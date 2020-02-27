سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 27 فبراير 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٠ ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.54 جنيه، ونحو 15.64 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك بلوم ليسجل نحو 15.61 جنيه للبيع، و15.51 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.66 جنيه للبيع، و15.56 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.63 جنيه للبيع، و15.53 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الاستثمار العربي، وبنك الكويت الوطني نحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك إتش إس بي سي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري
اقرأ المزيد
10 مؤشرات-إيجابية تؤكد قوة-الاقتصاد-المصرى

10 أرقام إيجابية حققها الاقتصاد المصري في 6 أشهر

نجحت سياسات الاصلاح في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، حيث قامت الحكومة بإتخاذ العديد من الإجراءات الاصلاحية خلال الثلاث سنوات السابقة في مختلف المجالات، بهدف وضع الاقتصاد على مساره الصحيح نحو أداء يواكب إمكانته والإستغلال الأمثل للطاقات الكامنة. وحقق برنامج الاصلاح الاقتصادي نتائج ملموسة منذ بدايته عام 2016، والذي يعد أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي، مقارنة بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم، بحسب إشادة العديد من المؤسسات الدولية.
وزارة-المالية

الضرائب: إتاحة التحصيل الإلكتروني بدءا من 6 مارس

قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم اعتبارا من 6 مارس 2020 إتاحة التحصيل الإلكتروني لضريبة الإقرار عن طريق بوابة السداد الإلكتروني الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني للإقرارات الضريبية، وذلك عن طريق إنشاء صفحة للسداد على الموقع الإلكتروني للإقرارات الضريبية طبقاً لبنود السداد التي تقر إتاحتها مصلحة الضرائب المصرية. وأوضح عبدالقادر، أن طرق السداد التي ستتاح من خلال بوابة سداد مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني ستكون باستخدام البطاقات بأنواعها، وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

فايزر: تحصين 2.5 مليون طفل سنويا من المكورات الرئوية

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ براين مكماهون نائب الرئيس وأمين الصندوق المساعد لشركة فايزر العالمية لتصنيع الأدوية والوفد المرافق له الذى ضم كل من الدكتور ديفيد بلوم، أستاذ علوم الاقتصاد في قسم الصحة العالمية والسكان بجامعة هارفارد و السيد يسري نوار، المدير الإقليمي لشركة فايزر للصناعات الدوائية – مصر. وخلال اللقاء أوضحت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مسؤولة بشكل أساسى عن صياغة ومتابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة الوطنية؛ رؤية مصر 2030، والتى تأتى اتساقًا مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
منفذ-بيع-سلع-التموين (2)

التموين: صرف 95% من السلع لأصحاب البطاقات التموينية

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر فبراير الحالي. وأكدت في بيان لها اليوم، الخميس، أنه جرى صرف ما يقرب من 95% من المقررات لأصحاب البطاقات حتى الآن، من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات التموينية، وهو 50 جنيهًا. وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد استعدت لموسم الشتاء بالعمل على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية للمحافظات، خاصة المناطق الحدودية مثل شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر والمحافظات النائية.
اقرأ المزيد من الأخبار
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الخميس 27 فبراير 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1646 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.52 جنيه، ونحو 15.62 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 15.59 جنيه للبيع، و15.49 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك البركة، وبنك عودة ليسجل نحو 15.63 جنيه للبيع، و15.53 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 24 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.49 جنيه، ونحو 15.59 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.58 جنيه للبيع، و15.48 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.63 جنيه للبيع، و15.54 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.61 جنيه للبيع، و15.51 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 22 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.51 جنيه، ونحو 15.61 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من المصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.60 جنيه للبيع، و15.50 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل نحو 15.66 جنيه للبيع، و15.56 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 15.62 جنيه للبيع، و15.52 جنيه للشراء.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]