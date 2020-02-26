رسميًّا.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات الزمالك في القمة

تحرير:كريم أحمد ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:١٦ م

الأهلي والزمالك

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز، التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي، وتخلف عنها الفريق الأبيض، إذ قرر الاتحاد اعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2- 0 مع خصم ثلاث نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019- 2020، ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

وكانت إدارة المسابقات، قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة، وإعمالا لنص المادتين 46 و47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة. وشهدت المباراة أزمة بسبب عدم وصول حافلة الزمالك للملعب، كما تأخرت حافلة الأهلي في الوصول لاستاد القاهرة بسبب الأمطار،