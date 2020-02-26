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في أقل من 24 ساعة.. الجيش الليبي يسقط 3 طائرات تركية

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٦ م
الجيش الوطني الليبي
الجيش الوطني الليبي
أسقط الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، طائرة مسيرة تركية ثالثة في أقل من 24 ساعة، بعد إقلاعها من القاعدة التركية في مطار معيتيقة، ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي على فيسبوك، فيديو يظهر الطائرة التركية المسيرة، بعد أن تم إسقاطها من جانب وحدات الجيش الليبي، وذلك في أعقاب إسقاط الدفاعات الجوية طائرة مسيرة من طراز "بيرقدار" جنوبي العاصمة طرابلس، كانت تحاول الإغارة على مواقع عسكرية.
وأكد آمر غرفة العمليات العسكرية بمنطقة الغربية، اللواء المبروك الغزوي، أنه جرى إسقاط الطائرة جنوبي طرابلس، بعد إقلاعها من القاعدة التركية في معيتيقة، حيث تعتبر الغرفة هذه الأعمال عدائية وإرهابية وخرق للهدنة المعلنة بالمنطقة، وفقا لسكاي نيوز. وفرض الجيش الوطني الليبي في نهاية نوفمبر 2019، حظرا جويا فوق
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هل ينعقد الحوار السياسي الليبي في جنيف بدون طرفي النزاع؟

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السودان ينعي حسني مبارك: الأمة العربية فقدت قائدا بارزا

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الجيش السوري يسيطر على مناطق في ريف إدلب الجنوبي

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«حفتر» لـ«أردوغان»: لولا سيوف أجدادنا العرب لكنت تعبد الأصنام

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