المسابقات تعلن موعد انطلاق الدور الثاني من الدوري

تحرير:هاني العوضي ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٦ م

اتحاد الكرة

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، انطلاق مباريات الدور الثاني من الدوري المصري (الأسبوع الـ18)، اعتبارا من يوم 9 مارس المقبل، كما أعلنت مواعيد مباريات الإسبوعين الـ19 و20 على النحو المرفق، فيما تعلن بقية مواعيد الأسابيع اللاحقة على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الإفريقية. كما حددت المسابقات يوم 5 مارس، لإقامة مباراة طلائع الجيش وإنبي مقدما من الأسبوع 19، حتى لا يتعرض إنبي لضغط المباريات وقد تحدد لمباراته المؤجلة مع الأهلي يوم 14 مارس.

ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 48 نقطة (خاض 16 مباراة فاز فيهم جميعهم)، بينما يحتل المقاولون المركز الثاني برصيد 32 نقطة (خاض 17 مباراة فاز في 10 وتعادل في 2 وخسر في 5 آخرين)، ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 31 نقطة (خاض 16 مباراة فاز في 9 وتعادل في 4 وخسر في 3 مباريات). وكان هاني سعيد المدير