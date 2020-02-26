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هالة أبو علم: خطة تطوير ماسبيرو لا تتسم بالشفافية

تحرير:خالد وربي ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٤ م
الإعلامية الدكتورة هالة أبو علم
الإعلامية الدكتورة هالة أبو علم
الدكتورة هالة أبو علم، إحدى القيادات البارزة فى التليفزيون المصرى، ومن أشهر مذيعى قطاع الأخبار، بدأت مشوارها بالعمل كإذاعية بالبرنامج الأوروبى، بعد أن تخرجت فى كلية الإعلام جامعة القاهرة أوائل الثمانينيات، إلى أن أصبحت نموذجًا للمذيعة الناجحة، خلال رحلة تألق شهدت حصولها على الدكتوراه فى الإعلام من جامعة لندن.. تؤكد فى حوارها لـ"التحرير"، أن ما يحدث حاليًّا من استبعاد للإعلاميين فى ماسبيرو تحت مسمى التطوير مرفوض تمامًا، معترضة على قيام شركة خاصة بالسيطرة على تراث ماسبيرو والتحكم فيه لأنه ملك الشعب، مشددة على أن التليفزيون المصرى له دور وطنى بعيدًا عن تحقيق الأرباح، لافتة إلى أن هناك برامج كانت تحقق أرباحًا وتم إلغاؤها فى إطار خطة التطوير الحالية. وإلى نص الحوار:
• الشركة المطورة استبعدت برنامج "طعم البيوت" رغم تحقيقه للأرباح • تراث التليفزيون ملك للشعب.. ونرفض سيطرة شركة خاصة عليه • 3 جهات تدير الإعلام.. نكلم مين؟ • اتحاد الإذاعة والتليفزيون مؤسسة سيادية.. ونحتاج إلى وزارة إعلام قوية • لماذا يجلس العاملون بقطاع الإنتاج وشركة صوت
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الرى: لدينا شبكة مصارف على أعلى مستوى.. ومليار جنيه للتطوير

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مفيد فوزي: الصحافة حاليًّا ماشية بالقوة.. والعقول في ماسبيرو شاخت

محاور فضولي وصحفي من طراز مختلف، ملك الأسئلة المحرجة، استدعاه مبارك لتقديم برنامج «حديث المدينة»، وأطل على جمهور التليفزيون للمرة الأولى بظهره، وأثار جدلا واسعًا وحيرة كبيرة، له صداقات على جميع المستويات، يحمل في جعبته أسرارًا وكواليس وحكايات كثيرة، إنه المحاور الأكثر شهرة، صاحب التعبير الخالد «اسمح لي أحرجك»، الإعلامي الكبير مفيد فوزي، الذي كان لنا هذا الحوار معه.
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راوية راشد: ماسبيرو مش هيرجع تاني.. إحنا في عصر السوشيال ميديا

حول تليفزيون صغير الحجم، كانت الأسرة المصرية تلتف -فى شغف كبير وانتباه لا ينقطع- تنتظر قصة مثيرة تنكشف تفاصيلها عبر الشاشة، لتطل عليهم الإعلامية المتميزة راوية راشد، التى خلقت قالبا خاصًّا لم يستطع أى مذيع آخر أن يتفوق عليه أو ينافسها فيه حتى يومنا هذا، صحفية وإعلامية من طراز رفيع، قدمت 25 برنامجًا تليفزيونيًّا تنوعت بين الثقافة والفن، ترجم أحدها لأكثر من 13 دولة، قاصة وروائية محترفة، صدر لها «ملكة فى المنفى» عن الملكة نازلى، وتم تحويله لمسلسل من بطولة الفنانة نادية الجندى، وكتبت «سنوات الحب والدموع» عن الفنان الراحل يوسف وهبى.. فى رحلتها مواقف كثيرة وحكايات، ولديها رؤية واقعية لحال الإعلام ومحاولات التطوير الأخيرة.
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