مبيعات مصرية وعربية تكبد البورصة 3.5 مليار جنيه

تحرير:أمل نبيل ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٦ م

أرشيفية

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.6 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية مصرية وعربية وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 13200.66 نقطة،بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرةوالمتوسطة "إي جي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة0.65.% ليصل إلى مستوى 1223.24نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة0.18% ليغلق عند مستوى 1325.97 نقطة.

وبلغ إجمالي التداولات على الاسهم نحو 1.8مليار جنيه بعد التداول على 623.96ألف سهم. ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيعي164.05 مليون جنيه و 857.37مليون جنيه على التوالي ، في حين مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 164.91مليون جنيه. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر سهم النيل للادوية