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، ارتفاع أعداد السائحين، واستقرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
صادرات-تركيا للعراق

2.9 مليار دولار صادرات مصرية لأمريكا خلال 2019

أكد أعضاء لجنة الصناعة والتجارة بغرفة التجارة الامريكية حرص الغرفة على تنمية وتطوير الاقتصاد المصري من خلال المساهمة في النهوض بالصناعة المصرية وزيادة الصادرات للأسواق العالمية، مشيرين الى سعي أعضاء اللجنة لوضع تصور شامل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لايجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية. وأضاف أعضاء اللجنة خلال لقائهم وزيرة التجارة والصناعة بغرفة التجارة الامريكية، والذي تناول سبل تعزيز التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة.
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دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.52 جنيه، ونحو 15.62 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 15.59 جنيه للبيع، و15.49 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك البركة، وبنك عودة ليسجل نحو 15.63 جنيه للبيع، و15.53 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 22 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.51 جنيه، ونحو 15.61 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من المصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.60 جنيه للبيع، و15.50 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل نحو 15.66 جنيه للبيع، و15.56 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 15.62 جنيه للبيع، و15.52 جنيه للشراء.
دولار

الدولار يواصل التراجع ويخسر 5 قروش أمام الجنيه

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي 5 قروش من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من المصرف العربي الدولي، والمصرف المتحد بواقع 5 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 15.60 جنيه للبيع، و15.50 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية بواقع 4 قروش ليسجل نحو 15.61 جنيه للبيع، و15.51 جنيه للشراء.
دولارات

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي قرشًا واحدًا من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، والمصرف العربي الدولي بواقع 3 قروش ليسجل أيضًا نحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء.
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