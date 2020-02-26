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مصر عن عدم مشاركة إثيوبيا باجتماعات سد النهضة: ملتزمون بالتفاوض

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٠ م
وزير الخارجية سامح شكري
وزير الخارجية سامح شكري
أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، بيانا، بشأن ما أعلن عن عدم مشاركة إثيوبيا في الاجتماع الوزاري المقرر عقده في واشنطن يومي 27 و28 فبراير الجاري، حول سد النهضة، وذلك ردا على سؤال أحد المراسلين، إذ صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مصر ملتزمة بالمسار التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي.
وأوضح أن التزام مصر، يأتي من منطلق أن الهدف من الاجتماع الراهن في واشنطن وفق ما سبق واتفقت عليه الدول الثلاث هو وضع اللمسات الاخيرة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، والذي قام الجانب الأمريكي والبنك الدولي ببلورته على ضوء جولات المفاوضات التي أجريت بين الدول الثلاث منذ اجتماع واشنطن الأول الذي عقد يوم 6
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جامعة-الاسكندرية

لأول مرة.. إنشاء مركز تميز للمشاهدات الأرضية بجامعة الإسكندرية

?وافق مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة على إنشاء مركز التميز بكلية العلوم تحت مسمى "المشاهدات الأرضية وعلوم البيانات" بالاشتراك مع الدكتور هشام العسكرى، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشابمان بولاية كاليفورنيا الأمريكية. كما وافق المجلس على مشاركة الجامعة في مسابقة "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها الثانية لعام 2020، تنفيذاً لاهداف خطة التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 وتعميم ذلك على كليات الجامعة ومعاهدها لاعداد ملف الجائزة والتقدم وفقا للمواعيد المقررة للتقدم بملف الجائزة.
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا بالقاهرة الكبرى مع وجود شوائب عالقة نهارا صباحا والرياح معتدلة، وفي الوجه البحري يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وتظهر شبورة صباحا وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويسود السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وشوائب عالقة نهارا وحركة الرياح معتدلة، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يكون الطقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة.
مجدى يعقوب (1)

اقتراح برغبة لتخصيص أراضٍ مجانًا لمستشفى مجدي يعقوب

تقدم النائب محمد عبد الغني، باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تخصيص الدولة للأراضي اللازمة لبناء مستشفى مجدي يعقوب، وذلك تقديرا وتيسيرا لمجهوده في المساهمة في خدمة المجتمع وخاصة في حق مهم لأفراد المجتمع، والذي يتمثل في الحق في الحصول على صحة جيدة وتوفير العلاج اللازم، قائلا إن مساهمة الدكتور مجدي يعقوب تعد جهدًا ساميًا لا يمكن عرقلته لمجرد عدم توافر الأرض اللازمة لاستكمال جهوده في هذا الشأن، وهو ما يعتبر تضامنًا بين الحكومة والعمل المجتمعي لخدمة المجتمع.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جنازة مبارك

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جنازة رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الأربعاء، المقامة في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وقدم التعازي إلى نجلي الراحل علاء وجمال. وتقدم الرئيس الجنازة العسكرية لمبارك، حيث تم إطلاق 21 طلقة نارية في وداع الرئيس الأسبق، كما تقدم الجنازة الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان المصري الأسبق، وأحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
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سد- النهضة -الجديد (2)

إثيوبيا: لن نشارك في الجولة الجديدة حول سد النهضة

أعلنت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، عدم مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، المزمع عقدها الخميس والجمعة المقبلين، في العاصمة الأمريكية واشنطن. وقالت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، في بيان لها، إنها لن تشارك في المفاوضات الثلاثية التي تشمل السودان ومصر حول سد النهضة، مؤكدة أنها أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية بأن أديس أبابا غير قادرة على التفاوض في الوقت الحالي. ولفت البيان إلى أن إثيوبيا لم تنه المناقشات التي تجريها محليا مع الجهات المعنية بشأن السد، ما دفعها لعدم المشاركة في المفاوضات الثلاثية.
السيسي- وأبي- أحمد

سد النهضة وتطوير العلاقات.. رسائل متبادلة بين السيسي وأبي أحمد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، هيلا ميريام ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا السابق والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، ونقل المسؤول الإثيوبي رسالة من أبي أحمد، عبر فيها عن خالص تحياته إلى الرئيس السيسي، وأكد الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير مختلف أوجه العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة مع مصر.
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شكري: نتوقع اتفاقا نهائيا عادلا حول سد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية، في تصريحات له، اليوم السبت، في أثناء تواجده في العاصمة الأمريكية واشنطن: "إننا نتوقع اتفاقا نهائيا عادلا حول سد النهضة يراعي مصالح مصر ويحمي حقوقها المائية، ويبعث برسالة طمأنة للشعب المصري، كما يراعي مصالح إثيوبيا والسودان" وذلك بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات التي عقدت يومي 12 و13 فبراير الجاري بواشنطن، مضيفا أن المفاوضات انتهت وخلال الأسبوع المقبل، حسبما أفاد به الجانب الأمريكي، سيطرح على الدول الثلاث نص نهائي، ليعرض على الحكومات ورؤساء الدول لاستخلاص مدى استعدادها لتوقيعه.
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السيسي يصل إثيوبيا للمشاركة في أعمال القمة الإفريقية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى القمة الإفريقية العادية الثالثة والثلاثين التى تعقد يومي التاسع والعاشر من فبراير الجاري تحت شعار"إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا" بحضور رؤساء 31 دولة، و4 رؤساء حكومات، و7 وزراء خارجية، و3 نواب رؤساء دول إفريقية بالإضافة إلى الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن ورئيسي وزراء كندا والنرويج.
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