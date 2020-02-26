هالة أبو علم: خطة تطوير ماسبيرو لا تتسم بالشفافية

تحرير:خالد وربي ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٤ م

الدكتورة هالة أبو علم، إحدى القيادات البارزة فى التليفزيون المصرى، ومن أشهر مذيعى قطاع الأخبار، بدأت مشوارها بالعمل كإذاعية بالبرنامج الأوروبى، بعد أن تخرجت فى كلية الإعلام جامعة القاهرة أوائل الثمانينيات، إلى أن أصبحت نموذجًا للمذيعة الناجحة، خلال رحلة تألق شهدت حصولها على الدكتوراه فى الإعلام من جامعة لندن.. تؤكد فى حوارها لـ"التحرير"، أن ما يحدث حاليًّا من استبعاد للإعلاميين فى ماسبيرو تحت مسمى التطوير مرفوض تمامًا، معترضة على قيام شركة خاصة بالسيطرة على تراث ماسبيرو والتحكم فيه لأنه ملك الشعب، مشددة على أن التليفزيون المصرى له دور وطنى بعيدًا عن تحقيق الأرباح، لافتة إلى أن هناك برامج كانت تحقق أرباحًا وتم إلغاؤها فى إطار خطة التطوير الحالية. وإلى نص الحوار:

• الشركة المطورة استبعدت برنامج "طعم البيوت" رغم تحقيقه للأرباح • تراث التليفزيون ملك للشعب.. ونرفض سيطرة شركة خاصة عليه • 3 جهات تدير الإعلام.. نكلم مين؟ • اتحاد الإذاعة والتليفزيون مؤسسة سيادية.. ونحتاج إلى وزارة إعلام قوية • لماذا يجلس العاملون بقطاع الإنتاج وشركة صوت

• الشركة المطورة استبعدت برنامج "طعم البيوت" رغم تحقيقه للأرباح

• تراث التليفزيون ملك للشعب.. ونرفض سيطرة شركة خاصة عليه



• 3 جهات تدير الإعلام.. نكلم مين؟

• اتحاد الإذاعة والتليفزيون مؤسسة سيادية.. ونحتاج إلى وزارة إعلام قوية



• لماذا يجلس العاملون بقطاع الإنتاج وشركة صوت القاهرة بدون عمل؟

• إغلاق باب التعيينات 10 سنوات أثر بالسلب على الأداء.. وأخشى تهميش العاملين بماسبيرو

- "إحنا التليفزيون المصرى".. لماذا أغضبتك هذه الجملة؟

لم يعجبنى قيام مجموعة لا تنتمى للتليفزيون المصرى بتقديم برومو عن تطوير ماسبيرو، ومع احترامى للأستاذ وائل الإبراشى كصحفى كبير، لكنه فى الحقيقة لم يعمل قبل ذلك داخل المبنى العريق، وبالتالى فعندما يظهر على الشاشة، ويقول: "أنا التليفزيون المصرى"، فأين المصداقية هنا؟ فالمذيع يجب أن يتمتع بالمصداقية، وهذه النقطة تحديدًا هى أحد عوامل نجاح المذيع ومقدم البرامج، فكيف سيصدقه الناس إذن، وهو بدأ برنامجه بداية غير منضبطة؟ وأرى أن صياغة البرومو لم تكن بطريقة صحيحة وواضحة أو تتفق مع الحقيقة التى تقول إن من يقوم بالتطوير شركة تعمل من الخارج جاؤوا لهذه العملية وفق بروتوكول مع الهيئة الوطنية للإعلام، وهذه الشركة الخاصة "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، وبالتالى فهذه الشركة وهؤلاء المذيعون ليسوا التليفزيون المصرى.

