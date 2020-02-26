مبيعات مصرية وعربية تكبد البورصة 3.5 مليار جنيه
تحرير:أمل نبيل
٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٦ م
أرشيفية
أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.6 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية مصرية وعربية وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 13200.66 نقطة،بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرةوالمتوسطة "إي جي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة0.65.% ليصل إلى مستوى 1223.24نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة0.18% ليغلق عند مستوى 1325.97 نقطة.
وبلغ
إجمالي التداولات على الاسهم نحو 1.8مليار
جنيه بعد التداول على 623.96ألف
سهم.
ومالت
تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي
بيعي164.05 مليون
جنيه و 857.37مليون
جنيه على التوالي ، في حين مالت تعاملات
الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 164.91مليون
جنيه.
الأسهم
الأكثر ارتفاعًا
تصدر
سهم النيل
للادوية
وبلغ
إجمالي التداولات على الاسهم نحو 1.8مليار
جنيه بعد التداول على 623.96ألف
سهم.
ومالت
تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي
بيعي164.05 مليون
جنيه و 857.37مليون
جنيه على التوالي ، في حين مالت تعاملات
الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 164.91مليون
جنيه.
الأسهم
الأكثر ارتفاعًا
تصدر
سهم النيل
للادوية والصناعات الكيماوية - النيل قائمة
الأسهم المرتفعة، تلاه سهم الاسماعيلية
الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة
منقسمة،ثم
سهم سبأ
الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.
الأسهم
الأكثر تراجعًا
جاء
سهم جى
بى اوتو ،على
قائمة الأسهم المتراجعة، تلاه سهم الوطنية
للاسكان للنقابات المهنية،
ثم سهم العربية للمحابس.