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مبيعات مصرية وعربية تكبد البورصة 3.5 مليار جنيه

تحرير:أمل نبيل ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٦ م
أرشيفية
أرشيفية
أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.6 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية مصرية وعربية وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 13200.66 نقطة،بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرةوالمتوسطة "إي جي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة0.65.% ليصل إلى مستوى 1223.24نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة0.18% ليغلق عند مستوى 1325.97 نقطة.
وبلغ إجمالي التداولات على الاسهم نحو 1.8مليار جنيه بعد التداول على 623.96ألف سهم. ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيعي164.05 مليون جنيه و 857.37مليون جنيه على التوالي ، في حين مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 164.91مليون جنيه. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر سهم النيل للادوية
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الدولار (2)

الدولار يرتفع أمام الجنيه في البنوك بختام التعاملات

شهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 15.63 جنيه للبيع، و15.53 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية بواقع 3 قروش ليسجل نحو 15.64 جنيه للبيع، و15.54 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي بواقع 6 قروش ليسجل نحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء.
اسعار-الذهب-دهب (3)

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 714 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1646 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
دولار

الرابحون والخاسرون من تراجع الدولار أمام الجنيه

تسارعت وتيرة هبوط الدولار أمام الجنيه منذ بداية العام الجاري 2020، ليسجل حاليا متوسط سعر شراء الدولار فى البنوك نحو 15.49 جنيه، ونحو 15.59 جنيه للبيع، في مقابل نحو 17.95 جنيه خلال عام 2018. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قيمة الجنيه ارتفعت بنحو 10% أمام الدولار خلال 2019، إذ كسر سعر الصرف حاجز الـ16 جنيها للدولار في ديسمبر الماضي، مع الاستمرار في الانخفاض. وأرجعت السعيد، سر الانخفاض لعدة عوامل، في مقدمتها زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، ارتفاع أعداد السائحين، واستقرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
صادرات-تركيا للعراق

2.9 مليار دولار صادرات مصرية لأمريكا خلال 2019

أكد أعضاء لجنة الصناعة والتجارة بغرفة التجارة الامريكية حرص الغرفة على تنمية وتطوير الاقتصاد المصري من خلال المساهمة في النهوض بالصناعة المصرية وزيادة الصادرات للأسواق العالمية، مشيرين الى سعي أعضاء اللجنة لوضع تصور شامل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لايجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية. وأضاف أعضاء اللجنة خلال لقائهم وزيرة التجارة والصناعة بغرفة التجارة الامريكية، والذي تناول سبل تعزيز التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة.
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محاكمة-جمال-وعلاء-مبارك-فى-قضية-التلاعب-بالبورصة-تصوير-سامح-ابو-حسن

بعد 8 سنوات.. إسدال الستار على قضية التلاعب بالبورصة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، السبت، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، ببراءة علاء وجمال مبارك وجميع المتهمين فى قضية التلاعب بالبورصة. وفي مايو 2012، أحال النائب العام الأسبق، المستشار عبدالمجيد محمود، نجلي مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، للجنايات بتهمة ارتكاب مخالفات في أثناء بيع البنك الوطني المصري. واستمرت القضية على مدار 8 سنوات تقريباً بين النيابة العامة وعدد كبير من القضاة وتشكيلات دوائر الجنايات، وأودعت فيها العديد من التقارير الفنية والمالية.
بورصة (2)

مبيعات عربية وأجنبية تكبد البورصة 6.6 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.6 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية عربية وأجنبية وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 13636.93 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرةوالمتوسطة "إي جي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 1.49 % ليصل إلى مستوى 1237.46نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة1.15% ليغلق عند مستوى 1358.65 نقطة.
بورصة

البورصة تربح 5.6 مليار جنيها بدعم مشتريات المصريين

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.6مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707 مليار جنيه بدعم من مشتريات الأجانب. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 13987.16نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.34 % ليصل إلى مستوى 1267.94نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 1390.9 نقطة.
البورصه

2.2 مليار جنيها خسائر للبورصة بختام تعاملات الإثنين

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على تراجع جماعي ، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.08 مليار جنيه وسط مبيعات أجنبية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 13878.33 نقطة،وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.3 % ليصل إلى مستوى 1265.49 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1383.2757 نقطة.
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