وهذا سبب اعتراضى رغم وجود نحو 5 زملاء من الإعلاميين بماسبيرو اشتركوا معهم، ولهم كل الاحترام والتقدير، وهؤلاء عندما يقولون "إحنا التليفزيون المصرى" سنصدقهم؛ لأننا نراهم بالفعل على شاشة التليفزيون المصرى، وكانوا يقدمون نشرات الأخبار من خلال قطاع الأخبار، إنما الآخرون الذين لا نعرفهم ولا نعرف حتى أسماءهم.. فهذا الأمر مرفوض بالنسبة لهم تمامًا.

- وما رأيك فى عملية التطوير؟

نحن نرحب بالتطوير، وأهلا وسهلا به وبالتجديد، وهذا مطلوب فى كل مؤسسة، لكن ما آلياته وخطته؟ فخطة التطوير لم تطرح على الرأى العام، لكننا فوجئنا بـ"ناس" جاءت إلينا من الخارج، يقولون لنا تنحوا جانبًا علشان ناخذ مكانكم، فأين يذهب العاملون فى ماسبيرو؟ وأين عملهم؟ وهل جلست معهم قيادات ماسبيرو لشرح ما يحدث داخل المبنى؟ لم يحدث.

- وماذا كان يحدث فى السابق؟

لقد كانت آخر عملية تطوير فى التليفزيون المصرى عام 2005، وكان هناك بروتوكول تم توقيعه بين هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" واتحاد الإذاعة والتليفزيون، يتم بمقتضاه قيام فريق من "بى بى سى" بتدريب المذيعين والمحررين والمخرجين، وسأتحدث هنا بشكل خاص عن قطاع الأخبار، إذ تم التدريب لمدة أشهر، وتم تقييم العاملين الذين تدربوا وفق هذا البروتوكول، ومن حصل على تقييم عالٍ تم توزيعه وفق هذا التقدير، والأقل فى التقدير تم توزيعه فى مكان يتناسب مع إمكاناته وتقييمه.

وتم عمل بروفات على مدار فترة كبيرة، وتم تطوير الاستديوهات بماكينات وكاميرات وآلات حديثة، ثم ظهر التطوير إلى النور، وهذه مراحل أى تطوير فى الدنيا، لكن الخطة الحالية تمت بدون أى تقييم للكوادر بالتليفزيون المصرى، ولا نعرف على أى أساس تم استبعاد إعلاميى ماسبيرو، ولا أسس اختيار من تم اختيارهم، فأين الشفافية إذن؟ وأين التقييم؟ وأين التدريب الذى حدث؟

- ما المخاوف التى تراودك؟

أخشى من تهميش العاملين، ومن قامت على أكتافهم هذه المنظومة الإعلامية الكبيرة، فكيف يتم الاستغناء عنهم دون سابق إنذار؟ وكيف نأتى بأناس من خارج المنظومة، وتقول لهم "تعالوا طوروا" فهؤلاء ماذا لديهم؟ وماذا يعرفون عن التطوير؟

- لكن هناك خسائر يحققها ماسبيرو.. ما رأيك؟

اتحاد الإذاعة والتليفزيون ليس مكانا لتحقيق الأرباح، هو مكان خدمى مثل وزارات خدمية كثيرة، وهو وزارة سيادية مثل الخارجية والداخلية، فهل نحن نطالب هذه الوزارات بتحقيق أرباح؟ بالطبع لا، لأن لها دورا قوميا وطنيا للدولة المصرية، فالإعلام أمن قومى وهو الذى يصد حروب الجيل الرابع التى تقوم على حرب المعلومات والسيطرة على الأدمغة، والحروب القائمة حاليًّا هى حروب فكر وليست بالمدافع والصواريخ كما كان فى السابق.

ومن الطبعيى أن الإعلام الوطنى غير مطالب بتحقيق أرباح، لكن فى السابق عندما كان هناك قطاعات مثل "الإنتاج"، كنا نحقق أرباحًا من خلال إنتاج مسلسلات ونوزعها بالمنطقة، فين قطاع الإنتاج حاليا؟ وأين البرامج التى كنا نسوقها؟

ومن يروجون أن ماسبيرو مدين يروج شائعات، والدليل على ذلك برنامج "طعم البيوت"، الذى كان يذاع على القناة الأولى كان يحقق أرباحًا يومية من خلال الإعلانات، تم استبداله ببرنامج آخر من برامج التطوير ليس به إعلان واحد، تحت مسمى التطوير، لماذا؟ فإذا كنت ترغب فى تحقيق أرباح، فكان يجب استمرار البرامج التى تحقق أرباحًا.

