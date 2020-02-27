السعودية تمنع رحلات العمرة وزيارة المسجد النبوي

٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٧ ص

المسجد النبوي - صورة أرشيفية

أعلنت الممكلة العربية السعودية، اليوم الخميس، تعليق الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، وكذلك تعليق دخول أصحاب التأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) منها خطرا. وأوضحت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، أنها اتخذت تلك القرارات وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة، التي تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد «19-COVID».

وأكدت الخارجية السعودية حرص حكومة المملكة من خلال جهاتها الصحية؛ على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه بإذن الله، لافتة إلى أن قرارها جاء استكمالا للجهود التي تم اتخاذها والرامية إلى توفير أقصى درجات