سعر الدولار اليوم الخميس 27 فبراير 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٠ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.54 جنيه، ونحو 15.64 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك بلوم ليسجل نحو 15.61 جنيه للبيع، و15.51 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.66 جنيه للبيع، و15.56 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.63 جنيه للبيع، و15.53 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الاستثمار العربي، وبنك الكويت الوطني نحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك إتش إس بي سي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري