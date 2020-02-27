الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارا على معظم الأنحاء

٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٣ ص

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا بالقاهرة الكبرى مع وجود شوائب عالقة نهارا صباحا والرياح معتدلة، وفي الوجه البحري يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وتظهر شبورة صباحا وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويسود السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وشوائب عالقة نهارا وحركة الرياح معتدلة، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يكون الطقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة.

وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وفي شمال الصعيد يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع