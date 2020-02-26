رياضة

رسميًّا.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات الزمالك في القمة

تحرير:كريم أحمد ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:١٦ م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز، التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي، وتخلف عنها الفريق الأبيض، إذ قرر الاتحاد اعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2- 0 مع خصم ثلاث نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019- 2020، ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.
وكانت إدارة المسابقات، قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة، وإعمالا لنص المادتين 46 و47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة. وشهدت المباراة أزمة بسبب عدم وصول حافلة الزمالك للملعب، كما تأخرت حافلة الأهلي في الوصول لاستاد القاهرة بسبب الأمطار،
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المسابقات تعلن موعد انطلاق الدور الثاني من الدوري

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، انطلاق مباريات الدور الثاني من الدوري المصري (الأسبوع الـ18)، اعتبارا من يوم 9 مارس المقبل، كما أعلنت مواعيد مباريات الإسبوعين الـ19 و20 على النحو المرفق، فيما تعلن بقية مواعيد الأسابيع اللاحقة على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الإفريقية. كما حددت المسابقات يوم 5 مارس، لإقامة مباراة طلائع الجيش وإنبي مقدما من الأسبوع 19، حتى لا يتعرض إنبي لضغط المباريات وقد تحدد لمباراته المؤجلة مع الأهلي يوم 14 مارس.
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صن داونز: مباراة «5- 0» أصبحت من الماضي

أكد جولام فالوديا، محلل أداء فريق صن داونز الجنوب إفريقي، على أنهم جاهزون لأي سيناريو يخص مواجهة الأهلي أو غيره في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أنهم مستعدون بشكل قوي للمباراة، علمًا بأن الأهلي يستضيف السبت المقبل فريق صن داونز في ذهاب الدور ربع نهائي. وقال جولام في تصريحات لبرنامج "يا مساء الأنوار": "المباراة التي فزنا فيها على الأهلي 5- 0 أصبحت من الماضي، لدينا مباراة مقبلة، نحن في كامل التركيز لتقديم مستوى جيد، والحارس أونيانجو يتدرب بشكل جيد، لدينا عدد من الأيام من أجل تجهيز جميع اللاعبين، اللاعب الوحيد الذي تأكد غيابه هو ثابيلو مورينا".
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أمير مرتضى منصور: الزمالك لا يخشى الأهلي

علق أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك، على واقعة غياب الفريق عن لقاء القمة أمام الأهلي على استاد القاهرة، حيث قال أمير في تصريحات تليفزيونية: "وجدنا عنادًا وإصرارًا غير مبرر من جانب اللجنة الخماسية لإقامة اللقاء، وذلك رغم إلغاء 3 مباريات في دوري القسم الثاني بسبب سوء الطقس". وأضاف: "الأهلي نفسه وجد معاناة في الوصول لملعب المباراة، وسارت حافلته عكس الاتجاه بعد تأخر الفريق، وأتعجب مما يتردد بشأن الحديث عن عدم حضور الزمالك لخوفه من الأهلي، فهذا غير منطقي، فقد حققنا بطولتين في 6 أيام من بينهما بطولة من الأهلي، والزمالك لا يخشى الأهلي".
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الاتحاد المصري: نأسف على ما حدث في لقاء القمة

علق الاتحاد المصري لكرة القدم على ما حدث في لقاء الأهلي والزمالك الذي ألغي بسبب عدم وصول الفريق الأبيض لملعب المباراة باصدار بيان رسمى نشره عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":" نأسف لهذا المشهد، وستطبق اللائحة، علمًا بأنه تم التنسيق مع الأمن وقد تبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين لملعب المباراة" . وأنهى الحكم الليتواني جيديميناس ماسيكا مباراة الأهلي والزمالك، وذلك لعدم وصول حافلة الزمالك لاستاد القاهرة بعد مرور 20 دقيقة على انطلاق المباراة.
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شوبير: لو كان السوبر في مصر لم يكن يمر مرور الكرام

أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن قنة أون سبورت تمتلك مقاطع فيديو تدين العديد من اللاعبين في مباراة الأهلي والزمالك، التي أقيمت مساء أمس الخميس، على كأس السوبر. وقال شوبير خلال تصريحاته بقناة أون سبورت: "الزمالك فاز ومن حقه أن يسعد والأهلي خسر ومن حقه أن يحزن، ولكن الفرح له حدود والحزن له حدود، ونحن نمتلك لقطات من العيب أن نعرضها، وهناك مخطئين بالجملة بعد المباراة، ولولا أن النظام هناك –في الإمارات- والأمن هناك على أهبة الاستعداد لحدث ما لا يحمد عقباه، لا يوجد لاعب اقتحم الملعب والسيطرة كانت بالكامل تقريبًا".
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أسامة حسني: الأهلي لا يتهرب من الهزيمة

أكد أسامة حسني مهاجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر كان أفضل من الزمالك، في مواجهة السوبر المصري، رغم الخسارة بضربات الجزاء، وقال أسامة حسني في تصريحات متلفزة: "فاز من لا يستحق، الأهلي قدم مباراة مميزة أمام الزمالك وكان قريبًا من الانتصار". وأضاف مهاجم الأهلي السابق: "كهربا قدم ما لديه في حدود المتاح خلال المباراة، كنت أرفض مشاركة السنغالي أليو بادجي، حيث تحتاج هذه المباريات لعناصر الخبرة، وكنت أفضل مشاركة وليد سليمان في الشوط الثاني، لأن اللاعب المخضرم يجيد تسديد ضربات الجزاء".
شيكابالا

شيكابالا: أعيش أسعد أسبوع في مسيرتي

أعرب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك، عن سعادته بالفوز ببطولة السوبر، بعد 5 أيام من التتويج بالسوبر الإفريقي، مشيرا إلى أنه يقضي الأسبوع الأسعد في مسيرته الكروية، مضيفًا: "أنتظر جمهور الزمالك كالعادة في المطار، عصر الجمعة، لاستقبال الفريق، بعدما حولوا مطار القاهرة إلى مطار الزمالك". وأكد شيكابالا، أن أبسط شيء يقدمه لناشئ الزمالك المصاب بالسرطان سعد محمد، هو اصطحابه إلى منصة التتويج؛ لاستلام الكأس، وشدد قائد الزمالك على أن البطولة كانت صعبة، في ظل الإرهاق بعد مباراة الترجي التونسي، لكنهم وعدوا جماهيرهم بالفوز والكأس ولم يخذلوهم.
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