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الرى: لدينا شبكة مصارف على أعلى مستوى.. ومليار جنيه للتطوير

٢٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٣ م
شبكة المصارف المائية
شبكة المصارف المائية
قال رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف المهندس خالد مدني، إنه تم إعداد مسح كامل للمصارف على مستوى الجمهورية، وعمل دراسات تفصيلية لمختلف طلبات وشكاوى النواب بشأن أوضاع المصارف بدوائرهم، ورصد مبلغ مليار جنيه للانتهاء من أعمال والتطوير والإحلال والتجديد لها على مستوى الجمهورية، جاء ذلك خلال زيارة وفد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، لمحافظة الشرقية اليوم، لتفقد مشروع الصرف المغطى للأراضى الزراعية، والتي استمعت فيها اللجنة إلى مسئولي الهيئة العامة للصرف بشأن جهود تطوير مشروعات الهيئة.
وأضاف مدني، أنه لأول مرة يتم إعداد خطة واضحة ومحددة ولها جدول زمني، حيث أصبح معروف حاليا تاريخ تنفيذ أعمال التطوير، مؤكدا أن هناك دفعة كبيرة للعمل داخل الهيئة، "حيث أصبح لدينا شبكة مصارف على أعلى مستوى، وهو ما ظهر خلال موسم الشتاء الماضي، الذى شهد أمطارا وسيولا شديدة"، مشيرا إلى ان نسبة تنفيذ البنك
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هالة- ابو علم (1)

هالة أبو علم: خطة تطوير ماسبيرو لا تتسم بالشفافية

الدكتورة هالة أبو علم، إحدى القيادات البارزة فى التليفزيون المصرى، ومن أشهر مذيعى قطاع الأخبار، بدأت مشوارها بالعمل كإذاعية بالبرنامج الأوروبى، بعد أن تخرجت فى كلية الإعلام جامعة القاهرة أوائل الثمانينيات، إلى أن أصبحت نموذجًا للمذيعة الناجحة، خلال رحلة تألق شهدت حصولها على الدكتوراه فى الإعلام من جامعة لندن.. تؤكد فى حوارها لـ"التحرير"، أن ما يحدث حاليًّا من استبعاد للإعلاميين فى ماسبيرو تحت مسمى التطوير مرفوض تمامًا، معترضة على قيام شركة خاصة بالسيطرة على تراث ماسبيرو والتحكم فيه لأنه ملك الشعب، مشددة على أن التليفزيون المصرى له دور وطنى بعيدًا عن تحقيق الأرباح، لافتة إلى أن هناك برامج كانت تحقق أرباحًا وتم إلغاؤها فى إطار خطة التطوير الحالية. وإلى نص الحوار:
سامح-شكري (1)

مصر عن عدم مشاركة إثيوبيا باجتماعات سد النهضة: ملتزمون بالتفاوض

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، بيانا، بشأن ما أعلن عن عدم مشاركة إثيوبيا في الاجتماع الوزاري المقرر عقده في واشنطن يومي 27 و28 فبراير الجاري، حول سد النهضة، وذلك ردا على سؤال أحد المراسلين، إذ صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مصر ملتزمة بالمسار التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي.
جامعة-الاسكندرية

لأول مرة.. إنشاء مركز تميز للمشاهدات الأرضية بجامعة الإسكندرية

?وافق مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة على إنشاء مركز التميز بكلية العلوم تحت مسمى "المشاهدات الأرضية وعلوم البيانات" بالاشتراك مع الدكتور هشام العسكرى، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشابمان بولاية كاليفورنيا الأمريكية. كما وافق المجلس على مشاركة الجامعة في مسابقة "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها الثانية لعام 2020، تنفيذاً لاهداف خطة التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 وتعميم ذلك على كليات الجامعة ومعاهدها لاعداد ملف الجائزة والتقدم وفقا للمواعيد المقررة للتقدم بملف الجائزة.
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا بالقاهرة الكبرى مع وجود شوائب عالقة نهارا صباحا والرياح معتدلة، وفي الوجه البحري يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وتظهر شبورة صباحا وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويسود السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وشوائب عالقة نهارا وحركة الرياح معتدلة، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يكون الطقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة.
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سد-النهضة (10)

الري: اتفاق سد النهضة تنقصه كثير من التفاصيل

قال الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري محمد السباعي، إن الاتفاق الذي أعلن عنه، أمس الجمعة، بين مصر وإثيوبيا والسودان برعاية أمريكية، ما زالت تنقصه الكثير من التفاصيل، وأن الاجتماع المقبل في 12 و13 فبراير الجاري سيتكفل بتلك التفاصيل، مضيفا: "ما زالت هناك تفاصيل ستكون واضحة خلال الفترة المقبلة، هناك اجتماعات في 12 و13 فبراير، وسيسبقها اجتماعات للجان الفنية والقانونية، وذلك للاتفاق على عدد من النقاط العالقة بشكل واضح، لتعرض بعد ذلك على الاجتماع الوزاري، ونأمل في الوصول لنقاط توافق وتلاقي لنتمكن من الوصول لاتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاثة".
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