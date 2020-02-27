السعودية تمنع رحلات العمرة وزيارة المسجد النبوي
٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٧ ص
المسجد النبوي - صورة أرشيفية
أعلنت الممكلة العربية السعودية، اليوم الخميس، تعليق الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، وكذلك تعليق دخول أصحاب التأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطرا. وأوضحت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، أنها اتخذت تلك القرارات وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة، التي تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد «19-COVID».
وأكدت الخارجية السعودية حرص حكومة المملكة من خلال جهاتها الصحية؛ على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه بإذن الله، لافتة إلى أن قرارها جاء استكمالا للجهود التي تم اتخاذها والرامية إلى توفير أقصى درجات
وأكدت الخارجية السعودية حرص حكومة المملكة من خلال جهاتها الصحية؛ على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه بإذن الله، لافتة إلى أن قرارها جاء استكمالا للجهود التي تم اتخاذها والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي أو لغرض السياحة.
وأشارت إلى أن تتخذ قراراتها بناءً على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد (19-COVID) إلى المملكة وانتشاره.
وشلمت قرارات المملكة تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، مستثنية السعوديين الموجودين في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، وكذلك مواطني دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حاليا، ويرغبون في العودة إلى دولهم في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية.
وأكدت أن الجهات المعنية في المنافذ ستتحقق من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين مع عدد من الدول، مشددة على أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.
وجددت المملكة دعمها لكافة الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفيروس، وتهيب بالمواطنين عدم السفر إلى الدول التي تشهد انتشاراً لفيروس كورونا الجديد(19-COVID).