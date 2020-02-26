الدولار يرتفع أمام الجنيه في البنوك بختام التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٩ م

سعر الدولار اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 15.63 جنيه للبيع، و15.53 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية بواقع 3 قروش ليسجل نحو 15.64 جنيه للبيع، و15.54 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي بواقع 6 قروش ليسجل نحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، وبنك عودة، وبنك إتش إس بي سي، البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء. كما سجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والمصرف المتحد نحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء. وسجل سعر الدولار في