وأتساءل هنا أيضًا أين شركة صوت القاهرة وإنتاجها؟ وأين قطاع الإنتاج؟ لكى يقوموا بدورهم فى إنتاج الدراما والبرامج، لتحقيق مكاسب، لو كانوا بالفعل حريصين على تحقيق مكاسب؟ فالعاملون فى هذه القطاعات يجلسون حاليًّا بدون عمل، لماذا؟ وهناك الأستاذ إسماعيل الششتاوى الذى كان رئيسًا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق وهو حاليًّا عضو بالمجلس الأعلى للإعلام، قال إن ماسبيرو له ما لا يقل عن 20 مليار جنيه لدى الدوائر الحكومية، وبعض الشركات العربية التى حصلت على إنتاج التليفزيون المصرى بدون دفع المقابل، فالتلفزيون له أموال وليس عليه.

- هل يحق للشركة القائمة بالتطوير حاليًّا الحصول عليه دون مقابل؟

هذا التراث ملك للشعب المصرى، ومرفوض تمامًا أن يذهب لشركة خاصة تتحكم فيه، ولا أعرف هوية هذه الشركة، لكنها فى كل الأحوال لا تمثل الدولة المصرية، فهى شركة خاصة، فلماذا نحرم الشعب المصرى من هذا التراث؟

- لماذا تنجح القنوات الفضائية الخاصة؟

هذا غير حقيقى، فالقنوات الفضائية الخاصة تحقق خسائر، وكثير منها أغلق بسبب الخسارة.

- كيف ترين تعيين وزير للدولة لشؤون الإعلام؟

فى الحقيقة لا أعرف حاليًّا اختصاصات وزير الدولة للإعلام، فى ظل وجود هيئة وطنية للإعلام ومجلس أعلى للإعلام، وبالتالى تعددت الرؤوس والاختصاصات، وتاهت المسؤولية، فلا نعرف من المسؤول حاليًّا عن الإعلام المصرى؟ والمثل يقول "المركب التى لها رئيسين تغرق"، نحن نريد مسؤولا واحدا عن الإعلام، لكن حاليًّا عندما نريد أن نتقدم باقتراحات أوشكاوى أو نتحدث مع المسئول عن الإعلام المصرى.. نكلم مين؟

- هل لديك رؤية معينة لتطوير الإعلام؟

بألتاكيد لدى رؤية وأصغر مذيع فى التليفزيون يمتلك رؤية للتطوير، لأننا أبناء هذا المبنى، ونعرف جيدا نقطة الضعف به، وما الذى يحتاجه لكى يعود لدوره، ولم نتقاعس فى يوم من الأيام عن هذا الدور، وطالبنا كثيرًا بالتطوير، وكثيرًا ما قدمنا خططا للتطوير للمسئولين ولم يؤخذ بها، وإذا كان أُخِذَ بها لما وصلنا إلى هذا الحال.

- هل أنت راضية عن أداء التليفزيون قبل التطوير؟

لست راضية بالطبع عنه، وينقصه الكثير مثل برامج الشباب وبرامج المرأة وبرامج الأطفال والإنتاج الدرامى والأفلام والمسلسلات والمسرحيات، أين كل ذلك؟ فأنا أتمنى أن يعود ماسبيرو والإعلام المصرى للريادة والتوهج مرة أخرى، كما أود الاستعانة بدماء جديدة من خلال عودة التعيينات حتى لا نجرف المكان من احتياجاته البشرية، من خلال ضخ دماء جديدة بين فترة وأخرى، إنما إغلاق الباب لمدة 10 سنوات أثر على أداء التليفزيون المصرى.