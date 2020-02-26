في أقل من 24 ساعة.. الجيش الليبي يسقط 3 طائرات تركية
٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٦ م
الجيش الوطني الليبي
أسقط الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، طائرة مسيرة تركية ثالثة في أقل من 24 ساعة، بعد إقلاعها من القاعدة التركية في مطار معيتيقة، ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي على فيسبوك، فيديو يظهر الطائرة التركية المسيرة، بعد أن تم إسقاطها من جانب وحدات الجيش الليبي، وذلك في أعقاب إسقاط الدفاعات الجوية طائرة مسيرة من طراز "بيرقدار" جنوبي العاصمة طرابلس، كانت تحاول الإغارة على مواقع عسكرية.
وأكد آمر غرفة العمليات العسكرية بمنطقة الغربية، اللواء المبروك الغزوي، أنه جرى إسقاط الطائرة جنوبي طرابلس، بعد إقلاعها من القاعدة التركية في معيتيقة، حيث تعتبر الغرفة هذه الأعمال عدائية وإرهابية وخرق للهدنة المعلنة بالمنطقة، وفقا لسكاي نيوز.
وفرض الجيش الوطني الليبي في نهاية نوفمبر 2019، حظرا جويا فوق
وأكد آمر غرفة العمليات العسكرية بمنطقة الغربية، اللواء المبروك الغزوي، أنه جرى إسقاط الطائرة جنوبي طرابلس، بعد إقلاعها من القاعدة التركية في معيتيقة، حيث تعتبر الغرفة هذه الأعمال عدائية وإرهابية وخرق للهدنة المعلنة بالمنطقة، وفقا لسكاي نيوز.
وفرض الجيش الوطني الليبي في نهاية نوفمبر 2019، حظرا جويا فوق منطقة العمليات في طرابلس، لكنه استثنى حينها منطقة مطار معيتيقة من الحظر الجوي الذي فرضه الجيش على العاصمة، نظرا للحاجات الإنسانية المحتملة.
وفي محاولة لاستغلال الموقف من جانب ميليشيات طرابلس، شهد "معتيقية" المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية، في الآونة الأخيرة حركة دؤوبة لمقاتلين قادمين من تركيا على متن رحلات طيران غير مسجلة، بحسب إذاعة "أر. أف. آي" الفرنسية.
وشملت المنطقة المحظورة أيضا مناطق تمتد من المايا غرب طرابلس قرب مدينة الزاوية، حتى مقر الكلية العسكرية للبنات سابقا، ومزرعة النعام بمنطقة تاجوراء شرقي العاصمة، ومنطقة القرة بوللي شرقي العاصمة، وجنوب شرق مدينة ترهونة، وغربا حتى أدنى معسكر الرابطة.