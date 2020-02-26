رغم انتقادات الديمقراطيين.. ترامب: كورونا تحت السيطرة

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٣ م

دونالد ترامب

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، جهود وزارة الصحة بإدارته في مكافحة فيروس كورونا بـ"العمل العظيم"، مشيدا بالجهود التي بذلتها الإدارة الأمريكية في التعامل مع الفيروس المستجد، وذلك تزامنًا مع تحذير مسئولين في الصحة من تفشي الفيروس وانتقادات من مرشحين رئاسيين عن الحزب الديمقراطي.

وقال ترامب، عقب عودته من زيارته للهند، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن وزير الصحة الأمريكي أليكس آزار ومراكز مكافحة الأمراض، يقومون بعمل عظيم فيما يخص فيروس كورونا. وأضاف ترامب، حسبما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أنه سيجري اجتماعات على مدار اليوم، وسيتلقى تقارير متعلقة