مصر عن عدم مشاركة إثيوبيا باجتماعات سد النهضة: ملتزمون بالتفاوض

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٠ م

وزير الخارجية سامح شكري

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، بيانا، بشأن ما أعلن عن عدم مشاركة إثيوبيا في الاجتماع الوزاري المقرر عقده في واشنطن يومي 27 و28 فبراير الجاري، حول سد النهضة، وذلك ردا على سؤال أحد المراسلين، إذ صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مصر ملتزمة بالمسار التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي.

وأوضح أن التزام مصر، يأتي من منطلق أن الهدف من الاجتماع الراهن في واشنطن وفق ما سبق واتفقت عليه الدول الثلاث هو وضع اللمسات الاخيرة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، والذي قام الجانب الأمريكي والبنك الدولي ببلورته على ضوء جولات المفاوضات التي أجريت بين الدول الثلاث منذ اجتماع واشنطن الأول الذي عقد يوم 6