لأول مرة.. إنشاء مركز تميز للمشاهدات الأرضية بجامعة الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٧ م

جامعة الإسكندرية

?وافق مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة على إنشاء مركز التميز بكلية العلوم تحت مسمى "المشاهدات الأرضية وعلوم البيانات" بالاشتراك مع الدكتور هشام العسكرى، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشابمان بولاية كاليفورنيا الأمريكية. كما وافق المجلس على مشاركة الجامعة في مسابقة "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها الثانية لعام 2020، تنفيذاً لاهداف خطة التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 وتعميم ذلك على كليات الجامعة ومعاهدها لاعداد ملف الجائزة والتقدم وفقا للمواعيد المقررة للتقدم بملف الجائزة.

كما وافق المجلس على تفعيل الخطة التنفيذية لكليات ومعاهد الجامعة للمشاركة في المبادرة الوطنية "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل" والموافقة على إنشاء مركز تدريبى واستشارى فى أعمال الوقاية من الأخطار الإشعاعية بمعمل الفيزياء الإشعاعية بمبنى كلية العلوم.وتقرر إطلاق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة مبادرة "فكرتك"