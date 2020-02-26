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لأول مرة.. إنشاء مركز تميز للمشاهدات الأرضية بجامعة الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٧ م
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
?وافق مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة على إنشاء مركز التميز بكلية العلوم تحت مسمى "المشاهدات الأرضية وعلوم البيانات" بالاشتراك مع الدكتور هشام العسكرى، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشابمان بولاية كاليفورنيا الأمريكية. كما وافق المجلس على مشاركة الجامعة في مسابقة "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها الثانية لعام 2020، تنفيذاً لاهداف خطة التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 وتعميم ذلك على كليات الجامعة ومعاهدها لاعداد ملف الجائزة والتقدم وفقا للمواعيد المقررة للتقدم بملف الجائزة.
كما وافق المجلس على تفعيل الخطة التنفيذية لكليات ومعاهد الجامعة للمشاركة في المبادرة الوطنية "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل"  والموافقة على إنشاء مركز تدريبى واستشارى فى أعمال الوقاية من الأخطار الإشعاعية بمعمل الفيزياء الإشعاعية بمبنى كلية العلوم.وتقرر إطلاق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة مبادرة "فكرتك"
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سامح-شكري (1)

مصر عن عدم مشاركة إثيوبيا باجتماعات سد النهضة: ملتزمون بالتفاوض

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، بيانا، بشأن ما أعلن عن عدم مشاركة إثيوبيا في الاجتماع الوزاري المقرر عقده في واشنطن يومي 27 و28 فبراير الجاري، حول سد النهضة، وذلك ردا على سؤال أحد المراسلين، إذ صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مصر ملتزمة بالمسار التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي.
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا بالقاهرة الكبرى مع وجود شوائب عالقة نهارا صباحا والرياح معتدلة، وفي الوجه البحري يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وتظهر شبورة صباحا وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويسود السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وشوائب عالقة نهارا وحركة الرياح معتدلة، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يكون الطقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة.
مجدى يعقوب (1)

اقتراح برغبة لتخصيص أراضٍ مجانًا لمستشفى مجدي يعقوب

تقدم النائب محمد عبد الغني، باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تخصيص الدولة للأراضي اللازمة لبناء مستشفى مجدي يعقوب، وذلك تقديرا وتيسيرا لمجهوده في المساهمة في خدمة المجتمع وخاصة في حق مهم لأفراد المجتمع، والذي يتمثل في الحق في الحصول على صحة جيدة وتوفير العلاج اللازم، قائلا إن مساهمة الدكتور مجدي يعقوب تعد جهدًا ساميًا لا يمكن عرقلته لمجرد عدم توافر الأرض اللازمة لاستكمال جهوده في هذا الشأن، وهو ما يعتبر تضامنًا بين الحكومة والعمل المجتمعي لخدمة المجتمع.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جنازة مبارك

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جنازة رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الأربعاء، المقامة في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وقدم التعازي إلى نجلي الراحل علاء وجمال. وتقدم الرئيس الجنازة العسكرية لمبارك، حيث تم إطلاق 21 طلقة نارية في وداع الرئيس الأسبق، كما تقدم الجنازة الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان المصري الأسبق، وأحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
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جامعة-الاسكندرية

جامعة الإسكندرية: لا امتحانات داخل المخيمات

أعلن الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، عن انطلاق مبادرة التعلم المبني على المشروعات؛ كأحد أهم أنواع التعلم الحديث الذي يعتمد على تنفيذ مجموعة من المشروعات التي يكلف بها الطلاب ضمن المحاضرة الدراسية فى كليات الجامعة المختلفة، على أن تبدأ بكلية الحاسبات وعلوم البيانات، والهندسة، بالإضافة لكونه أحد الاستراتيجيات التعليمية التي تهدف إلى الربط بين مجال التعليم الأكاديمي والتعلم والتدريب الميداني الذي يساهم في دعم الطلاب لتوظيف مهاراتهم الشخصية في التفاعل مع المناهج الدراسية وربطها بسوق العمل.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

فصل ومنع نهائي.. أول قرار بعد اعتداء طالب على أستاذ جامعي

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ضرورة اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد طالب كلية التجارة جامعة الإسكندرية الذى تعدى على أستاذ مساعد، لتوقيع أقصى العقوبات التأديبية التى تصل إلى الفصل النهائى من الجامعة وتبليغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، بما يترتب عليه عدم صلاحية قيد الطالب بأى جامعة أو معهد آخر، كما وجه الوزير إدارة الجامعة بمتابعة الشق الجنائى فى الواقعة مع الجهات المعنية للحفاظ على حقوق عضو هيئة التدريس، صرح بذلك الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
جامعة-الاسكندرية

فصل طالبة تعدت على دكتورة بجامعة الإسكندرية

أصدرت كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، اليوم الإثنين، قرارا بفصل "ميرال. ر" الطالبة بالفرقة الثالثة في قسم اللغات الشرقية، فصلا نهائيا بعد ثبوت إدانتها في واقعة التعدي على الدكتورة أماني عبد المنعم أستاذ اللغات الشرقية، في أثناء انعقاد امتحان منتصف العام الدراسي، وذلك بعد انتهاء إدارة الشؤون القانونية من إرفاق تقريرها بملف الدعوى التأديبية رقم 125 لسنة 2019 المقيدة ضد الطالبة المذكورة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس التأديب الابتدائي بجلسة 26 يناير، والذي قضى بمجازاة الطالبة بالفصل النهائي من الجامعة وعدم إلحاقها بأي كلية مناظرة بالجامعة.
مجلس-النواب

مكافآت «هيئة تدريس جامعة الأزهر» في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدمت منى منير عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن مخالفة وزارة المالية للقانون وعدم صرف مكافآت أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إذ إنّ وزارة المالية تصرف مكافآت أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر كفئات مالية مقطوعة، فى حين أنّ المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 205 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016، نصت على احتسابها نسبة من الأجر الأساسي.
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